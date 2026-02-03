Gần 3 giờ sáng nhận được tin nhắn "kinh hoàng" từ đối tượng hẹn hò: Đàn ông cỡ này đến Chat GPT cũng phải "hổ thẹn"

Một đoạn tin nhắn chia tay sau buổi hẹn đầu tiên đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Những tình tiết trong buổi first date khiến người hướng nội full time cũng phải lên tiếng.

Buổi hẹn hò "cực phẩm"

"Gần 3h sáng đi first date về chưa kịp nghỉ ngơi thì đọc tin nhắn lão kia mà lộn ruột luôn. Mình thì không ngại chia tiền buổi gặp đầu đâu, nếu xác định không quen nhau thì chia sòng phẳng cũng bình thường. Nhưng mà đằng này lão còn liệt kê mình ăn cái gì để tính ạ. Không hiểu kiểu này là tiết kiệm hay là kém tinh tế nữa".

Kèm với bài đăng là đoạn tin nhắn anh chàng kia gửi. Mở đầu chu đáo "Alo em về an toàn chưa" nhưng ngay sau đó là tổng khoản hẹn hò hôm nay. Anh ta đòi chia tiền với lý do "mình không tiến sâu vào mối quan hệ được, tránh mất thời gian của nhau".

Note chi tiết như anh ấy thì cỡ Chat GPT phiên bản plus cũng phải "hổ thẹn"

Từ tiền xem phim, tiền nước, hướng dương (em tự gọi anh không gọi) đến bát phở tái gầu, trứng trần (em gọi)... dân tình ngao ngán "ảnh chi tiết đến từng tế bào luôn".

"Vậy tổng tất cả em chuyển anh là 388 nghìn nhé. Thôi anh lấy tròn 300 nghìn thôi, dù gì first date em là con gái trả hơn anh cũng ngại, coi như mấy cái anh mời em nha", lời cuối của 1 cuộc tình.

Đáng nói là tin nhắn được gửi lúc gần 3 giờ sáng như thể nếu qua đêm nay anh ta sẽ không đòi được "tình phí". Nhưng chính phần "liệt kê chi tiêu" phía sau mới là thứ khiến câu chuyện bùng nổ tranh cãi.

Chia sẻ lại câu chuyện, cô gái chốt lại bằng cái nhìn rất lạc quan: "Đời nó vả cho cái buổi hẹn đầu nhớ tới già. Mà cũng may là lão nói sớm, chứ để yêu rồi mới phát hiện ra thì còn đớn hơn".

Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Bởi điều khiến người ta "lộn ruột" không nằm ở 300 nghìn đồng, mà nằm ở cảm giác bị soi xét, bị cân đo từng hành vi rất nhỏ ngay trong buổi gặp đầu tiên.

Ranh giới mong manh giữa sòng phẳng và kém tinh tế

Trong các mối quan hệ hiện đại, việc chia tiền khi hẹn hò không còn là điều xa lạ. Nhiều phụ nữ chủ động trả phần của mình để giữ sự độc lập, không mang ơn, không bị ràng buộc. Vấn đề chỉ bắt đầu khi "sòng phẳng" bị đẩy sang thái cực của sự tính toán vụn vặt.

Việc ghi rõ "bỏng và nước anh không ăn cũng không uống", hay nhấn mạnh "hướng dương em tự gọi anh không gọi" khiến người đọc có cảm giác buổi hẹn bị biến thành… một bảng quyết toán hơn là một trải nghiệm giữa hai con người đang tìm hiểu nhau.

Sự tinh tế trong hẹn hò không nằm ở việc ai trả nhiều hơn, mà ở chỗ có cần phải nói ra hay không. Nhất là khi mối quan hệ đã được xác định sẽ dừng lại, cách rút lui càng nói lên rất nhiều về nhân cách và khả năng đồng cảm của một người.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm không sai, nhưng cảm xúc cũng có giá của nó. Có ý kiến bênh vực người đàn ông, cho rằng anh ta thẳng thắn, rõ ràng, không dây dưa tài chính. Điều đó không sai. Nhưng rõ ràng tài chính chỉ là một phần, còn cảm xúc và sự tôn trọng mới là thứ quyết định người ta có muốn bước tiếp hay không.

Một buổi hẹn đầu, dù không thành, vẫn là ký ức chung của hai người. Khi ký ức đó kết thúc bằng một bảng liệt kê chi li từng nghìn bạc, cảm giác để lại không phải là "rõ ràng", mà là lạnh lẽo.

Câu chuyện này không nhằm phán xét đúng – sai tuyệt đối. Người đàn ông có quyền sòng phẳng, cô gái có quyền khó chịu. Nhưng chính sự va chạm ấy lại là một lời nhắc nhở rất thật: Trong hẹn hò, tiền có thể chia đôi nhưng sự tinh tế thì không thể chia nhỏ.

Có lẽ, điều may mắn nhất trong câu chuyện này là cả hai đều nhận ra sự không phù hợp ngay từ đầu. Bởi đôi khi, một tin nhắn lúc 3 giờ sáng dù khiến người ta "lộn ruột" lại chính là cách đời giúp ta tránh được một mối quan hệ sai từ trong trứng nước.