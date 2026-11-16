Đang tập thể dục, cô gái 22 tuổi ngã khỏi máy chạy bộ, rơi qua cửa sổ tầng 3 phòng gym và tử vong

Một cô gái 22 tuổi ở Indonesia tử vong sau khi ngã ngửa khỏi máy chạy bộ, rơi qua cửa sổ tầng 3 của phòng gym. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về an toàn tại các cơ sở tập luyện thể thao.

Theo truyền thông Indonesia, vụ tai nạn xảy ra ngày 18/6/2024 tại phòng gym K-Gym ở Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan, Indonesia. Đoạn video trích xuất từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nữ khách tập bất ngờ loạng choạng, ngã ngửa về phía sau trên máy chạy bộ.

Nạn nhân được truyền thông địa phương xác định bằng tên viết tắt FN, 22 tuổi. Trong những giây cuối cùng trước khi rơi xuống, cô cố gắng bám vào khung cửa sổ nhưng không thành công, sau đó biến mất khỏi khung hình.

Mới tập khoảng 30 phút, cô gái gặp tai nạn thương tâm

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, FN đến phòng gym cùng bạn trai và em của mình. Bạn trai được cho là đã đề nghị cô tập luyện cùng anh ở tầng 2, nhưng cô quyết định lên tầng 3 để sử dụng máy chạy bộ.

Sau khoảng 30 phút tập luyện, cô được cho là đã giảm tốc độ máy, chuyển sang đi bộ. Tai nạn xảy ra ngay sau đó, khiến cô ngã ra phía sau và rơi qua cửa sổ.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương đầu nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cứu sống cô. Kết quả khám nghiệm tử thi được truyền thông địa phương đưa tin cho thấy cô bị nhiều vết bầm tím và vết rách ở vùng đầu.

Khoảng cách giữa máy chạy bộ và cửa sổ chỉ 60cm

Sau vụ việc, cảnh sát tiến hành điều tra hiện trường và chỉ ra một số yếu tố đáng lo ngại trong cách bố trí thiết bị tại phòng tập.

Theo cảnh sát, khoảng cách giữa máy chạy bộ và cửa sổ chỉ khoảng 60cm, được đánh giá là nguy hiểm. Bức tường phía dưới cửa sổ cũng chỉ cao khoảng 30cm, khiến người tập có nguy cơ ngã ra ngoài nếu mất thăng bằng và không kịp bám víu.

Đáng chú ý, phòng gym đã có biển cảnh báo yêu cầu khách tập không mở cửa sổ. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố, miếng dán cảnh báo đã bị hư hỏng, khiến phần chữ trên đó bị che khuất hoặc khó đọc.

Trang Kompas.com cho biết phòng tập thường bố trí huấn luyện viên cá nhân để kiểm tra và đóng các cửa sổ. Dù vậy, người này đang trong giờ nghỉ vào thời điểm tai nạn xảy ra.

Sau sự việc, K-Gym tạm dừng hoạt động trong 3 ngày. Đơn vị Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Pontianak đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra những người bị nghi ngờ có liên quan đến việc mở cửa sổ tại khu vực xảy ra tai nạn.

Cảnh sát tiếp tục làm rõ các tình tiết dẫn đến vụ việc.

Tai nạn là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn tại phòng gym, đặc biệt đối với khu vực bố trí máy chạy bộ gần cửa sổ hoặc những vị trí có nguy cơ rơi từ trên cao. Bên cạnh việc tuân thủ hướng dẫn sử dụng thiết bị, các cơ sở tập luyện cần chú trọng thiết kế không gian, kiểm soát cửa sổ và duy trì hệ thống cảnh báo rõ ràng để hạn chế những sự cố đáng tiếc.

Những lưu ý để tập gym an toàn

Dù tập luyện tại phòng gym hay ở nhà, người tập không nên chủ quan với các thiết bị thể thao, đặc biệt là máy chạy bộ.

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra tình trạng máy, làm quen với cách sử dụng và khởi động ở tốc độ thấp, sau đó tăng dần theo khả năng. Không nên đột ngột tăng tốc khi chưa quen, bước xuống máy khi băng chạy chưa dừng hẳn hoặc vừa tập vừa sử dụng điện thoại gây mất tập trung.

Nếu cảm thấy chóng mặt, khó thở bất thường, đau ngực hoặc mất thăng bằng, hãy giảm tốc độ, dừng tập an toàn và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Người mới tập nên nhờ huấn luyện viên hướng dẫn cách sử dụng thiết bị đúng cách, đồng thời tránh cố gắng vượt quá giới hạn thể lực của bản thân.

(Tổng hợp: Ndtv, Dailymail, Newpost)