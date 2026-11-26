Tôi năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình, công việc tương đối ổn định. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm nơi công sở cho đến khi nhận ra sếp nữ trực tiếp của mình dường như đang có tình cảm đặc biệt với tôi.

Chị hơn tôi 5 tuổi, đã từng kết hôn và có một bé gái. Chị hiện là trưởng phòng, có học vấn cao, năng lực tốt, ngoại hình cũng rất nổi bật. Nếu không biết trước hoàn cảnh, có lẽ chẳng ai nghĩ chị đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang một mình nuôi con. Chị ăn mặc trẻ trung, nói chuyện duyên dáng, biết cách quan tâm người khác và luôn tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Trong công ty, chị được nhiều người nể trọng, thậm chí có không ít đồng nghiệp nam ngưỡng mộ.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chị quý mến nhân viên. Chị thường chủ động hỏi han công việc, thỉnh thoảng mua cà phê cho tôi, có hôm còn nhắn tin hỏi tôi đã ăn tối chưa nếu chưa thì đi cùng chị. Những lần đi công tác, chị cũng thường chọn ngồi cạnh tôi, kể những chuyện ngoài công việc và hỏi về cuộc sống riêng. Dần dần, tôi nhận thấy sự quan tâm ấy có phần khác thường. Chị không giấu việc muốn tìm hiểu tôi, thậm chí còn vài lần bóng gió rằng nếu tôi chưa có người yêu thì có thể cho chị một cơ hội.

Thú thật, tôi không phải không có cảm tình với chị. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp, giỏi giang, trưởng thành lại biết quan tâm như vậy, rất khó để nói rằng tôi hoàn toàn không rung động. Ở bên chị, tôi cảm thấy được chia sẻ và đôi khi còn thấy mình may mắn vì được một người như thế để ý.

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Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bối rối. Nếu chỉ yêu đương, hẹn hò một thời gian thì có lẽ tôi không quá ngại. Nhưng nếu tính chuyện lâu dài, tôi lại không biết mình có đủ sẵn sàng để trở thành chồng của một người phụ nữ từng đổ vỡ và làm cha dượng của một đứa trẻ hay không. Tôi cũng nghĩ đến khoảng cách tuổi tác. Hiện tại 5 tuổi không phải vấn đề lớn, nhưng vài năm nữa, khi tôi bước vào giai đoạn muốn ổn định gia đình, liệu cả hai có còn chung nhịp sống và mong muốn hay không?

Tôi biết gia đình mình chắc chắn sẽ phản đối nếu tôi đưa chị về ra mắt. Bố mẹ tôi vốn khá truyền thống, luôn mong con trai lấy một cô gái trẻ, chưa từng lập gia đình. Tôi không muốn đánh giá chị qua quá khứ, nhưng cũng không thể phủ nhận những khác biệt ấy khiến mình phải cân nhắc.

Điều khó xử nhất là chị vẫn đang là cấp trên của tôi. Tôi không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc, càng không muốn khiến chị tổn thương nếu bản thân chưa xác định được tương lai.

Tôi đang phân vân không biết nên thẳng thắn giữ khoảng cách ngay từ đầu hay cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Bởi tôi hiểu, một khi đã bước vào mối quan hệ này, người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất có thể không chỉ là chị, mà còn là đứa trẻ vô tội đang cần một người cha dượng nghiêm túc.