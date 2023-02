5 mỹ nhân phim Hàn có đôi mắt đẹp lạ: Lee Young Ae xứng tầm báu vật, số 2 được ví như "thiên thần"

Một trong những thương hiệu của địa hạt phim Hàn chắc hẳn phải kể đến nhan sắc đẹp lung linh của các mỹ nhân xứ kim chi. Không những đốn tim người xem với diễn xuất ấn tượng mà hội mỹ nhân này còn sở hữu một "vũ khí" chết người, mê hoặc khán giả chỉ với cặp mắt nâu tuyệt đỉnh, những ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào chắc hẳn ai cũng phải say đắm.

1. Lee Young Ae

Không hổ danh là "quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" khi Lee Young Ae dường như sở hữu đường nét gương mặt vô cùng hài hòa, cặp mắt nâu hút hồn của nữ diễn viên chính là một trong những điểm nổi bật. Tận dụng lợi thế đó, Lee Young Ae khiến khán giả phải ngây ngất với những lần diễn xuất bằng ánh mắt, đơn cử như vai mỹ nữ hắc hóa Geum Ja ở siêu phẩm trả thủ đã làm nên thương hiệu - Quý Cô Báo Thù (Lady Vengeance).

Nhan sắc của Lee Young Ae vẫn đẹp bất diệt qua năm tháng

Ánh mắt hận thù từng gây bão của Lee Young Ae trong bom tấn báo thù của Park Chan Wook

2. Go Ara

Nhắc đến mỹ nhân Hàn sở hữu cặp mắt độc lạ chắc hẳn phải nhớ ngay đến Go Ara. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn gây tranh cãi với khả năng diễn xuất có hạn mỗi lần xuất hiện, từ Lời Hồi Đáp 1994 (Reply 1994) đến siêu phẩm Thần Chết (Black). Thứ mà khán giả quan tâm nhiều hơn ở cô là vẻ đẹp được ví với "thiên thần", đôi mắt nâu hiếm có thuộc hàng đẹp nhất nhì làng giải trí Hàn.

Đôi mắt trong trẻo, cuốn hút của Go Ara khiến bao khán giả phải ngưỡng mộ

3. Lee Yoo Young

Dù không góp mặt nhiều trong các tựa phim truyền hình Hàn, thế nhưng mỹ nhân Hàn Lee Yoo Young vẫn để lại ấn tượng nơi khán giả nhờ màu mắt đặc biệt. Nhờ đó mà ánh mắt sắc sảo của cô trong siêu phẩm hình sự Tunnel mới được lòng nhiều khán giả như thế.

4. Han Ji Min

Ngọc nữ Han Ji Min không những khiến người xem tan chảy vì khả năng diễn xuất của mình mà còn nhờ vào đôi mắt "biết nói" của cô. Từ những phân cảnh rơi lệ của nữ diễn viên trong Hoàng Tử Gác Mái đến những lần cô thể hiện sự đáng yêu, hài hước và bộc lộ cảm xúc chỉ bằng đôi mắt trong The Light In Your Eyes.

Đôi mắt là một trong những điểm nổi bật quan trọng tạo nên diễn xuất của Han Ji Min.

5. Lee Sung Kyung

Đôi mắt màu hổ phách của Lee Sung Kyung từng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của khán giả mỗi lần cô xuất hiện. Không những lột tả được vẻ đẹp lôi cuốn của nữ diễn viên mà đây cũng là điểm mạnh giúp Lee Sung Kyung đảm nhận các vai diễn tiểu thư sang chảnh, đơn cử như trong Bẫy Tình Yêu (Cheese In The Trap) hay Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctor).

Lee Sung Kyung xinh đẹp đến ngẩn ngơ trong Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo

Nguồn ảnh: Tổng hợp