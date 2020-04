Đăng clip ăn nguyên con bạch tuộc sống, nữ YouTuber sở hữu 3,5 triệu lượt theo dõi gây phẫn nộ cộng đồng mạng, có người đòi xóa luôn tài khoản

Nữ Youtuber người Hàn Quốc có tài khoản Youtube tên Ssoyoung với 3,45 triệu lượt theo dõi đang khiến nhiều Youtuber nổi tiếng và cộng đồng mạng bức xúc vì những video hành hạ, nhai nuốt động vật sống kết hợp với hiệu ứng âm thanh ASMR để thu hút lượt xem từ những người tò mò.

ASMR là viết tắt của cụm từ Autonomous Sensory Meridian Response (tạm dịch: Phản ứng kích thích cảm giác tự động). Âm thanh này rất nhỏ, được tạo ra bởi những cử chỉ nhẹ nhàng như một cái vuốt tay, một tiếng bẻ gẫy, và đó có thể là tiếng động phát ra khi ăn uống... Hiệu ứng âm thanh này được Ssoyoung kết hợp với Mukbang – trào lưu quay clip ăn uống và tương tác với người xem đang rất thịnh hành ở Hàn Quốc, trong đó các chủ video sẵn sàng ăn một lượng lớn thức ăn hoặc đưa vào miệng những món kỳ quặc.

Nhiều cư dân mạng và các Youtuber nổi tiếng bày tỏ sự phẫn nộ đối với các video cho thấy cô gái này hành hạ, ngược đãi và ăn thịt động vật sống.

Ssoyoung chủ yếu quay những video ăn hải sản còn sống với những khay tôm hùm, mực và lươn khổng lồ.

Và thay vì ngồi ăn bình thường, nữ Youtuber người Hàn này lại thu hút người xem bằng cách "vật lộn" với những con vật, mặt nhăn mày nhó xử lý chúng để rồi sau đó ngồi ăn ngon lành. Để tránh con vật giãy giụa quá mạnh, đôi khi cô gái này còn dùng dao đâm hoặc đánh đến khi chúng không còn phản kháng kịch liệt rồi mới đưa lên miệng.

Video có tựa đề "Dancing Live Squid" thu hút tới 24 triệu lượt xem cho thấy Ssoyoung ăn sống một con bạch tuộc.

Mới đây, nữ Youtuber này tiếp tục đăng tải video có tựa đề "Dancing Live Squid" thu hút tới 24 triệu lượt xem. Đoạn video gây sốc cho thấy cô gái này đưa lên miệng một con bạch tuộc còn sống và nhai ngon lành bất chấp những xúc tu của con vật đang giãy giụa và bám chặt xung quanh miệng cô.

Trong một đoạn video với tựa đề “Beautiful Girl in a Forest Full of Mysteries”, Ssoyoung xuất hiện trong bộ trang phục của cô bé Alice ở xứ sở thần tiên. Cô đi lang thang trong rừng và tìm thấy một con bạch tuộc treo lửng lơ trên cây. Đoạn clip chuyển sang phong cách kinh dị khi “Alice” giơ con bạch tuộc lên ngắm nghía một lát rồi ăn tươi nuốt sống con vật. Một con lươn dài 60cm tại khu rừng cũng trở thành món ăn.

Những đoạn video của Ssoyoung đang vấp phải sự chỉ trích rất lớn của các Youtuber nổi tiếng trên thế giới. Ethan Klein, người điều hành kênh "h3h3 Productstions" có hơn 6,6 triệu lượt theo dõi trên YouTube, mới đây đã tải lên một video có tiêu đề "ASMR Has Gone Way Too Far" (tạm dịch: ASMR đã đi quá xa giới hạn của nó), chủ yếu là lên án cách làm video của Ssoyoung.

Klein cho rằng nữ YouTuber Hàn Quốc chỉ đang "cố phóng đại hành động tàn nhẫn của mình khi chặt đầu một con mực sống".

Klein cho rằng nữ YouTuber Hàn Quốc chỉ đang "cố phóng đại hành động tàn nhẫn của mình khi chặt đầu một con mực sống".

"Cô ta rõ ràng thích hành hạ động vật", anh nói. "Sự độc ác có phải là một trong những nội dung chính mà cô ta đang hướng tới không? Với đoạn video này, tôi tin có điều đó".

Chỉ trong hai ngày, video của Klein đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem và nhận được hàng ngàn bình luận.

"Tôi thực sự vui mừng vì những người sáng tạo nội dung như bạn đang góp phần nâng cao nhận thức về điều này", một người bình luận về video của Klein. "Đây là một vấn đề nan giải".

"Thành thật mà nói tôi không hiểu tại sao cô ấy nhận được nhiều sự ủng hộ đến như vậy", một người khác bình luận. "Cách cô ấy biểu cảm và cười ré lên khi giết chúng trông thật kinh hoàng. Tôi nghĩ YouTube nên xem xét trường hợp này".

"Khía cạnh đáng lo ngại nhất thậm chí không hẳn là cách cô ấy giết chết mực, bạch tuộc mà là cảnh tượng cô ấy tạo ra", một người khác viết.

Tyler Rugge, một YouTuber xây dựng nội dung liên quan đến các loài động vật, thú cưng mới đây cũng đăng tải một video với tiêu đề "Mukbang Youtuber Ssoyoung, người đã tấn công và giết chết động vật trước máy quay". Thậm chí Tyler còn tỏ ra bức xúc đến mức anh muốn Ssoyoung nên bị loại bỏ khỏi nền tảng YouTube.

"Cô ấy tra tấn và giết chết động vật trước khi ăn chúng, ngay trước camera", Tyler nói với 332.000 người theo dõi mình. "Không hiểu đội ngũ YouTube tại sao lại có thể để những khoảnh khắc này được lên sóng".

Vài giờ sau, Tyler Rugge tiếp tục đăng tải một video thứ 2 để đính chính rằng mình không đứng trên khía cạnh "văn hoá" để chỉ trích mà chỉ đang vì lợi ích của các loài động vật sống nói chung. Bên cạnh đó còn có một số video khác cũng được đăng tải trên YouTube, chỉ trích việc nữ YouTuber người Hàn ăn sống và hành hạ động vật.

Khi được trang Insider liên hệ để đưa ra lời đính chính, "thánh ăn Hàn Quốc" Ssoyoung không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Việc lạm dụng động vật bị cấm trên YouTube và nền tảng video này cho biết nội dung của Ssoyoung không vi phạm chính sách của họ.

Người phát ngôn của Youtube cho biết: "Đội ngũ Tin cậy & An toàn của chúng tôi phủ sóng rộng khắp thế giới và dựa trên từng quốc gia, khu vực để đặt ra các chính sách khác nhau. Chúng tôi luôn có các quy định nghiêm ngặt liên quan đến hành vi lạm dụng, hành hạ động vật. YouTube vẫn đang rà soát đâu là những video vi phạm điều khoản này".

(Nguồn: The Sun, Insider)