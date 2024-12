Dàn Anh Trai Say Hi rời khách sạn sau 2 siêu concert: HIEUTHUHAI trùm kín mít, 1 người được bạn gái hộ tống

Tối 9/12, đêm concert 4 Anh Trai Say Hi đã khép lại vô cùng thành công và đầy cảm xúc. Hàng chục ngàn khán giả đã có buổi tối thưởng thức loạt tiết mục hoành tráng, ghi lại nhiều kỷ niệm cùng các idol nhà mình. Đêm diễn tối qua cũng khép lại chuỗi show diễn tại Hà Nội của 30 Anh Trai. Sáng 10/12, các nghệ sĩ đã lần lượt làm thủ tục check-out, chia tay nhau ở khách sạn để tiếp tục các lịch trình cá nhân.

Tại khách sạn, HIEUTHUHAI xuất hiện với layout giản dị, che chắn kĩ càng. Nam rapper đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen che diện mạo của mình. Có các fan đến tận khách sạn xin chữ ký, chụp ảnh và chào tạm biệt HIEUTHUHAI. Đáp lại, nam rapper khá thân thiện tương tác với người hâm mộ và liên tục chào tạm biệt khi lên xe. Trong khi đó, HURRYKNG gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn gái. Khi nam rapper ký tặng mọi người, Kem hỗ trợ bạn trai di chuyển hành lý ra xe. Xuyên suốt những ngày lưu diễn ở Hà Nội, HURRYKNG được bạn gái đồng hành và chăm sóc.

Một số Anh Trai khác như Isaac, Rhyder, Captain Boy, JSOL, Quang Trung, Vũ Thịnh, Đỗ Phú Quí,... lần lượt làm thủ tục check-out và sau đó chia tay nhau ở khách sạn.

Clip: Các Anh Trai check-out rời khách sạn trong sáng 10/12 sau khi hoàn thành 2 đêm concert tại Hà Nội

HIEUTHUHAI trùm kín mít, thân thiện giao lưu với fan

HURRYKNG được bạn gái là Kem hỗ trợ trong lúc ra về

JSOL "phong ấn" nhan sắc sáng sớm với outfit kín kẽ

Rhyder nhí nhố, ký tặng mọi người trước khi ra về

Quang Trung được các fan vây quanh

Tối 9/12, đêm concert Anh Trai Say Hi D-4 đã tiếp tục diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Dù là thứ 2 đầu tuần nhưng không khí tại sân vận động vẫn vô cùng náo nhiệt với sự xuất hiện của hàng chục ngàn khán giả. Tiếp nối tinh thần của concert 3, đêm concert 4 khiến fan phát cuồng khi các Anh Trai đi xe nâng di chuyển xuống sân khấu giao lưu với khán giả ở cự ly gần. Dàn Anh Trai khoe visual phát sáng khiến các fan không thể rời mắt. Sau khi kết thúc phần trình diễn tiết mục của mình, các Anh Trai luôn có màn giao lưu, tương tác cực gần gũi cùng khán giả và những màn tặng quà luôn là khoảnh khắc khuấy đảo không khí sân Mỹ Đình.

Khoảnh khắc xúc động cuối đêm Concert 4 là khi 30 Anh Trai hát vang ca khúc Say Hi Never Say Goodbye, được đông đảo khán giả cùng hòa giọng. Pháo hoa rực rỡ hòa quyện với âm nhạc và giọng hát của 30 Anh Trai trong tình yêu của khán giả Thủ đô đã tạo nên một không gian thăng hoa, đầy xúc cảm.

Visual tràn màn hình của dàn Anh Trai trong đêm concert 4

Ngoài những tiết mục hoành tráng thì màn giao lưu của các Anh Trai khiến fan phấn khích

Các Anh Trai không ngại chiêu trò để chiều fan hết nấc

Ở những phút cuối của đêm nhạc, MC Trấn Thành đã có những chia sẻ về con số 50.000 khán giả gây xôn xao những ngày vừa qua: "Như các bạn đã thấy, hôm qua trên MXH có những ý kiến về con số khán giả là bao nhiêu, có phải show được bán ra với số vé cao nhất hay không. Dĩ nhiên như Trấn Thành đã chia sẻ trước đó, Thành không phải người công bố một con số cụ thể nào cả. Nhưng với những gì mà Trấn Thành nghiên cứu và được biết thì đó là như thế.

Bây giờ các bạn chỉ suy nghĩ lại thôi, là có một chương trình, concert nào mà bán được đến 4 đêm tại 2 thành phố lớn. TP. HCM 2 đêm - Hà Nội 2 đêm. Đó là một trong những điều hãnh diện nhất mà chúng tôi đã làm được năm nay.

Chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả, tất cả mọi người đều là những viên gạch tuyệt vời để xây lên bức tranh tổng thể của một sự kiện lớn nhất năm nay về truyền hình, về văn hóa giải trí - đó là Anh Trai Say Hi. Trấn Thành cảm thấy vinh dự và hãnh diện khi là một mảnh ghép nhỏ trong đó. Cảm ơn sự góp mặt của 30 anh trai trong chương trình Anh Trai Say Hi".

2 đêm concert tại Hà Nội đã thu hút hàng chục ngàn khán giả có mặt

Liên Hoa/ Clip: Team News