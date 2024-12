Concert Anh Trai Say Hi ngày thứ 4 diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối hôm 9/12. Sự kiện này quy tụ dàn anh trai được yêu mến, cũng như là các nghệ sĩ khách mời cực kỳ đình đám.

Thế nhưng bên cạnh đó, còn một nhân tố cũng mang đến sức hút cực kỳ lớn cho đêm nhạc, đó là MC Trấn Thành. Tại sân khấu concert Anh Trai Say Hi, Trấn Thành gây chú ý với khoảnh khắc lộ bụng mỡ, trông như một "cậu bé mỡ" vô cùng dễ thương. Hiện tại, những bức ảnh này của Trấn Thành đang cực viral, được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Bức hình đang viral cực mạnh của Trấn Thành tại concert Anh Trai Say Hi (nguồn: fanpage Hóng Hớt Showbiz).

Ai cũng cảm thấy buồn cười, đồng thời nói đùa rằng họ và nam MC có "bụng đôi" với nhau. Số khác thì tỏ ra đồng cảm khi mà ở tuổi U40, không dễ gì để có thể duy trì được một vóc dáng hoàn hảo, nhất là với những người bận rộn.

Về phần Trấn Thành, mới đây chính nam MC cũng đã có những dòng chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân:

"Tôi chết lặng! Kêu mấy bà fan đừng chụp nọng! Mấy bả chụp bụng! Lịm luôn!!!! Do góc chụp thôi cả nhà! Hình bên phải mới là bụng thật của em ngoài đời! Em hận con stylist giao bộ đồ này với con bé fan nào chụp hình này nha!!!!! Em ghi trong lòng, thòng trong dạ nha!!! Má ơi nó nhục!!!!!!"

Dòng status dễ thương của chính chủ sau khi thấy mình bị fan chụp ảnh "dìm hàng" khiến ai cũng phải bật cười (nguồn: facebook Trấn Thành)

Nói thêm về concert Anh Trai Say Hi, sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Đây là đêm concert 4 của Anh Trai Say Hi. Trước đó, concert 3 diễn ra vào ngày 7/12 đã đón lượng khán giả khổng lồ, lên tới 5 vạn người. Ở đêm concert 4, lượng người hâm mộ kéo đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không hề suy giảm, chứng tỏ sức hút cực lớn của thương hiệu Anh Trai Say Hi.