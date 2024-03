Cứ tưởng sự việc "tam giác" tình yêu rối rắm Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đang dần hạ nhiệt thì vào sáng 17/3, phía Dispatch đã tung ra loạt ảnh "khui" Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò tại Hawaii. Cặp đôi đang "ồn ào" nhất showbiz Hàn hiện tại đi bên nhau "như hình với bóng" nhưng tâm trạng khá u ám, không vui. Thậm chí, Han So Hee còn bị netizen "tóm gọn" một hành động lạ, xảy ra liên tục.

Cụ thể, nhiều netizen phát hiện trong bộ ảnh chụp Han So Hee và Ryu Jun Yeol hẹn hò, nhà gái liên tục có cử chỉ cắn móng tay, diễn ra liên tục nhiều lần. Không ít khán giả suy đoán rằng đây là biểu hiện của người đang lo âu, thậm chí thấp thỏm và che đậy sự thật.

Han So Hee liên tục cắn móng tay trong bộ ảnh của Dispatch

Thậm chí, netizen còn liên hệ trường hợp của Han So Hee với tiểu tam So Min trong phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi . Trong một cảnh phim, khi bị bạn học "bắt bài" chuyện nói dối qua điện thoại, So Min cũng có biểu hiện giống hệt là cắn móng tay liên tục, ngoài ra còn có ánh mắt lấm lét, lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Chính vì vậy, một số netizen dùng "bằng chứng" này để cho rằng Han So Hee đang không thành thật. Song, cũng có không ít người bênh vực, nêu quan điểm đây chỉ là một thói quen khó bỏ bình thường, và không phải ai cắn móng tay thường xuyên cũng là hay lo âu, nói dối. Giữa "tâm bão" hiện nay, mọi nhất cử nhất động của Han So Hee liên tục trở thành đề tài gây bàn tán trái chiều.

Cảnh So Min cắn móng tay vì lộ chuyện nói dối trong phim

Trước đó, nhiều khán giả so sánh chuyện "tay ba" phức tạp giữa 3 ngôi sao xứ Hàn giống với bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi , còn có cả "ảnh chế" poster phim. Drama giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri khiến công chúng liên tưởng ngay tới tình tiết ngoại tình, tiểu tam trong bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi .

Mặt khác bên cạnh bộ ảnh, Dispatch còn bổ sung thông tin Hyeri và Ryu Jun Yeol đã lạnh nhạt, không gặp nhau kể từ tháng 6/2023. Cho đến tận tháng 11, cả hai mới chính thức công bố đường ai nấy đi. Trong khi đó, Ryu Jun Yeol được Dispatch khẳng định gặp Han So Hee lần đầu tiên đúng tại triển lãm vào ngày 15/11, 2 ngày sau khi thông báo chia tay Hyeri.