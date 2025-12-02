Hỗn loạn tại đám cưới tập thể, chú rể bỏ mặc cô dâu để...tranh cướp đồ ăn

VnExpress dẫn thông tin, sự việc hy hữu diễn ra vào ngày 25/11 tại thị trấn Rath, thuộc quận Hamirpur, bang Uttar Pradesh. Đây là sự kiện đám cưới tập thể do chính quyền địa phương tổ chức cho 383 cặp đôi, với sự tham dự của nhiều quan chức và người dân.

Tuy nhiên, không khí trang trọng của buổi lễ nhanh chóng vỡ vụn ngay khi ban tổ chức bắt đầu phân phát các suất ăn nhẹ. Thay vì xếp hàng nhận phần, hàng trăm khách mời đã ùa tới các quầy hàng, biến khu vực này thành bãi chiến trường để tranh cướp.

Các đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng bát nháo, khi đám đông bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em chen lấn, xô đẩy, thậm chí lật tung các thùng các-tông để vơ vét bánh kẹo và mì xào.

Cảnh hỗn loạn do khách mời tranh cướp đồ ăn nhẹ tại đám cưới tập thể. Nguồn clip: Logicalindian/VnExpress

Đỉnh điểm của sự bi hài là khoảnh khắc một chú rể – nhân vật chính của buổi lễ – đã bất chấp tất cả, bỏ mặc cô dâu đang đứng ngơ ngác để lao vào dòng người hỗn loạn. Người này sau đó được nhìn thấy đang cố cướp lấy các gói snack rồi nhanh chóng tháo chạy ra chỗ khác.

Cuộc tranh cướp không chỉ dừng lại ở sự lộn xộn về hình ảnh mà còn gây ra hậu quả vật lý. Nhiều người đã bị xô ngã và giẫm đạp lên nhau. Nghiêm trọng hơn, trong lúc chen lấn, một bé trai đã bị nước trà nóng đổ vào tay gây bỏng. Đáng nói, dù sự kiện có sự hiện diện của các nghị sĩ địa phương, lực lượng an ninh dường như hoàn toàn vắng bóng và bất lực trong việc kiểm soát tình hình trật tự.

Trước sự cố nghiêm trọng này, chính quyền quận Hamirpur sau đó đã phải lên tiếng thừa nhận những sai sót trong khâu tổ chức, đồng thời cử đội ngũ y tế đến hỗ trợ, sơ cứu cho những người bị thương.

Vụ việc đã thu hút hàng triệu lượt xem và làn sóng phẫn nộ từ dư luận Ấn Độ. Cộng đồng mạng gọi đây là màn "hôi của tại đám cưới", đồng thời chỉ trích gay gắt ý thức kém của đám đông tham dự. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đặt dấu hỏi lớn về năng lực quản lý của ban tổ chức.

"Hạnh phúc của cô dâu chú rể trở thành ưu tiên thấp nhất. Thật đáng xấu hổ cho một chương trình phúc lợi", một độc giả bình luận gay gắt trên tờ Free Press Journal, phản ánh nỗi thất vọng chung khi một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn lại kết thúc trong thảm họa.

Báo Dân trí dẫn thông tin từ India Today, một vụ ẩu đả tương tự cũng đã xảy ra tại đám cưới hôm 3/11 khi khách đang xếp hàng lấy phần ăn tại quầy gà rán. Phía nhà trai cho rằng họ được phục vụ ít miếng gà rán hơn so với nhà gái và cách thức phục vụ “không tử tế”, dẫn tới lời qua tiếng lại.

Hai họ ẩu đả vì giành gà rán trong đám cưới diễn ra hôm 3/11. Ảnh: NDTV

Nhà gái sau đó đã mang thêm gà rán tới để xoa dịu, nhưng mâu thuẫn tiếp tục leo thang thành cãi vã rồi xô xát.

Hậu quả, có khoảng 15 người bị thương sau vụ ẩu đả. Đồng thời, lễ cưới phải dừng tới 3 lần trước khi kết thúc, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và các trưởng lão tôn giáo địa phương.