Mỗi tháng chồng đưa 30 triệu nhưng tôi vẫn thấy ấm ức, chị gái biết liền mắng thẳng mặt: Có chồng như thế còn đòi hỏi gì nữa?

Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập tốt hơn tôi nhiều. Mỗi tháng, anh đưa tôi 30 triệu đồng để lo tiền ăn uống, học hành của con, điện nước và những khoản chi tiêu sinh hoạt. Tôi đi làm theo ca, lương chỉ được 8 triệu đồng. Số tiền ấy tôi chủ yếu dùng để mua mỹ phẩm, quần áo và những đồ dùng cá nhân, còn phần lớn chi phí trong gia đình đều lấy từ tiền chồng đưa. Xét về kinh tế, tôi không thể nói mình thiệt thòi.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chồng tôi mặc định rằng anh đã kiếm tiền thì những việc còn lại là trách nhiệm của vợ. Anh đi làm về có thể nằm dài trên sofa xem điện thoại, chờ cơm dọn sẵn. Con học bài, tắm rửa, chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau, tất cả đều do tôi lo. Hôm nào tôi đi ca về muộn, dù mệt rã rời, tôi vẫn phải lao vào bếp, bởi nếu không nấu thì cả nhà chẳng biết ăn gì.

Ban đầu, tôi còn tự nhủ anh kiếm tiền vất vả nên mình chịu khó thêm một chút cũng chẳng sao. Thế nhưng, càng ngày tôi càng thấy anh coi những gì tôi làm là đương nhiên. Tôi mệt, anh bảo phụ nữ ai chẳng phải lo việc nhà. Tôi nhờ anh trông con một lúc, anh lại nói mình đã làm việc cả ngày, cần được nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi bất mãn nhất không phải là phải làm việc, mà là cảm giác trong căn nhà này, chỉ có sự vất vả của anh được công nhận, còn sự mệt mỏi của tôi chẳng đáng kể. 30 triệu đồng dần trở thành lý do để anh mặc định mình có quyền được phục vụ, còn tôi phải biết ơn vì được chu cấp.

Có lần, tôi đem chuyện kể với chị gái. Tôi cứ nghĩ chị sẽ hiểu cho mình, nào ngờ chị lại trách tôi sướng mà không biết đường sướng. Chị bảo nếu chồng đưa đều đặn 30 triệu mỗi tháng, chị sẵn sàng chăm chồng chu đáo hơn cả vua chúa. Chồng chị thu nhập không cao, mỗi tháng đưa được một khoản chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chị vẫn phải đi làm, nấu nướng, dọn dẹp và chăm con như thường. Chị cho rằng tôi có tiền chồng lo phần lớn chi phí, tiền lương lại được tiêu cho bản thân, còn đòi hỏi gì nữa.

Nghe chị nói, tôi vừa tủi thân vừa bối rối. Tôi biết mình có điều kiện hơn chị về mặt kinh tế. Nếu phải tự gánh toàn bộ chi phí gia đình với mức lương 8 triệu đồng, chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ khó khăn hơn nhiều. Tôi cũng hiểu 30 triệu đồng không phải khoản tiền nhỏ.

Nhưng chẳng lẽ vì anh đưa nhiều tiền mà tôi không có quyền mong anh rửa bát, tắm cho con hay chủ động làm một việc gì đó trong nhà?

Sau lần nói chuyện với chị gái, tôi không kể chuyện này với ai nữa. Tôi sợ người khác lại cho rằng mình tham lam, được chu cấp đầy đủ mà còn đòi hỏi. Nhưng mỗi lần nhìn chồng thảnh thơi ngồi xem điện thoại trong lúc mình tất bật hết việc này đến việc khác, tôi lại thấy trong lòng nặng trĩu.