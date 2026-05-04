Chiều 3/5 tại TP.HCM, sự kiện “Mẹ tuyệt vời nhất” do Viettel Media tổ chức đã trở thành dịp để các gia đình tham gia chương trình “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” hội ngộ. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào ca sĩ Đăng Khôi khi anh có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân sau trải nghiệm 48 giờ không có vợ bên cạnh.

Xuất hiện cùng đại gia đình, Đăng Khôi không giấu được sự thoải mái khi liên tục dành cử chỉ và lời nói ngọt ngào cho bà xã Thủy Anh. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân là người “lụy gia đình”, và chính hành trình tham gia chương trình đã khiến anh nhìn rõ hơn những hy sinh thầm lặng của vợ người luôn đứng phía sau để anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

“Chỉ khi tự mình chăm con, lo từng việc nhỏ trong nhà suốt 48 giờ, tôi mới hiểu vì sao vợ mình có thể quán xuyến mọi thứ một cách bền bỉ như vậy”, anh chia sẻ. Trải nghiệm này cũng trở thành chất xúc tác để Đăng Khôi nhìn lại vai trò của người phụ nữ trong gia đình – điều mà trước đó, theo anh, đôi khi bị xem là hiển nhiên.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Đăng Khôi còn cùng vợ ngẫu hứng thể hiện một đoạn ca khúc “50 năm về sau” ngay tại sự kiện, như một cách bày tỏ tình cảm trước đông đảo khán giả.

Bên cạnh gia đình Đăng Khôi, sự kiện còn có sự góp mặt của BTV Mạnh Cường – Hương Giang, Tuấn Dương – Lucie Nguyễn và Phí Ngọc Hưng – Trương Mỹ Nhân. Mỗi ông bố mang đến một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là sự “vỡ lẽ” sau 48 giờ không có mẹ.

BTV Mạnh Cường cho biết, dù luôn nghĩ mình hiểu vợ, nhưng chỉ khi một mình chăm hai con nhỏ, anh mới thực sự cảm nhận được áp lực mà vợ phải đối mặt mỗi ngày. Trong khi đó, Tuấn Dương người vốn nổi tiếng chăm con khéo cũng phải thừa nhận hành trình này không hề dễ dàng như tưởng tượng.

Đáng chú ý, Tuấn Dương còn bày tỏ góc nhìn khác khi cho rằng đôi khi chính mình mới là người cần được vợ thấu hiểu, khi lựa chọn lùi lại để bạn đời phát triển sự nghiệp.

Sự kiện cũng đánh dấu sự trở lại của gia đình Phí Ngọc Hưng – Trương Mỹ Nhân, hứa hẹn mang đến nhiều tình huống mới trong các tập phát sóng sắp tới. Sau mùa tham gia trước, Phí Ngọc Hưng cho biết anh đã thay đổi đáng kể trong cách đồng hành cùng vợ trong việc nuôi dạy con.

Không chỉ là những chia sẻ của người lớn, không khí sự kiện trở nên gần gũi hơn với sự xuất hiện của dàn “hot kid”. Các bé nhanh chóng làm quen, vui đùa tự nhiên trên sân khấu, tạo nên những khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc.

Theo đại diện ê-kíp, “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân” dù xoay quanh hành trình của các ông bố nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là tôn vinh người phụ nữ trong gia đình. Sau 5 năm phát sóng, chương trình dần vượt khỏi khuôn khổ một show thực tế, trở thành câu chuyện về sự thấu hiểu và sẻ chia trong đời sống hôn nhân.

Chương trình hiện phát sóng vào tối thứ Năm hàng tuần trên HTV7 và các nền tảng số.