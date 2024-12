Tối 9/12, concert 4 Anh Trai Say Hi tiếp tục được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Dù là đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội nhưng sức nóng của show vẫn không hề thuyên giảm. Từ 2-3 giờ sáng, đông đảo fan đã tập trung xếp hàng để có được chỗ đẹp xem concert. Cho đến tối, lượng khán giả ngày càng đông và số lượng không hề kém đêm thứ 3.

Trên sân khấu, các Anh Trai đã mang đến các tiết mục hoành tráng. Một trong những sân khấu nhận nhiều hưởng ứng của khán giả chính là Kim Phút Kim Giờ. Bản hit được cất lên cũng là lúc chục ngàn khán giả ngân nga theo, tạo nên cảnh tượng thực sự choáng ngợp. Sự trở lại của Negav ở đêm diễn tại Hà Nội cũng giúp cho tiết mục Kim Phút Kim Giờ được đầy đủ thành viên.

Không chỉ tiết mục cảm xúc, những tương tác của các Anh Trai trên sân khấu cũng khiến fan phấn khích theo. Do concert Hà Nội đánh dấu sự trở lại của rapper Negav nên những cử chỉ giữa các thành viên trong tổ đội GERDNANG luôn nhận được sự quan tâm. Theo đó, khi Negav đang loay hoay thì HIEUTHUHAI liền "nắm thóp" cậu em: "Ủa quên bài hả? Không nhớ mình phải làm gì tiếp tục hả". Lúc này Negav không ngại thừa nhận rằng quên thật, sau đó HURRYKNG mới nhắc khéo đó là giới thiệu tiết mục tiếp theo. Màn tương tác của tổ đội GERDNANG được các fan chia sẻ lại trên MXH và hút nhiều lượt bàn tán.

Clip: Các thành viên tổ đội GERDNANG pha trò cùng nhau trên sân khấu (@vann.youngju)

2 đêm concert tại Hà Nội quy tụ đông đủ 30 Anh Trai tham gia chương trình. Sau đêm 2 vắng mặt thì Negav cũng đã trở lại và có chia sẻ ở đêm diễn ngày 7/12: "Thưa tất cả quý vị khán giả, thưa BTC Anh Trai Say Hi và tất cả quý vị quan khách có mặt tại concert 3. Thật sự đối với em khi được đứng tại đây với tất cả các Anh Trai là diễm phúc lớn nhất. Em muốn tri ân và ghi nhớ tình cảm mà mọi người dành cho em, đó là thứ em không thể thiếu được trong chặng đường làm nghề của em. Bên cạnh đó em biết ơn tất cả các cơ quan ban ngành, anh chị trong BTC Anh Trai Say Hi vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội để sửa sai. Em xin cảm ơn tất cả mọi người".

Trước đó, Negav đã đáp chuyến bay đến Hà Nội vào ngày 4/12 và ở cùng khách sạn với các Anh Trai, tuy nhiên nam rapper không lộ diện và trùm kín mít gây chú ý. Cho đến khi ngày hoạt động thứ 3, Negav chính thức lộ diện và có 1 ngày cùng các Anh Trai tham gia vào lịch trình chung. Ngày Negav lộ diện cũng là buổi đầu tiên HIEUTHUHAI và HURRYKNG nhập đoàn và có những hoạt động bên lề.

Negav trở lại cũng là ngày HIEUTHUHAI và HURRYKNG nhập đoàn cùng các Anh Trai Say Hi tham gia hoạt động chung

Tại khách sạn, HIEUTHUHAI và HURRYKNG ít tương tác với Negav, cả 3 cũng không đứng cạnh nhau chung khoảnh khắc nào. Sau khi chụp ảnh thì HIEUTHUHAI và HURRYKNG và cũng nhanh chóng di chuyển lên xe theo ekip, còn Negav đi xe khác.

Sau khi di chuyển đến Trung Ương Đoàn Thanh Niên, HIEUTHUHAI và Negav mới đứng cạnh nhau. Cả hai kề sát chụp ảnh kỷ niệm trước khi vào bên trong giao lưu nhưng không có tương tác thân mật nào quá chú ý. Khi vào trong, HIEUTHUHAI và HURRYKNG ngồi cạnh nhau, còn Negav thì ngồi cùng Rhyder và JSOL.

HIEUTHUHAI và HURRYKNG được cho là khéo léo khi tạo không gian để Negav thoải mái giao lưu với các Anh Trai và được quan tâm nhiều hơn

Phản ứng của HIEUTHUHAI và HURRYKNG trong ngày trở lại của Negav nhận được nhiều sự chú ý. Sau thời gian dài "ở ẩn", việc Negav chính thức lộ diện trở thành tâm điểm. Nam rapper cũng không thể hiện nhiều cảm xúc, đôi khi bẽn lẽn khi tương tác với các nghệ sĩ.

Hành động giữ khoảng cách của HIEUTHUHAI và HURRYKNG như muốn tạo không gian thoải mái cho Negav, để thành viên của tổ đội GERDNANG không bị quá choáng ngợp trong ngày đầu trở lại. Bên cạnh đó, việc ít tương tác giữa các thành viên cũng là điều khiến netizen đánh giá cao, bởi quay trở lại là cả quá trình cần thời gian, mọi việc cần từ tốn, tránh gấp gáp. Hành động lùi lại để Negav nhận được sự quan tâm hơn của HIEUTHUHAI lẫn HURRYKNG được khen là khéo léo.