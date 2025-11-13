Kỷ niệm cưới “độc lạ”: Vợ chồng Đăng Khôi tái hiện kiểu tóc sư tử và lookbook 20 năm trước

Mới đây, ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh thu hút sự chú ý khi tung bộ ảnh kỷ niệm 12 năm ngày cưới theo cách không cầu kỳ nhưng vô cùng độc đáo. Thay vì chọn concept hoành tráng hay trang phục sang trọng, cả hai chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc gia đình một cách gần gũi, đúng tinh thần mà họ đã đồng hành suốt hai thập kỷ.

Điểm nhấn khiến dân mạng thích thú chính là khoảnh khắc vợ chồng nam ca sĩ cosplay chính mình 20 năm trước – thời điểm họ vừa quen nhau. Trong ảnh, Thủy Anh tái hiện lại kiểu tóc “sư tử” đình đám một thời, kết hợp thắt lưng bản to, kẹp tóc và khuyên tai màu sắc rực rỡ. Điều bất ngờ là cả hai gần như… không hề thay đổi so với hình ảnh đôi trẻ năm xưa, từ nụ cười đến thần thái đều giữ nguyên sự tươi tắn.

Kỷ niệm cũ không chỉ gợi lại hình ảnh mà còn làm sống lại cảm xúc. Trên trang cá nhân, cặp đôi còn viết caption bằng “teencode” khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú. Sau 20 năm bên nhau, với Thủy Anh, hành trình ấy là “chặng đường tuyệt đẹp” – nơi cả hai trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, cùng trưởng thành, cùng xây dựng một mái ấm đầy ắp tiếng cười. Cô từng ví tình yêu như một cái cây: nếu không chăm sóc mỗi ngày, nó sẽ cằn cỗi. Đó là lý do họ luôn ưu tiên vun đắp cảm xúc và sự kết nối, bởi “yêu là phải chăm từng chút một”.

Với Đăng Khôi, tình yêu không nằm ở những lời hoa mỹ mà ở sự thấu hiểu và trân trọng nhau mỗi ngày. Sau 12 năm hôn nhân, tổ ấm của nam ca sĩ trọn vẹn hơn với ba thiên thần nhỏ – kết tinh của yêu thương, nỗ lực và trách nhiệm. Niềm vui của anh đơn giản là được chăm sóc vợ con, xem gia đình như nguồn động lực lớn nhất để cố gắng và sống tốt hơn từng ngày. Còn Thủy Anh luôn xem gia đình là “ngôi trường đầu tiên” của các con, dù bận rộn vẫn cố gắng tự tay nấu ăn, chăm sóc con cái, giữ cho ngôi nhà luôn ấm áp và tràn đầy năng lượng.

Đặc biệt, sự xuất hiện của bé Kai – em bé thứ ba, chào đời tháng 12/2024 – như một món quà đẹp, tiếp thêm sức sống cho gia đình và đánh dấu hành trình “ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ” đầy tự hào của Đăng Khôi. Trở lại âm nhạc sau thời gian dài yên ắng, nam ca sĩ mong muốn truyền cảm hứng qua chính câu chuyện đời mình: những thử thách trong sự nghiệp, áp lực làm bố – làm chồng và những giá trị bền bỉ của tình thân. Những trải nghiệm đó giúp anh trân trọng hơn người bạn đời luôn đứng phía sau – Thủy Anh.

Cũng bởi lẽ đó, việc đưa bà xã về chung công ty quản lý chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của Đăng Khôi: anh mong Thủy Anh tự tin trở lại với sự nghiệp rực rỡ mà cô từng gác lại để làm hậu phương cho chồng. Đó không chỉ là sự trân quý, mà còn là cách anh dành sự ủng hộ trọn vẹn cho người phụ nữ của mình.