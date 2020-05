Đánh đập vợ trong lúc nhậu say, chồng bị vợ đâm chết

Ngày 29-5, Công an tỉnh Bình Dương vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thu Trang (28 tuổi, HKTT tại Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 28-5 anh Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, chồng của Trang), uống rượu với một người bạn tại phòng trọ của vợ chồng Phúc và Trang (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Khi uống hết khoảng một lít rượu, Phúc bảo bạn đi mua bia về uống tiếp. Do thấy cả hai đã say, Trang can ngăn thì bị Phúc chửi bới đánh đập.

Thấy vậy, người bạn can ngăn nhưng Phúc vẫn lao vào đánh Trang. Trong lúc giằng co, Trang lấy được con dao trong phòng rồi đâm nhiều nhát vào người Phúc. Bị đâm, Phúc bỏ chạy ra ngoài khoảng vài mét thì gục ngã.

Lúc này, Trang cùng người bạn đưa Phúc đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an phối hợp với VKS khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.