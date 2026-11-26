Mới đây, NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết đã tâm sự về những người thầy của mình. Bà chia sẻ: "Ngày còn trẻ, sau mỗi suất hát, tôi để ý các thầy đờn đều xuống dây. Tôi tò mò hỏi thì được các chú cho hay, cây đờn cũng như con người, sau một đêm làm việc, nó cần được nghỉ. Xuống dây là cách cho đờn được nghỉ ngơi. Đến hôm sau, lại lên dây, lấy dây thì dây mới khỏe, tiếng đờn mới trong.

Tôi ngớ ra, không chỉ là phát hiện "đờn cũng cần nghỉ như người" mà chính là sự giao cảm giữa người với đờn còn ý nhị như vậy, huống gì là giữa người với người.

Trong sân khấu cải lương, âm nhạc là linh hồn. Vì thế với tôi, thầy đờn là người thầy đúng nghĩa nhất của đào-kép hát.

Cũng là vô câu vọng cổ nhưng không phải lối rao đờn nào cũng như nhau, độ thăng gián, trầm bổng đều có những âm-vị khác nhau. Hay trong lòng bản cho đến các bài bản ngắn, bài bản Tổ, mỗi tiếng đờn ngoài khuôn thước chuẩn thì vẫn luôn có một "vĩ thanh" gần như là độc bản của mỗi danh cầm, mỗi tay đờn điệu nghệ. Ấy là trong âm nhạc phương Đông nói chung.

Nên, đời ca kỷ của tôi, những người thầy - Tổ nghề của tôi là NSND Năm Châu, NSND Phùng Há, NSND Ba Vân, NSƯT Kim Cúc, nghệ sĩ Tám Vân là tàng cây lớn, che chở, dìu dắt tôi đi thì các bậc danh cầm Vũy Chổ, Bảy Bá, Ba Tu, Thanh Hải… là mạch suối ngầm, tôi cứ thế, men theo đó mà lớn lên, tồn sinh, phát triển.

Ngày đầu tiên được theo đoàn hát, trên con phà Mỹ Thuận, gió lộng thổi qua vai, qua tóc đứa con gái 16 tuổi. Nhạc sĩ Vũy Chổ - ông như một người cha, người thầy đã dẫn tôi từ Sài Gòn về Kiên Giang, tay chỉ về phía trước, giọng nhẹ nhàng, ân cần: "Đời em còn dài lắm, cải lương rồi sẽ mang em đi xa, tôi sẽ luôn ở đây, sau lưng em".

Tuổi chưa kịp lớn nên tôi chỉ kịp nhớ chừng đó mà không suy nghĩ gì nhiều. Rồi qua năm tháng, đến một ngày, xuất hiện trong một lớp ca diễn giao lưu, tôi bước ra, đọc không khí khán phòng nên chủ động rút gọn lớp ca. Không một chỉ dấu, vậy mà nhạc sĩ - NSND Thanh Hải vẫn đoán ra, đón lấy để phần ca của tôi vừa đủ để dứt câu. Bỗng dưng, tôi nhớ thầy tôi - nhạc sĩ Vũy Chổ vô cùng.

Các chú, các anh đã "luôn ở đây, sau lưng em", để giao hòa tiếng hát, để dìu dắt nét diễn mà tung tẩy, thăng hoa cùng. Tôi - người nghệ sĩ biểu diễn sẽ không thể có được ánh sáng hào quang nào nếu không nương theo thanh âm từ trong "vùng tối" chập choạng ấy.

Và còn biết bao những bài học ở những con người phía sau ấy đã cho tôi lớn lên trong gần 70 năm đời ca hát. Không bảng đen, phấn trắng nhưng mình mãi là đứa học trò nhận lãnh những hiểu biết tận tường từ cuộc sống, từ chiêm nghiệm làm nghề và nhân cách làm người. Cho đến tận bây giờ".

NSND Bạch Tuyết được biết đến là nghệ sĩ tôn sư trọng đạo bậc nhất. Bà luôn chia sẻ về các người thầy của mình, đặc biệt là NSND Phùng Há.