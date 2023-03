Dân mạng soi ra sao nhí The Glory là sản phẩm photoshop, bị thu nhỏ lại so với thực tế mà chẳng ai biết?

Dù đã chính thức khép lại nhưng hành trình báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) trong The Glory vẫn được khán giả xem đi xem lại. Đó là nguyên do mà giờ đây, nhiều chi tiết nhỏ li ti nhưng siêu thú vị được phát hiện, đơn cử là nghi vấn photoshop một nhân vật sau đây.

Sao nhí The Glory bị photoshop trên phim?

Cụ thể, một cư dân mạng xứ Trung đã đăng tải lên trang Tiểu Hồng Thư của mình chi tiết mới soi được từ The Glory tập 7. Trong cảnh Ye Sol (Oh Ji Yul) gặp Jae Jun (Park Sung Hoon) ở chỗ đèn giao thông, cư dân mạng này đã nhận ra điều bất ổn. Người này cho rằng cảnh phim, hay cụ thể hơn là bé Ye Sol đã được photoshop.

Cảnh quay được cư dân mạng chỉ ra có can thiệp chỉnh sửa hình ảnh.

Để củng cố cho lập luận của mình, người này đã đính kèm một ảnh hậu trường cho thấy việc sao nhí Oh Ji Yul phải quỳ gối lên đệm ngay giữa đường, nhiều khả năng là để rút ngắn khoảng cách chiều cao giữa cô bé và Park Sung Hoon đang ngồi xổm. Vì cô bé lớn và cao quá nhanh nên ekip đành can thiệp photoshop, tức "cắt chân" cô bé ngắn lại trên phim.

Hậu trường sao nhí Oh Ji Yul quỳ trên đệm.

Hình ảnh so sánh giữa cảnh phim được cho là có photoshop (trên) và hậu trường quỳ gối (dưới).

Sau khi được đăng tải và chia sẻ khắp nơi, bức ảnh đã nhận về nhiều bình luận trái chiều. Một số khán giả gật gù, chấp nhận giả thuyết này vì kỹ xảo Hàn Quốc khá tân tiến, không khó để "chỉnh sửa" cơ thể diễn viên theo ý muốn. Mặt khác, cũng có một số khán giả không đồng tình, khẳng định Oh Ji Yul thực chất không cao lên và không bị photoshop.

Nếu xem kĩ cả trích đoạn trong tập 7 The Glory, khán giả có thể nhìn ra Ye Sol thực chất khá nhỏ con, không cao lên khác với tuổi như nhận định phía trên. Ngoài ra, việc cho bé quỳ gối lên đệm có thể vì mục đích khác (như nghỉ mệt) chứ không hẳn là để "chỉnh" chiều cao.

Trong phim Ye Sol khá nhỏ con.

Dù sự thật vẫn chưa ngã ngũ nhưng điều này chứng tỏ The Glory vẫn là dự án để lại dư âm lớn cho khán giả, dù rằng phim đã khép lại gần 1 tháng. Sinh năm 2004, Oh Ji Yul hiện là sao nhí được chú ý nhất màn ảnh Hàn nhờ diễn xuất tốt, ngoại hình đáng yêu. Trước The Glory, Oh Ji Yul đã gây chú ý khi thủ vai Woo Young Woo lúc trẻ trong Extraordinary Attorney Woo.

Oh Ji Yul đang là sao nhí được săn đón.

Ảnh: Tiểu Hồng Thư, Netflix