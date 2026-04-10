Khi "Anh tài" Đăng Khôi bị đánh bại bởi chính dàn quý tử

Khác hẳn với hình ảnh lịch lãm trên sân khấu, Đăng Khôi trong vai trò ông bố ba con đã có một ngày mở màn "chấn động". Dù tự thiết lập một hệ thống "kỷ luật thép" cho tổ ấm của mình, nhưng ngay khi vợ vắng nhà, nam ca sĩ đã phải đối mặt với thực tế không như là mơ.

Sự đối lập giữa anh hai Đăng Khang điềm đạm và anh ba Đăng Anh "mầm non giải trí" đã tạo nên những cơn đau đầu thực sự cho Đăng Khôi. Đỉnh điểm là hội chứng "sợ em út" của Đăng Anh, khi cậu chàng tìm mọi cách né tránh em Kai như "né tà". Hình ảnh ông bố nghệ sĩ loay hoay giữa 3 cậu con trai đủ mọi cá tính đã dự báo một hành trình 48 giờ đầy biến động và có phần... bất lực.

Tuấn Hưng: Lần đầu phá bỏ nguyên tắc "giấu con" vì trải nghiệm của con

Một bất ngờ lớn khác trong tập 1 chính là sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Hưng. Vốn là người cực kỳ tôn trọng quyền riêng tư của các nhóc tỳ, đây là lần đầu tiên anh đồng ý tham gia một chương trình thực tế cùng cả ba con.

"Trước đây mình rất sợ các con bị viral trên mạng. Nhưng giờ mình nghĩ, đây sẽ là những thước phim kỷ niệm vô giá" - Tuấn Hưng chia sẻ.

Nam ca sĩ đã nhận được "cơn mưa" lời khen khi để Su Hào và Son tự đi chợ. Hành động hai bé quyết định dùng hết số tiền còn lại để "giải cứu" hàng thịt cho bác bán hàng về sớm không chỉ khiến Tuấn Hưng tự hào mà còn trở thành điểm sáng đầy nhân văn, minh chứng cho cách giáo dục con cái tinh tế của nam nghệ sĩ.

"Mom Dương" Tuấn Dương và phiên bản trốn tìm "độc lạ"

Tại gia đình Lucie - Tuấn Dương, khán giả lại được chứng kiến một màu sắc khác. Biệt danh "Mom Dương" quả thực không sai khi ông bố Gen Z này thể hiện kỹ năng chăm con cực kỳ mát tay. Tuy nhiên, lý thuyết và thực tế vẫn luôn có khoảng cách.

Trong thử thách chơi cùng con mà không có đồ chơi, Tuấn Dương đã sáng tạo ra trò trốn tìm phiên bản "chưa trốn đã thấy". Dù ba có cố tình "ngó lơ" để các con đi trốn, hai cô công chúa nhỏ Nami và Suli vẫn nhất quyết xuất hiện ngay trước mặt ba, tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng yêu và hài hước.

Phút thót tim của gia đình MC Mạnh Cường - Hương GiangDù nổi tiếng với phương pháp nuôi dạy con khoa học, cặp đôi Mạnh Cường - Hương Giang cũng gặp phải thử thách thực sự khi bé Cam gặp sự cố ngã từ trên ghế. Sự hiểu lầm ban đầu dành cho anh cả Cue và lời xin lỗi chân thành của mẹ Giang sau đó đã mang đến một bài học cảm động về sự thấu hiểu. Hóa ra, cậu bé Cue 2 tuổi đã ghi nhớ lời mẹ dặn và đang cố gắng bảo vệ em theo cách vụng về nhất của một người anh.