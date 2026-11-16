Thấy con 3 tuổi có dáng đi khác các bạn, mẹ cuống cuồng tìm cách điều chỉnh, nhưng lại không biết một sự thật trước khi "xuống tiền"

Có những thay đổi trên cơ thể con khiến cha mẹ không khỏi lo lắng, nhất là khi chúng liên quan đến dáng đi, dáng đứng và sự phát triển của hệ xương. Chỉ cần nhận thấy hai đầu gối có xu hướng chụm vào nhau, trong khi hai cổ chân cách xa, nhiều phụ huynh đã vội nghĩ đến chân chữ X và bắt đầu tìm mọi cách để giúp con chỉnh lại dáng chân.

Từ những lời mách bảo trên mạng xã hội, kinh nghiệm truyền miệng đến các sản phẩm được quảng cáo có khả năng định hình trục chân, không ít cha mẹ nhanh chóng đặt mua đai chỉnh hình, nẹp chân hoặc giày chuyên dụng với hy vọng con sớm có đôi chân thẳng. Có người còn tìm cách buộc hai chân trẻ khi ngủ, dùng tay nắn chỉnh hoặc yêu cầu con thực hiện những bài tập được giới thiệu là có thể khắc phục tình trạng này.

Thế nhưng, sự sốt ruột xuất phát từ tình yêu thương đôi khi lại khiến cha mẹ bỏ qua điều quan trọng nhất: Không phải cứ thấy chân con cong, lệch trục là cần can thiệp, và không phải biện pháp chỉnh hình nào cũng phù hợp với trẻ.

Nhìn đôi chân của cậu con trai 4 tuổi có xu hướng hai đầu gối chạm vào nhau mỗi khi đứng thẳng, trong khi 2 cổ chân cách xa, chị Liên (Hà Đông, Hà Nội) lại không khỏi lo lắng. Chị lên mạng tìm hiểu thì thấy con nhà mình có dấu hiệu chân chữ X và càng bất an khi đọc được những thông tin cho rằng chân chữ X có thể ảnh hưởng đến dáng đi, thậm chí khiến trẻ gặp vấn đề khi lớn lên. Không muốn bỏ lỡ thời điểm can thiệp tốt nhất, chị quyết định mua một chiếc nẹp chỉnh hình với hy vọng giúp chân con dần trở về vị trí bình thường.

Nhưng sau những ngày đầu sử dụng, đứa trẻ liên tục than khó chịu, đi lại vướng víu, chạy nhảy cũng không còn thoải mái như trước. Điều khiến người mẹ sốt ruột hơn cả là dù đã kiên trì cho con mang nẹp, dáng chân vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt. Chị bắt đầu tự hỏi liệu mình có chọn sai dụng cụ hay cần tìm một loại nẹp khác tốt hơn.

Chị Hồng Anh cũng là một người mẹ "nhanh nhẹn" trong việc tự tìm kiếm các phương pháp điều chỉnh chân chữ X cho con. Thấy con có dáng đi hơi khác thường, hai đầu gối dường như hướng vào nhau mỗi khi bước đi, chưa đưa con đến bệnh viện kiểm tra, chị đã vội kết luận con bị chân chữ X. Ngay lập tức, chị tìm kiếm kinh nghiệm của các mẹ có con có chân chữ X và mua từ giày chỉnh hình, đai cố định đến những bài tập được giới thiệu trên mạng là có thể chỉnh trục chân... để "điều chỉnh chân" cho con, chỉ mong con sớm có dáng đi đẹp hơn.

Khác với chị Liên, chị Hồng Anh, chị Minh Tú lại là một "tín đồ" của dưỡng chất. Chị tin rằng, trẻ con muốn "cứng xương", thẳng chân thì ngay từ khi còn nhỏ phải được cung cấp đủ vitamin D, canxi. Chính vì thấy, khi thấy con bé 3 tuổi nhà mình có dấu hiệu chân cong, ngay lập tức chị cho rằng con bị thiếu dưỡng chất. Trước khi đưa con đi viện khám, chị đã mua thêm thực phẩm bổ sung, người tìm cách xoa bóp, nắn chân cho con mỗi tối.

Tự ý nắn chân, mua đai chỉnh hình: Sai lầm cha mẹ cần tránh

Trong y khoa, chân chữ X (genu valgum) là tình trạng hai đầu gối hướng vào nhau, trong khi hai mắt cá chân trong cách xa nhau khi trẻ đứng thẳng, hai gối chạm hoặc gần chạm nhau. Đây là một trong những biến đổi trục chi dưới có thể xuất hiện trong quá trình phát triển của trẻ. Trục hai chân của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn phát triển. Khi mới sinh, trẻ thường có hai chân cong hình chữ O. Sau đó, trục chân dần thẳng hơn và có thể chuyển sang dáng chữ X rõ hơn, thường vào khoảng 3-4 tuổi. Từ giai đoạn này, độ lệch có xu hướng giảm dần và tiến gần đến trục chân ổn định khi trẻ khoảng 7-8 tuổi.

Khi phát hiện con có dáng chân chữ X, nhiều phụ huynh có tâm lý muốn can thiệp càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo BSCKI Trần Ngọc Hùng (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức), việc tự ý sử dụng các biện pháp chỉnh hình khi chưa xác định nguyên nhân có thể khiến cha mẹ mất thời gian, tốn kém chi phí mà không giải quyết được vấn đề thực sự.

BSCKI Trần Ngọc Hùng (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức)

Một trong những sai lầm thường gặp là tự mua đai, nẹp hoặc giày chỉnh hình với kỳ vọng có thể ép hai chân trở về trục thẳng. Trên thực tế, những dụng cụ này không có tác dụng điều chỉnh cấu trúc xương trong các trường hợp chân chữ X thông thường. Việc sử dụng chỉ nên được cân nhắc khi có chỉ định cụ thể từ bác sĩ, phù hợp với tình trạng của trẻ.

Cha mẹ cũng không nên tự buộc hai chân trẻ khi ngủ, dùng lực ép đầu gối hoặc cổ chân, xoa bóp và nắn chỉnh theo các hướng dẫn chưa được kiểm chứng. Những biện pháp này không có cơ sở để khẳng định có thể làm thay đổi cấu trúc xương, thậm chí có thể khiến trẻ đau, khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Đối với các bài tập vận động và vật lý trị liệu, cần hiểu đúng vai trò của từng phương pháp. Tập luyện có thể giúp cải thiện sức mạnh cơ, khả năng giữ thăng bằng và chức năng vận động khi trẻ có chỉ định phù hợp. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân nằm ở biến dạng trục xương, tập luyện đơn thuần không thể làm thẳng xương hoặc thay thế phương pháp điều trị chuyên khoa.

Một sai lầm khác là tự ý bổ sung liều cao vitamin D hoặc canxi vì cho rằng trẻ bị chân chữ X đồng nghĩa với thiếu chất. Thực tế, chỉ một số trường hợp có liên quan đến bệnh lý chuyển hóa xương mới cần điều trị theo nguyên nhân. Việc bổ sung vi chất cần căn cứ vào chế độ dinh dưỡng, nguy cơ thiếu hụt và đánh giá của bác sĩ. Bổ sung quá liều không giúp chân thẳng nhanh hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Đừng vội sửa dáng chân khi chưa hiểu rõ nguyên nhân

BSCKI Trần Ngọc Hùng khuyến cáo, khi nhận thấy con có dáng chân chữ X, cha mẹ nên quan sát dáng đứng và dáng đi tự nhiên, theo dõi sự thay đổi theo thời gian, đồng thời đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu lệch trục rõ, không cân xứng, tiến triển nặng lên hoặc ảnh hưởng đến vận động.

Không phải trường hợp nào cũng cần điều trị, nhưng cũng không nên mặc định rằng chân chữ X sẽ tự hết khi trẻ lớn. Việc thăm khám giúp phân biệt thay đổi sinh lý với những bất thường cần can thiệp, tránh tình trạng trẻ phải sử dụng dụng cụ không cần thiết hoặc bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp.

Trong hành trình nuôi con, đôi khi điều khiến cha mẹ lo lắng nhất lại là những thay đổi chưa được hiểu đúng. Mong muốn con có dáng đi đẹp, đôi chân khỏe mạnh là chính đáng, nhưng sự chăm sóc hiệu quả không bắt đầu từ một chiếc đai chỉnh hình hay một bài tập được truyền tai trên mạng. Nó bắt đầu từ việc hiểu cơ thể con đang phát triển như thế nào và lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.

Bởi với trẻ nhỏ, không phải cứ can thiệp sớm là tốt. Can thiệp đúng nguyên nhân, đúng thời điểm mới là điều quan trọng nhất.

Chân chữ X không phải lúc nào cũng là bệnh lý, nhưng cũng không nên mặc định sẽ tự khỏi. Nhận biết đúng dấu hiệu và thăm khám đúng thời điểm giúp trẻ tránh những can thiệp không cần thiết, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội xử trí nếu có bất thường về phát triển xương.