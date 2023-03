Biên kịch The Glory hé lộ phần 3, hồi sinh một phản diện để đối đầu Song Hye Kyo?

Vào ngày 26/3, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook đã tham gia một buổi trò chuyện cùng dàn diễn viên The Glory, trong đó có "anh chú" Jung Sung Il và bộ tứ phản diện Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young và Kim Gun Woo. Bên cạnh việc ôn lại kỷ niệm về hành trình làm nên 2 phần The Glory vừa qua, Kim Eun Sook cũng chính thức tiết lộ về khả năng ekip sản xuất tiếp phần 3.



Biên kịch Kim Eun Sook chia sẻ về phần 3.

Khi được hỏi về vấn đề này, biên kịch Kim đã bật cười và khẳng định thực chất ekip đã nghĩ đến chuyện bắt tay sản xuất The Glory 3. Tuy nhiêu sau khi 2 phần The Glory với nữ chính là Song Hye Kyo đã lên sóng và được đón nhận toàn cầu, ekip đã có những cân nhắc riêng. "Chưa có bất cứ lời xác nhận chắc chắn nào đợc đưa ra về việc sản xuất phần mới cho The Glory", Kim Eun Sook chia sẻ.

Khả năng The Glory có phần 3 không hề thấp.

Tuy nhiên trong khi biên kịch Kim đang bật mí khả năng của The Glory 3, một diễn viên của loạt phim đã bày tỏ sự mong mỏi được... hồi sinh. Đó chính là Kim Gun Woo - người thủ vai nhân vật Myeong Oh vốn đã bỏ mạng trong những tập cuối của phần 2. Chính Kim Eun Sook cũng xác nhận điều này, bảo rằng "Lúc chúng tôi đang bàn về phần 3 thì Gun Woo có yêu cầu hồi sinh Myeong Oh". Mỹ nam sinh năm 1992 còn đùa rằng nếu không có Myeong Oh trong phần 3 thì anh sẽ không xem.

Myeong Oh được đề cập đến bởi nam diễn viên Kim Gun Woo và biên kịch Kim Eun Sook.

Những thông tin về phần 3 của The Glory đã râm ran ngay sau khi 2 phần báo thù của Dong Eun khép lại. Trước đó nam chính Lee Do Hyun đã lên tiếng khi được hỏi về phần 3, khẳng định sẽ rất háo hức tham gia nếu ekip thật sự "bật đèn xanh". Ngoài ra, một số chi tiết trong các tập cuối phần 2 cũng được cho là ngầm gợi ý cho câu chuyện tiếp diễn về sau, chẳng hạn như tin nhắn mà Dong Eun gửi cho Hyeon Nam.

Kim Gun Woo còn bị đùa rằng đóng luôn vai... Dong Eun đi vì tạo hình tại sự kiện y hệt nữ chính.

Mặt khác, Kim Eun Sook đã thú nhận rằng viết kịch bản cho The Glory khiến cô mệt mỏi. Cô cho biết: "Tôi kiệt sức sau khi viết một kịch bản quá đen tối như thế. May mắn là khán giả đã đón nhận phim vô cùng nồng nhiệt, và đó là phần thưởng đối với tôi". Vì vậy, nếu The Glory 3 được xác nhận thì có lẽ khá lâu nữa khán giả mới có cơ hội trở lại với thế giới "vinh quang trong thù hận" của Moon Dong Eun.

Nguồn: Netflix