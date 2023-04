Dàn sao nam “đỉnh chóp” đối đầu Dracula trong siêu phẩm "Renfield Tay Sai Của Quỷ"

Trong dự án lần này, Bá tước Dracula sẽ phải đau đầu khi xung quanh ngoài toàn là kẻ thù, muốn hắn phải khuất phục. Sau đây là 3 sao nam 8X tài năng sẽ khiến cuộc đời sắp tới của Dracula lao đao.

Là nam chính lần này của Renfield Tay Sai Của Quỷ, Nicholas Hoult là cái tên không quá xa lạ với “mọt phim” Hollywood. Thuộc thế hệ sao sinh năm 1989 đầy tài năng, Hoult quen mặt với khán giả trong không ít bom tấn màn ảnh, điển hình như phim “zombie biết yêu” Warm Bodies, loạt phim đột biến X-Men (vai Beast), Mad Max: Fury Road, hay gần đây nhất là phim giật gân về đề tài ẩm thực The Menu.

Anh được đánh giá là một trong số ít những diễn viên nam toàn năng của thế hệ 8X, khi có thể diễn được phim đại chúng, phim nghệ thuật và có ngoại hình ưa nhìn, thu hút. Đó là lý do mà anh từng nhiều lần được đề cử cá nhân tại Quả cầu vàng, giải Nghiệp đoàn Diễn viên màn ảnh… cho cống hiến của mình trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Trở lại trong Renfield Tay Sai Của Quỷ, Nicholas Hoult tiếp tục cho thấy một hình thái mới trong diễn xuất. Anh vào vai chính R. M. Renfield - phụ tá lâu năm của Bá tước ma cà rồng Dracula. Renfield là một bệnh nhân bị giam giữ tại trại tâm thần, hằng ngày ăn côn trùng vì nghĩ rằng việc đó sẽ giúp y kéo dài tuổi thọ. Nhờ trở thành đầy tớ trung thành của Dracula, Renfield có cho mình vẻ ngoài tươi trẻ, sức khỏe và cả sự bất tử. Tuy nhiên trong dự án mới của Universal, Renfield rất có thể sẽ buông bỏ mọi thứ khi đem lòng yêu một cô gái.

Ben Schwartz

Sinh năm 1981, Ben Schwartz thân thuộc với khán giả ở vai trò lồng tiếng hơn là diễn xuất. Nam diễn viên chính là giọng nói tinh nghịch đằng sau chú nhím tốc độ Sonic trong Sonic the Hedgehog, ngoài ra còn tham gia nhiều dự án hoạt hình như Turbo, Lego Movie… Song, với khiếu hài hước duyên dáng, Schwartz còn bộc lộ tài năng ở vai trò biên kịch, từng làm nên thành công của siêu phẩm hài The Interview. Năm 2016, vai diễn trong The Earliest Show giúp Schwartz có được đề cử Emmy đầu tiên trong sự nghiệp.

Gây bất ngờ khi xác nhận đóng Renfield Tay Sai Của Quỷ, Ben Schwartz thể hiện một kiểu vai mà trước đây chưa từng có. Anh đóng nhân vật Teddy Lobo - ông trùm băng đảng khét tiếng thường xuyên đụng độ phe Dracula. Trong trailer, có vẻ như Lobo và băng “người sói” của mình sẽ đối đầu với Renfield khi cả hai tranh chấp một hộp đêm. Việc đóng vai phản diện, có phần nguy hiểm và khó đoán lần này là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Schwartz.

Brandon Scott Jones

Với khán giả đại chúng, Brandon Scott Jones có lẽ là cái tên vẫn còn xa lạ. Ngôi sao sinh năm 1984 là nghệ sĩ đa tài, có thể diễn xuất và làm biên kịch giống Ben Schwartz. Anh từng tham gia vai phụ trong series Ghosts của CBS, cũng là cơ hội giúp anh nổi tiếng và được đề cử giải Sự lựa chọn của nhà phê bình. Anh cũng đứng sau thành công của một số dự án có Rebel Wilson đóng chính, trong đó có Senior Year.

Trong Renfield Tay Sai Của Quỷ, Jones thủ vai Mark - một nhân vật có tầm quan trọng lớn. Anh là trưởng câu lạc bộ tư vấn tâm lý mà Renfeld thường xuyên tham gia. Với mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Dracula, Renfield không ít lần tìm đến sự tư vấn của Mark, người cũng đã khuyên anh theo đuổi tình yêu đời mình. Mọi chuyện chỉ bắt đầu bùng nổ khi Dracula phát hiện ra câu lạc bộ, tự mình xuất hiện và hứa hẹn tiêu diệt những ai muốn chia cắt hắn và Renfield.

RENFIELD TAY SAI CỦA QUỶ (tựa gốc: RENFIELD) khởi chiếu từ 14/04 sắp tới.