Loạt ảnh “nét căng” đám cưới thiếu gia Phan Hoàng: Hai gia tộc giàu nức tiếng lộ diện gây bão mạng

Ngày 29/11, đám cưới của thiếu gia Phan Hoàng và cô dâu Khánh Linh (Ruby Nguyễn) đã chính thức diễn ra tại một khách sạn hạng sang ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và giới mộ điệu thời trang – lifestyle của hội rich kid Việt.

Trong ngày vui, cô dâu Khánh Linh thay liên tục nhiều mẫu váy cưới với chất liệu cao cấp, kiểu dáng tinh xảo, khoe trọn thần thái kiêu kỳ sang chảnh chuẩn con nhà tài phiệt. Mỗi layout trang điểm làm tóc của cô đều mang một concept riêng, khiến cư dân mạng phải trầm trồ: "Đúng chuẩn nàng dâu nhà giàu".

Cho đến mới đây, chị dâu của chú rể – Primmy Trương đã chia sẻ bộ ảnh sắc nét trong đám cưới, ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Ảnh sắc nét, ánh sáng đẹp, góc máy chỉn chu khiến buổi lễ trông như một tạp chí cưới phiên bản luxury.

Đáng chú ý nhất chính là khoảnh khắc hai đại gia tộc giàu có lộ diện trên sân khấu, trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng.

Bên trái là bố mẹ chú rể – gia đình doanh nhân Phan Quang Chất, sở hữu chuỗi bất động sản đắt đỏ tại TP.HCM.

Bên phải là bố mẹ cô dâu, đại diện gia tộc Sơn Kim – một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời và giàu có thuộc hàng top tại Việt Nam.

Khoảnh khắc hai bên thông gia đứng cạnh nhau, thần thái sang trọng khí chất quyền quý khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa: "Đúng là hôn lễ của rich kids, nhìn phụ huynh thôi đã thấy đẳng cấp".

Trước tiệc cưới chính, cặp đôi tổ chức lễ đón dâu ấm cúng, không quá phô trương nhưng đầy trang trọng theo truyền thống.

Không gian tiệc cưới được trang hoàng theo phong cách châu Âu hiện đại, sang trọng. Một số nhân vật nổi tiếng như Thái Công, Huy Yves cũng xuất hiện tại sự kiện, tạo nên bầu không khí cực kỳ "high fashion".

Đặc biệt, Chi Pu gây chú ý khi xuất hiện với visual đỉnh cao, make-up chỉn chu, outfit hợp vibe tiệc tối trở thành một trong những khách mời được săn ảnh nhất buổi tiệc.

Dù đám cưới quy mô lớn, khách mời toàn những tên tuổi đình đám, điều khiến khán giả thích thú nhất lại là không khí gia đình vô cùng rõ nét.

Từ lễ đón dâu cho đến tiệc cưới, người ta dễ dàng nhận ra sự thân thiết giữa các thành viên của cả hai họ. Sự xuất hiện của bố mẹ hai bên trong khung hình cũng tạo cảm giác đây không chỉ là "đám cưới xa hoa" mà còn là một sự kiện kết nối hai gia đình lớn với nền tảng truyền thống vững bền.

Bộ ảnh "nét căng" vì thế không chỉ phô diễn sự giàu có, mà còn thể hiện được sự trang trọng gắn kết và niềm hạnh phúc của cả hai bên gia tộc.