Nhan sắc tàn tạ, xuề xòa gây sốc của mỹ nhân cưới phải thiếu gia ngoại tình, phá của và thích giả gái

Quách Bích Đình là 1 trong những mỹ nhân 8X hàng đầu Cbiz nhờ nhan sắc lai mang 2 dòng máu Trung - Mỹ. Cô từng được nam giới Trung Quốc bầu chọn là "nữ thần quốc dân". Bẵng đi một thời gian không xuất hiện, vào ngày 28/6, khán giả không khỏi sốc nặng khi nhìn thấy diện mạo của Quách Bích Đình. Xuất hiện trên phố Vân Nam (Trung Quốc) cùng ông xã thiếu gia Hướng Tả, nữ diễn viên ăn mặc lộm thuộm, xuề xòa. Gương mặt mộc không son phấn của người đẹp này cũng bị đánh giá già nua, nhợt nhạt, ánh mặt mệt mỏi và thiếu sức sống.

Nhan sắc xuống cấp, tàn tạ minh tinh xứ Đài gây bàn tán xôn xao. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài hiện tại của Quách Bích Đình.Theo không ít cư dân mạng, nữ diễn viên giảm sút phong độ ngoại hình, ngày càng tàn úa vì cuộc hôn nhân hào môn kém hạnh phúc với Hướng Tả. Song cũng có khán giả cho rằng mỹ nhân đình đám năm nào giờ đã 42 tuổi nên việc cô lộ dấu hiệu lão hóa là không tránh khỏi.

Xuất hiện trên đường phố cùng ông xã Hướng Tả, Quách Bích Đình gây bàn tán với phong cách ăn mặc xuề xòa. Ảnh: Sina.

Gương mặt không son phấn của nữ diễn viên khiến nhiều người chú ý khi để lộ rõ những dấu vết của thời gian, thần sắc mệt mỏi. Quách Bích Đình bị nhận xét xuống sắc, không còn giữ được phong độ visual rạng rỡ như thời kỳ đỉnh cao. Ảnh: Sina.

Từ ngày làm dâu hào môn, diện mạo của minh tinh xứ Đài ngày càng tàn úa. Nguồn: Sina.

Tình cảnh ê chề của Quách Bích Đình sau khi cưới con trai ông trùm showbiz

Tháng 9/2019, mỹ nhân xứ Đài kết hôn với Hướng Tá - con trai của vợ chồng trùm showbiz và mafia Hong Kong (Trung Quốc) Hướng Hoa Cường - Trần Lam. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Italy sau chưa đầy 1 năm hẹn hò. Theo tờ Sohu, Quách Bích Đình được bà Trần Lam chấm chọn làm con dâu vì ngoại hình xinh đẹp, sự nghiệp không điều tiếng, tính cách dịu dàng và hiền lành. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật. Cô dành thời gian vun vén tổ ấm, thực hiện nghĩa vụ sinh cháu nối dõi cho gia tộc họ Hướng. Nữ diễn viên lần lượt sinh 1 gái, 1 trai.

Từng được nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn với thiếu gia Hướng Tả và bước chân vào gia tộc giàu có, Quách Bích Đình được kỳ vọng sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Thế nhưng, những năm qua, cuộc sống làm dâu hào môn của nữ diễn viên áp lực trăm bề và liên tục gặp sóng gió.

Quách Bích Đình có cuộc hôn nhân bẽ bàng với Hướng Tả. Ảnh: Sina.

Quách Bích Đình phải chịu sự quản lý nghiêm khắc của mẹ chồng, từ cách ăn mặc, trang điểm, kiểu tóc cho đến việc chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày. Trong khi đó, Hướng Tả lại nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì đời tư ồn ào. Tháng 7/2022, Hướng Tả lộ ảnh ngoại tình. Nam diễn viên đã đưa cô gái lạ về nhà trong thời gian Quách Bích Đình ở cữ sau sinh, nhắn tin tán tỉnh người mẫu gợi cảm.

Không chỉ vậy, Hướng Tả còn gây nợ vì thói cờ bạc. Theo nguồn tin, Hướng Tả từng vay 2 triệu HKD (6,6 tỷ đồng) tại 1 sòng bạc ở Macau vào năm 2024. Sau đó, anh trả được khoản nhỏ rồi lặn mất tăm. Đến nay, Hướng Tả vẫn còn nợ 1,4 triệu HKD (4,6 tỷ đồng) chưa thanh toán. Do đó, công ty mẹ của sòng bạc đã quyết định kiện Hướng Tả ra tòa để yêu cầu anh trả cả khoản nợ gốc lẫn lãi suất phát sinh.

Hướng Tả ngoại tình với người mẫu gợi cảm sau lưng Quách Bích Đình. Ảnh: Sina.

Nam diễn viên còn nợ cờ bạc lên tới hàng tỷ đồng, khiến hình ảnh của gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh: Sina.

Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2025, Hướng Tả liên tục gây bàn tán trên các phương tiện truyền thông và MXH vì biến đổi hình tượng gây sốc. Anh ăn diện nữ tính với đủ phong cách, trang điểm đậm và tự giới thiệu mình là Hướng Đại Hoa. Khán giả Trung Quốc từng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Hướng Tả mặc áo hở bụng, giả gái, diễn trò lố khoe thân từ sóng livestream cho đến thảm đỏ sự kiện.

Giải thích về việc chuyển sang mặc đồ nữ tính, Hướng Tả cho biết anh muốn trông khác biệt, thậm chí hơi lố để không gò bó bản thân trong khuôn khổ và mang tới tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng mạng đều cho rằng nam diễn viên cố tình "làm lố" để thu hút sự chú ý sau những tác phẩm phim ảnh thất bại thảm hại của anh. Hướng Tả vuốn bước chân vào showbiz nhờ sự hậu thuẫn của cha mẹ. Dù đã cố gắng đóng phim nhiều năm, tham gia các show giải trí khác nhau và thậm chí nhờ cha đầu tư 1 nửa vốn làm phim, Hướng Tả vẫn không thể chen chân vào top sao danh tiếng. Anh bị chê là "thái tử bất tài nhất giới giải trí".

Hình ảnh lạ lùng, lố lăng của Hướng Tả khiến khán giả không thể cảm nổi. Ảnh: Sina



Nguồn: Sina, Sohu