Đám cưới Biên Hòa gây ấn tượng mạnh: Không phô trương hồi môn nhưng tư gia nhà gái khiến ai nhìn cũng "ao ước"

Trong nhiều lễ cưới, lễ gia tiên hiện nay, điều khiến dân tình ấn tượng thường đến từ những màn trao hồi môn có giá trị lớn: vàng cưới, trang sức, sổ đỏ… hay sổ tiết kiệm tiền tỷ để làm quà cho cô dâu chú rể. Những hình ảnh ấy dễ gây ấn tượng mạnh, nhưng cũng rất nhanh trôi qua.

Nhưng tại lễ Gia tiên của cặp đôi ở Biên Hòa, điều khiến mọi người thật sự choáng ngợp không năm ở những món vật chất xa xỉ ấy, cảm xúc của người xem nằm ở không khí buổi lễ và không gian của tư gia nhà gái.

MC Nguyễn Trọng Hữu tại lễ Gia tiên nhà gái ở Biên Hòa.

Ngay từ khi bước vào tư gia, rạp cưới đã tạo được dấu ấn rõ rệt. Rạp được dựng gọn gàng, trang trí Long - Phụng rực rỡ nhưng không phô trương, nổi bật trên nền mái ngói cũ mang dáng dấp rất quen thuộc của một không gian đậm dấu ấn truyền thống. Cảm giác đầu tiên là sự gần gũi, ấm áp và đúng tinh thần của một buổi lễ gia tiên.

Bước vào bên trong không gian tiệc, sự chỉn chu càng thể hiện rõ hơn. Không gian không mang phong cách hiện đại hay trang trí cầu kỳ, mà giữ lại nét cổ kính vốn có của ngôi nhà. Gian phòng được bày biện những bộ bàn ghế gỗ khảm trai, nội thất trong nhà chủ yếu là gỗ với gam màu trầm, tạo cảm giác trang nghiêm nhưng không nặng nề.

Những chi tiết nhỏ cũng được gia đình chuẩn bị rất cẩn thận. Từ bộ tách trà gốm sứ hoa văn truyền thống dành cho quan viên hai họ và khách mời, cho đến cách sắp xếp bàn ghế, lối đi đều gọn gàng, hợp lý. Hoa tươi được trang trí khắp tư gia với các tông màu đỏ, trắng, vàng – vừa đủ nổi bật, vừa giữ được sự nhẹ nhàng, tinh tế.

Không có những món hồi môn xa xỉ hay những hình ảnh gây "choáng ngợp", nhưng chính sự chỉnh chu, nề nếp và không gian gia đình mang đậm giá trị truyền thống đã làm nên dấu ấn riêng cho lễ Gia tiên này. Một buổi lễ khiến người tham dự cảm nhận rõ sự trân trọng dành cho nghi thức cưới hỏi, cho gia đình và cho những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nguồn: MC Nguyễn Trọng Hữu, Vu Vu Wedding

