Gia đình Đăng Khôi – Thuỷ Anh mừng thôi nôi bé Kai: Dàn “anh tài” tụ hội chúc mừng

Hôm 11/12, gia đình ca sĩ Đăng Khôi và hot mom Thuỷ Anh đã tổ chức tiệc thôi nôi ấm cúng cho con trai út Nguyễn Đăng Anh Tài (Kai). Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều gương mặt thân thiết như Hồng Sơn, Cường Seven, gia đình Kiên Ứng và ca sĩ Lê Hiếu, tạo nên không khí gần gũi, vui tươi.

Cuối năm 2024, Đăng Khôi từng gây chú ý khi thông báo gia đình chào đón thành viên thứ ba. Tên thân mật Kai được ghép từ “Khôi” và “Gai”, lấy cảm hứng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nam ca sĩ xem bé như một “anh tài” nhí của gia đình, vì vậy mới đặt tên khai sinh là Nguyễn Đăng Anh Tài.

Trong bộ ảnh mừng 1 tuổi vừa công bố, gia đình lựa chọn concept màu trung tính, tối giản nhưng tràn đầy hơi ấm. Bé Kai xuất hiện đáng yêu trong trang phục hoàng tử nhỏ và tạo hình chú gấu bông. Thuỷ Anh chia sẻ vừa vui vừa bùi ngùi vì con lớn nhanh: Điều cha mẹ nào cũng mong là con khỏe mạnh, bình an, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn muốn được ôm ấp, chăm sóc con thật lâu. Hai anh lớn Đăng Khang và Đăng Anh ngày một cao lớn, chững chạc, thể hiện sự điềm đạm và yêu thương gia đình khiến vợ chồng Đăng Khôi tự hào.

Bên cạnh những khoảnh khắc bên con, vợ chồng Đăng Khôi – Thuỷ Anh cũng tranh thủ ghi lại vài tấm hình đôi. Thuỷ Anh cho biết dù phần lớn thời gian dành cho gia đình, cả hai vẫn luôn cố gắng duy trì khoảng thời gian riêng để giữ cho tình yêu luôn ấm áp như thuở mới cưới.

Buổi tiệc thôi nôi của bé Kai được tổ chức trong không gian đơn giản nhưng tinh tế, đề cao sự ấm cúng. Những gương mặt quen thuộc từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến chung vui giúp bữa tiệc thêm rộn ràng, ý nghĩa.

Đối với vợ chồng Đăng Khôi – Thuỷ Anh, dấu mốc một tuổi của con trai không chỉ là ngày vui đầu đời mà còn là dịp để cả gia đình nhìn lại hành trình yêu thương và vun đắp suốt những năm qua. Họ luôn quan niệm gia đình là nơi để trở về, và những hình ảnh được lưu giữ hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp của ba thế hệ.



