Đăng Khôi tung bản full màn hát Rock cực “cháy” tại concert: “Ferrari có cũ thì vẫn là Ferrari!”

Trong đêm concert quy tụ dàn sao đình đám vừa qua, Đăng Khôi là một trong những cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất. Nam ca sĩ đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với setlist được chuẩn bị kỳ công: từ sự lãng mạn của Cô Bé Mùa Đông, Thương Thương Thương Yêu Yêu Yêu đến điểm nhấn bùng nổ là bản mashup 50 Năm Về Sau và Thiệp Hồng Sai Tên.

Nếu như ở phần đầu, khán giả được đắm chìm trong giai điệu hoài niệm thì đến Thiệp Hồng Sai Tên, Đăng Khôi đã khiến toàn bộ khán đài "dậy sóng" khi làm mới ca khúc theo phong cách Rock mạnh mẽ. Rũ bỏ hình ảnh lãng tử nhẹ nhàng thường thấy, nam ca sĩ khoe trọn cột hơi dày, khỏe cùng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, "cân" đẹp những nốt cao rực lửa.

Chỉ sau một đêm, các đoạn cắt từ tiết mục của Đăng Khôi đã nhanh chóng "viral" chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, thu về hàng chục triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho phong độ đỉnh cao của "Hoàng tử Vpop":

"Nghe câu đầu tiên anh hát em đã khẳng định: Đây đúng là bản cover 50 Năm Về Sau hay nhất từng nghe."

"Hát rõ lời, cao độ chuẩn, visual đỉnh khỏi bàn. Ferrari có cũ thì vẫn là Ferrari!"

"Anh Khôi như định nghĩa lại bài hát này. Bình thường chỉ nhớ điệp khúc, nhưng cách anh xử lý phần đầu khiến mình mê mẩn."

Đặc biệt, nhiều khán giả còn nhận xét Đăng Khôi hát "hay hơn cả AI". Điều này minh chứng cho sức mạnh của sự trải nghiệm và cảm xúc thật trong nghệ thuật – những thứ mà công nghệ khó lòng thay thế được.

Trước sự ủng hộ nhiệt tình ngoài mong đợi, Đăng Khôi đã quyết định tung bản full màn trình diễn trên kênh YouTube cá nhân. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ:

"Tôi từng nghĩ được đứng trên sân khấu đã là hạnh phúc, chỉ cần một khán giả lắng nghe tôi vẫn sẽ hát. Nhưng tình cảm của mọi người lần này vượt ngoài mong đợi, tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để cống hiến cho những sản phẩm xứng đáng hơn nữa."

Hơn 20 năm làm nghề, Đăng Khôi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng giọng hát đầy nội lực. Bà xã Thủy Anh tiết lộ, dù có giai đoạn "ở ẩn" để chăm lo cho gia đình, nhưng lửa nghề trong anh chưa bao giờ tắt. Có những đêm nam ca sĩ thức đến 6-7 giờ sáng chỉ để trau chuốt từng chi tiết nhỏ cho bản phối.

Giữa thị trường âm nhạc luôn biến động, Đăng Khôi chọn cách giữ vững bản sắc: Không phô diễn kỹ thuật cầu kỳ mà đặt trọn trái tim vào từng câu hát. Chính sự chân thành ấy đã giúp anh giữ chân tệp fan trung thành và không ngừng chinh phục thêm những khán giả trẻ tuổi.