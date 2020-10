Đang yên đang lành, sếp bỗng gọi tôi vào rồi thông báo một tin động trời khiến tôi bật khóc nức nở chạy ra khỏi phòng

Khi đọc bài: "Thấy bụng sếp ngày một to, cả văn phòng tò mò về bố đứa trẻ, nhưng khi sếp gọi vào nói sự thật, tôi lại không thể tin sự thật ấy", tôi vẫn đang trong tâm trạng rất đau khổ, chông chênh. Bạn ạ, thật may và cũng thật hạnh phúc khi sếp và bố chồng bạn lại yêu nhau, có chỗ nương tựa khi về già. Vì thế, chẳng có lý do gì để bạn và chồng phản đối họ cả. Còn tôi, tôi mới đang chìm trong đau khổ đây này.

Vợ chồng tôi làm cùng công ty. Chồng tôi là người kiệm lời nhưng có năng lực rất tốt. Vì thế, chỉ trong 3 năm, anh đã được sếp nâng đỡ, đưa lên chức trưởng phòng quản lý nhân sự. Tôi làm khác phòng và yêu anh trước. Chính tôi đã cưa cẩm anh trước và cũng chính tôi là người đòi cưới.

Sau đám cưới, hai vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng trong một căn hộ chung cư tại thành phố. Cuộc sống dù có nhiều sóng gió nhưng nhìn chung vẫn êm ấm và hạnh phúc. Hiện tại, chúng tôi có một đứa con trai hơn 1 tuổi. Chồng tôi đi làm về là ôm ấp, chăm sóc con, phụ vợ việc nhà. Thế nên, tôi từng nghĩ rằng mình là người phụ nữ may mắn vì đã tự chủ tìm kiếm tình yêu và cuối cùng tìm đúng người đàn ông đáng quý.

Nào ngờ, hai ngày trước, sếp Tổng giám đốc bỗng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Đây là chuyện hiếm có vì bà ấy ít khi mời những nhân viên bình thường vào phòng riêng. Sếp tôi là người phụ nữ thành đạt sớm nhưng góa chồng, có con cũng đang làm việc tại công ty. Bà ấy nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Chị có thai rồi em ạ, mới được 2 tháng thôi nhưng chị chưa biết sẽ giải quyết đứa bé thế nào?". Tôi kinh ngạc, một người phụ nữ gần 50 tuổi mà cũng có thai sao? Thế nhưng tôi vẫn khuyên chị ấy giữ đứa bé lại, dù gì cũng là con cái, máu mủ của mình.

Chị ấy im lặng một chút rồi lại nói tiếp: "Nhưng đứa bé đó là con của chồng em". Tôi chết lặng, sững sờ. Chị ấy nói hai người họ đã qua lại mấy năm nay rồi. Việc chồng cưới tôi cũng là nghe theo lời khuyên của chị ấy. Giờ chị ấy muốn công khai mối quan hệ với chồng tôi vì cả hai không thể buông bỏ được tình cảm dành cho nhau.

Tôi ngồi lặng người, đầu óc chao đảo. Chuyện gì xảy ra thế này? Thì ra chồng tôi và sếp có tư tình với nhau từ lâu lắm rồi nhưng ngại vấn đề tuổi tác và miệng lưỡi xã hội nên không công khai. Giờ chị ấy có bầu nên muốn đòi lại anh.

Khi đã hiểu rõ vấn đề, tôi lảo đảo đứng dậy, òa khóc nức nở chạy ra khỏi phòng sếp. Chồng tôi chỉ nhắn tin, một tin thôi: "Anh xin lỗi". Suốt hai ngày nay, tờ đơn ly hôn vẫn nằm trên bàn nhưng tôi không muốn kí. Tôi không muốn đánh mất hạnh phúc một cách dễ dàng như vậy. Giờ tôi nên làm gì bây giờ?

(Giấu tên)