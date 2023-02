Dàn nhân vật phim Hàn giống nhau như đúc dù không hẹn trước: Kim Soo Hyun chưa bất ngờ bằng cặp mỹ nhân cuối

Màn ảnh Hàn có nhiều nhân vật giống nhau đến lạ thường, mặc cho họ không phải ruột thịt hay thuộc chung một bộ phim. Không chỉ giống ở ngoại hình mà những nhân vật phim Hàn sau đây còn có thân thế, tính cách hoặc năng lực y hệt nhau.

Chủ tịch Lee - Kang Tae Moo

Đây là trường hợp "gây sốt" trong thời gian gần đây, thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng Kang Tae Moo của Hẹn Hò Chốn Công Sở là hậu duệ của Chủ tịch Lee trong Thư Ký Kim Sao Thế. Cả hai nhân vật của Park Seo Joon và Ahn Hyo Seop đều giữ chức vụ cao nhất của một công ty lớn, ban đầu khá "tự luyến" khi vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và lại giàu có. Về sau, chính tình yêu đã khiến 2 anh chàng "quay xe", trở thành những con người đáng yêu, lãng mạn và ngọt ngào.

Cả hai còn có kiểu tóc dấu phẩy bên trái, thói quan mặc vest mọi nơi

Mi Nyeo - Jae Hee

Hai nhân vật này có những điểm chung khá bất ngờ chứ không chỉ ở ngoại hình. Hai nữ chính của Cô Nàng Đẹp Trai và Gửi Người Xinh Tươi đều xuất hiện ban đầu với thân phận con trai, tiếp cận nam chính và sau đó mới trở lại làm con gái. Chưa dừng lại đó, Sulli và Park Shin Hye đều chọn kiểu tóc tém cắt ngắn, quần áo năng động cho hình tượng giả trai của mình.

Hai cô nàng "cải trang" thành nam gây sốt màn ảnh Hàn một thời

Do Gi - Ryu Hwan

Trở lại với phần 2 của Taxi Driver (tựa Việt: Tài Xế Ẩn Danh 2), Lee Je Hoon có một tạo hình khiến khán giả vô cùng chú ý. Khi vẫn còn bị giam, anh chàng rất siêng năng tập luyện thân thể, thậm chí để túc bù xù không cắt. Tạo hình nam tính và xuề xòa này của nam chính Do Gi khiến không ít khán giả nhớ đến Kim Soo Hyun trong phim điện ảnh Ẩn Danh - Secretly Greatly. Trong phim, nhân vật Ryu Hwan của Kim Soo Hyun cũng có kiểu tóc tương tự, đồng thời từng khoe thân hình quyến rũ của mình.

Kim Soo Hyun ở Ẩn Danh

Lee Je Hoon trong Taxi Driver 2 vừa lên sóng

Do Bong Soon - Kim Bok Joo

Hai mỹ nhân năng động, khỏe mạnh này của màn ảnh Hàn có nhiều điểm giống nhau như song sinh. Cả "tiên nữ cử tạ" Kim Bok Joo và "cô nàng mạnh mẽ" Do Bong Soon đều thuộc tuýp nữ chính tươi sáng, có sức mạnh thể chất và gây chú ý với mái tóc ngắn cũn. Nếu không để ý, nhiều người sẽ dễ dàng lầm tưởng giữa 2 người, dù cho bạn diễn của cả hai có thân thế và tính cách khác xa. Sau cùng, cách để phân biệt Kim Bok Joo và Do Bong Soon đó là việc Do Bong Soon khỏe hơn, hoặc đơn giản là nhớ mặt... Lee Sung Kyung và Joo Hee Ji.

Kim Bok Joo và Lee Bong Soon có liên hệ gì không?

Nguồn: Koreaboo