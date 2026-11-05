Nam diễn viên 33 tuổi đột tử trong lúc ngủ, mẹ khóc nghẹn: Nó thường dậy từ 4h30 sáng tập thể dục

Sự việc nam diễn viên Anuj Thakur (Ấn Độ) đột ngột trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33 đang khiến cộng đồng mạng hoang mang. Bởi anh còn trẻ, luôn xuất hiện với hình ảnh khỏe mạnh, tươi vui và vốn là người chăm vận động. Người mẹ của nam diễn viên cho biết, con trai mình thường thức dậy vào 4h30 sáng để đi tập thể dục hoặc tập gym.

Vào ngày xảy ra sự việc, dù chuông báo thức đã reo đúng giờ nhưng Anuj vẫn chưa thức dậy đi tập như mọi ngày. Người mẹ bước vào phòng gọi con thì đau đớn phát hiện anh đã tử vong trên giường.

Nam diễn viên Anuj Thakur (Ấn Độ) thường xuất hiện trên truyền hình, mạng xã hội với hình ảnh tuuwoivui,khỏe khoắn (Instagram NV)

Theo thông tin từ người thân, nam diễn viên đã trải qua một cơn co giật bùng phát đột ngột ngay trong giấc ngủ (nocturnal seizure). Đáng chú ý, Anuj từng gặp 1 đợt co giật nhẹ vào đầu năm nay, nhưng do lần này phát bệnh lúc đêm khuya khi đang ngủ sâu nên anh đã không kịp nhận được trợ giúp.

Sự ra đi của Anuj Thakur không chỉ để lại sự thương tiếc cho nhiều người hâm mộ, mà còn là hồi chuông cảnh báo nhói lòng về "sát thủ" âm thầm trong phòng ngủ: Cơn động kinh ban đêm và Hội chứng đột tử đột ngột ở bệnh nhân động kinh (SUDEP).

Nam diễn viên 33 tuổi này vốn chăm vận động(Instagram NV)

Phân tích về ca tử vong này trên tờ Indian Express, bác sĩ Atampreet Singh (Trưởng khoa Thần kinh và Khoa học Thần kinh tại Bệnh viện ShardaCare - Healthcity, Ấn Độ) cho biết: "Cơn động kinh bùng phát trong lúc ngủ nguy hiểm hơn nhiều so với ban ngày vì người bệnh rơi vào thế hoàn toàn thụ động".

Bác sĩ Atampreet Singh giải thích thêm, khi cơn co giật ban đêm xuất hiện, sóng điện não bất thường có thể làm gián đoạn nhịp thở nghiêm trọng, khiến lượng oxy trong máu tụt dốc. Đồng thời, sự phóng điện này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương điều khiển tim, dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim kịch phát hoặc ngưng tim ngưng thở cấp tính ngay trên giường ngủ.

Đồng tình với nhận định này, bác sĩ Praveen Gupta (Chủ tịch Viện Thần kinh MAIINS, Ấn Độ) nhấn mạnh: "Các cơn co giật ban đêm rất dễ bị bỏ qua vì triệu chứng mờ nhạt. Ngay cả những người chưa từng có tiền sử bệnh lý thần kinh rõ rệt cũng có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng tử vong nếu lơ là các dấu hiệu cảnh báo."

Các chuyên gia thần kinh chỉ ra 3 tín hiệu và yếu tố nguy cơ khiến các cơn co giật ban đêm trở nên đặc biệt nguy hiểm:

- Xem nhẹ các triệu chứng bất thường sau khi ngủ dậy: Việc thường xuyên thức dậy với cảm giác đau mỏi toàn thân bất thường, đau đầu dữ dội, lưỡi bị cắn trầy xước hoặc đái dầm đêm là những tín hiệu cảnh báo của não bộ nhưng rất hay bị lầm tưởng là do mệt mỏi thông thường.

- Chủ quan không tầm soát sau cơn co giật đầu tiên: Nhiều người từng bị co giật nhẹ một vài lần rồi hết nên không đi khám. Sự gián đoạn trong việc theo dõi khiến não bộ mất đi lớp bảo vệ trước các đợt phóng điện bất thường về đêm.

- Thiếu ngủ kéo dài và căng thẳng thần kinh: Áp lực công việc cùng thói quen ngủ không đủ giấc làm suy giảm nghiêm trọng "ngưỡng chống co giật" của não bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơn động kinh bùng phát khi cơ thể thả lỏng trong đêm.

Các bác sĩ cảnh báo hãy cẩn trọng với các biến chứng thần kinh trong lúc ngủ (Ảnh minh họa)

Làm sao để phòng ngừa nguy cơ tử vong do động kinh ban đêm?

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước những biến chứng thần kinh nguy hiểm trong giấc ngủ, các bác sĩ khuyến cáo:

- Tầm soát thần kinh ngay khi có dấu hiệu bất thường: Nếu bạn hoặc người thân có biểu hiện giật cơ mạnh khi ngủ, hay tỉnh giấc giữa đêm trong trạng thái hoảng loạn, cần đến ngay cơ sở y tế để đo điện não đồ (EEG) và chụp cộng hưởng từ (MRI) não.

- Duy trì lối sống và giấc ngủ khoa học: Đảm bảo ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Không nén giấc ngủ quá mức chỉ để dậy sớm tập thể dục khi cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi, suy nhược.

- Tạo môi trường ngủ an toàn: Người có tiền sử co giật nên sử dụng gối thoáng khí chống ngạt, tránh nằm sấp và nên đảm bảo có người hỗ trợ hoặc thiết bị cảnh báo để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố đột xuất.

Nguồn và ảnh: The Indian Express,Times Of India