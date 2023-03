1 diễn viên The Glory có xuất thân “trâm anh thế phiệt” từ trên phim ra đời thực: Học vấn của cả gia tộc gây choáng!

Park Sung Hoon để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhờ vai diễn thiếu gia nhà giàu trong siêu phẩm The Glory. Ít ai biết rằng, ngoài đời thật, nam tài tử cũng xuất thân từ 1 gia đình giàu có. Không dừng lại ở đó, học vấn của Park Sung Hoon cùng những thành viên trong gia tộc anh còn khiến công chúng choáng ngợp.

1 phóng viên giải trí tiết lộ về gia thế hiển hách cùng học vấn của nam diễn viên The Glory qua chương trình Free Doctor (tvN): "Trên màn ảnh, Park Sung Hoon hóa thân thành con trai của 1 nhà tài phiệt. Còn ở ngoài đời, anh ấy cũng xuất thân từ 1 gia tộc giàu có. Phần lớn các thành viên trong gia tộc đều tốt nghiệp từ trường luật và trường y danh giá. Bản thân Park Sung Hoon cũng tốt nghiệp từ trường quốc tế nổi tiếng".

"Trong gia tộc, có mỗi mình anh ấy gia nhập làng giải trí, nên các thành viên thường gọi nam diễn viên là ‘dị nhân’. Nhưng đây không phải là 1 cách gọi mang tính tiêu cực. Các thành viên còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi trong gia tộc bỗng xuất hiện 1 người có năng khiếu nghệ thuật. Bố Park Sung Hoon ủng hộ hết mình việc anh ấy theo đuổi diễn xuất", phóng viên tiết lộ về phản ứng của gia đình khi tài tử sinh năm 1985 chọn làm diễn viên.

Park Sung Hoon xuất thân từ gia tộc giàu có

Park Sung Hoon chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2008. Ngoài đóng phim, anh còn tỏa sáng trên sân khấu kịch. Trước The Glory, nam diễn viên từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm truyền hình My Only One.

Về đời tư, Park Sung Hoon trải qua mối tình kéo dài gần 6 năm với nữ diễn viên Cheer Up Ryu Hyun Kyung. Họ lần đầu gặp gỡ qua vở kịch sân khấu Almost Maine vào năm 2016. 1 năm sau đó, cặp đôi công khai mối quan hệ, nhưng đáng tiếc, mối tình tan vỡ vào năm 2022 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Ngoài ra, anh còn dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn Song Hye Kyo trong The Glory. Ngày 13/11 năm ngoái, Park Sung Hoon đăng lên bức ảnh ôm ấp thân mật với đàn chị họ Song. Đáng chú ý, tài tử sinh năm 1985 chú thích hình trái tim trong tấm ảnh, còn Song Hye Kyo lại chu miệng và dựa sát đầu vào vai bạn diễn điển trai. Từ đây, 1 bộ phận netizen đặt ra nghi vấn 2 nghệ sĩ hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, phần đông khán giả lại cho rằng Song Hye Kyo - Park Sung Hoon chỉ là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí.

Park Sung Hoon từng hẹn hò nữ diễn viên Ryu Hyun Kyung

Hình ảnh làm dấy lên tin đồn Song Hye Kyo hẹn hò Park Sung Hoon

Nguồn: Sports Chosun