Đám cưới của mỹ nhân từng gây tắc nghẽn phố cổ, đẹp đến thế nào mà ảnh cưới được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội

Năm 1980, Hà Nội xôn xao trước đám cưới của NSND Như Quỳnh – mỹ nhân nổi tiếng phố cổ với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo. Hàng ngàn người đổ ra phố Hàng Đào chỉ để nhìn thấy cô dâu trong bộ áo dài nhung đỏ, khăn vấn, bông hoa trắng cài ngực. Sự kiện này từng làm tắc nghẽn cả con phố, trở thành ký ức khó quên của cư dân Hà Nội thời đó.

Chiếc áo dài nhung huyết dụ mà Như Quỳnh mặc là do bác ruột gửi từ Pháp, một món quà quý giá thời bao cấp. Chiếc xe hoa Hải Âu chở cô dâu và gia đình hai bên được coi là xe sang trọng bậc nhất lúc bấy giờ. Nhờ một người bạn của chú rể tìm được cuộn phim màu, hôn lễ của Như Quỳnh và Hữu Bảo trở thành đám cưới đầu tiên có ảnh màu tại Hà Nội. Họa sĩ Thành Chương tự tay vẽ thiệp mời, còn họa sĩ Đỗ Dũng và Phạm Minh Hải trang trí bằng giấy màu, tạo nên không gian vừa tinh tế vừa giản dị. Tiệc cưới không ồn ào, chỉ có dương cầm du dương, bàn tiệc gồm bánh ngọt, trà và vài mâm cỗ nhỏ đãi họ hàng.

Câu chuyện tình cảm của họ cũng đầy duyên nợ. Hai gia đình vốn có quan hệ thông gia: chị gái Như Quỳnh lấy anh trai Hữu Bảo. Ban đầu, họ chỉ quen nhau qua mối quan hệ này và Như Quỳnh còn có bạn trai. Tuy nhiên, bạn trai cũ của bà đi nước ngoài, để lại lời hẹn dang dở. Trong thời gian bà đau khổ và trầm cảm, ông Hữu Bảo vẫn âm thầm thăm nom, chăm sóc. Tình cảm nảy nở một cách tự nhiên, dẫn tới đám cưới giản dị nhưng đặc biệt. Sau hôn lễ, hai người có hai con gái là Đan Huyền và Đan Khuê.

Chia sẻ về ông xã, NSND Như Quỳnh cho biết, ông Hữu Bảo là người tâm lý, luôn động viên bà làm nghệ thuật.

"Anh ấy cũng là một nghệ sĩ nên rất hiểu vợ, chúng tôi không ghen tuông nhau. Hôn nhân của chúng tôi khá đặc biệt khi chị gái tôi lấy anh trai của anh. Tôi luôn thấy may mắn khi có một người chồng hiểu mình", bà bộc bạch.

Đây là một bài học hôn nhân điển hình của thế hệ trước: tôn trọng và bao dung – hai yếu tố mà thế hệ trẻ hiện nay đôi khi quên lãng. Hôn nhân với họ không chỉ là tình yêu nồng nhiệt mà còn là sự kiên nhẫn, chấp nhận những bất trắc và cùng nhau vun đắp gia đình.

Thế hệ trước nhìn hôn nhân như một nghệ thuật gìn giữ, không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự lắng nghe, nhường nhịn, và trách nhiệm đối với nhau. Họ tin rằng, tình yêu bền lâu không phải được xây dựng từ lời hoa mỹ hay vật chất, mà từ những hành động nhỏ hàng ngày, từ việc chăm lo bữa ăn, dạy dỗ con cái, cho tới việc cùng nhau vượt qua khó khăn. Một cuộc hôn nhân tốt chính là nơi hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chịu đựng, và cùng nhau tận hưởng niềm vui giản dị, chứ không phải nơi tranh giành hay áp đặt quyền lực.

Hiện tại, NSND Như Quỳnh vẫn giữ lối sống kín đáo, thanh lịch, tận hưởng cuộc sống tại phố cổ Hà Nội. Dù tuổi đã ngoài 70, bà vẫn tham gia các phim truyền hình như: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Không thời gian..., đồng thời dành thời gian vào bếp nấu nướng, đọc kịch bản và chăm sóc gia đình. Loạt ảnh cưới của bà hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, nhắc nhớ về một đám cưới vừa giản dị vừa sang trọng và câu chuyện tình yêu bền bỉ của thế hệ trước – nơi hôn nhân là sự kết hợp giữa tình yêu, trách nhiệm và lòng bao dung.