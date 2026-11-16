Cô giáo tương lai tử vong sau khi tập thể dục, bác sĩ chỉ ra sai lầm khiến nhiều người "giật mình"

Ở tuổi 22, khi vừa hoàn thành chương trình đào tạo sư phạm mầm non và chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, Ariatna Lizeth Mata Esparza bất ngờ qua đời sau khi tập luyện tại phòng gym. Sự việc đau lòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khi tập thể dục quá sức, đặc biệt với các bài tập nâng tạ cường độ cao.

Theo Daily Mail (Anh), Ariatna Lizeth Mata Esparza, 22 tuổi, sống tại thành phố Torreón, bang Coahuila, Mexico, gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng trong lúc tập luyện tại một phòng gym địa phương.

Thời điểm xảy ra sự việc, cô đang thực hiện động tác squat kết hợp nâng tạ. Tuy nhiên, giữa buổi tập, nữ sinh bất ngờ ngã gục xuống sàn. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cô không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của Esparza khiến gia đình, bạn bè vô cùng bàng hoàng. Bởi trước đó, cô được cho là có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu bất thường đáng chú ý. Đau lòng hơn, đúng ngày xảy ra sự việc cũng là thời điểm cô chờ nhận kết quả thi tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên mầm non.

Ảnh minh họa.

Mẹ của Esparza đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy đau xót trên mạng xã hội, bày tỏ nỗi mất mát khi con gái ra đi quá sớm, để lại nhiều dự định còn dang dở.

Theo thông tin về kết quả khám nghiệm tử thi được truyền thông đăng tải, nguyên nhân tử vong liên quan đến tình trạng thiếu oxy cấp tính trong máu, dẫn đến xuất huyết não và hình thành cục máu đông. Tuy nhiên, các yếu tố cụ thể dẫn đến biến cố vẫn cần được đánh giá thận trọng, không thể khẳng định chỉ do một động tác tập luyện gây ra.

Squat – bài tập tốt nhưng không nên chủ quan

Squat là một trong những bài tập phổ biến tại phòng gym, đặc biệt được nhiều người trẻ lựa chọn với mục tiêu giảm mỡ, phát triển cơ mông và làm săn chắc phần thân dưới. Đây cũng là động tác được nhiều người gọi vui là bài tập "vua đốt mỡ", "độ vòng 3".

Nếu thực hiện đúng kỹ thuật và phù hợp với thể trạng, squat mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sức mạnh cơ đùi, cơ mông, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và hỗ trợ hoạt động của các khớp.

Theo các chuyên gia việc tập luyện với mức tạ quá nặng, tăng cường độ đột ngột hoặc không kiểm soát được kỹ thuật có thể khiến cơ thể phải chịu áp lực lớn. Đặc biệt, những người chưa có kinh nghiệm nhưng cố gắng nâng mức tạ vượt quá khả năng dễ gặp chấn thương và các biến cố sức khỏe.

Một sai lầm thường gặp khi tập squat nâng tạ là nín thở để gồng sức. Đây là kỹ thuật có thể làm tăng áp lực trong lồng ngực và gây biến động huyết áp đáng kể. Với người có bệnh lý tim mạch hoặc mạch máu tiềm ẩn, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc tập luyện khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu ngủ, mất nước hoặc chưa khởi động đầy đủ cũng khiến khả năng thích nghi với cường độ vận động suy giảm.

Các yếu tố môi trường như nhiệt độ cao, độ cao địa lý và tình trạng thiếu oxy cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động. Tuy nhiên, không nên mặc định đây là nguyên nhân dẫn đến trường hợp của Esparza nếu chưa có kết luận y khoa xác nhận.

Tập luyện thế nào để tránh nguy cơ đột quỵ, biến cố tim mạch?

Để việc tập thể dục thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe, người tập cần chú trọng kỹ thuật, cường độ và thời gian phục hồi thay vì chạy theo thành tích hoặc mong muốn giảm cân nhanh.

Tiến sĩ Sreekanth Shetty, chuyên gia tại Bệnh viện Sakra World (Bengaluru, Ấn Độ), khuyến cáo người tập cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi vận động.

Cần thực hiện đúng tư thế và kiểm soát nhịp thở: Khi tập squat, nên giữ cột sống ở vị trí trung lập, kiểm soát chuyển động và phối hợp nhịp thở phù hợp. Người mới bắt đầu không nên tự ý nâng tạ nặng mà cần được hướng dẫn bởi huấn luyện viên có chuyên môn.

Cần lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng: Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động aerobic cường độ vừa phải hoặc 75 phút vận động cường độ mạnh mỗi tuần, kết hợp tập tăng cường sức mạnh cơ bắp ít nhất 2 ngày.

Không nên tập luyện liên tục một nhóm cơ với cường độ cao: Việc luân phiên các nhóm cơ, dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi giúp hạn chế tình trạng quá tải, chấn thương.

Người tập cần chú ý những dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở dữ dội, chóng mặt, choáng váng, tim đập nhanh bất thường hoặc cảm giác sắp ngất. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Nếu có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu liệt một bên cơ thể hoặc nói khó, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.