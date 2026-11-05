Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Ngày 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin về trường hợp tử vong thứ 3 nghi do sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP Hồ Chí Minh, nơi khởi phát bệnh trước khi trở về Đắk Lắk và nhập viện điều trị.

Bệnh nhân là N.T.T. (40 tuổi, nam, trú tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk), làm nghề thợ hồ tại phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh. Ngày 28/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu nhưng tự mua thuốc điều trị tại nhà trọ. Chiều tối 30/10, bệnh nhân đi xe khách về Đắk Lắk.

Sáng 31/10, người nhà đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Tây Hòa trong tình trạng sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn, đau nhức các khớp, đau bụng vùng thượng vị và ăn uống kém. Kết quả xét nghiệm nhanh NS1 dương tính với virus Dengue. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 4, có dấu hiệu cảnh báo, theo dõi xuất huyết tiêu hóa và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị.

Rạng sáng 1/11, bệnh nhân diễn biến nặng, xuất hiện ngưng tim, rối loạn nhịp tim, huyết áp khó đo, nổi vân tím toàn thân và suy giảm chức năng nhiều cơ quan. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi, tử vong lúc 5 giờ 40 phút cùng ngày.

Theo chẩn đoán cuối cùng của bệnh viện, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nghi từ đường tiêu hóa, biến chứng suy đa tạng, tổn thương thận cấp, phổi, gan, tăng kali máu, tiêu chảy nhiễm khuẩn, viêm phổi và sốt xuất huyết Dengue.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CDC tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Y tế Tây Hòa và Trạm Y tế xã Tây Hòa điều tra dịch tễ tại gia đình và khu vực xung quanh nơi bệnh nhân cư trú. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để phân lập virus. CDC tỉnh cũng thông tin đến CDC TP.HCM để phối hợp xác minh tại nơi bệnh nhân sinh sống và làm việc trước khi khởi phát bệnh.

Qua điều tra ban đầu, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân tại xã Tây Hòa chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết Dengue từ đầu năm đến thời điểm này. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục xác minh, đánh giá những yếu tố dịch tễ liên quan.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý mua thuốc hoặc kéo dài việc điều trị tại nhà. Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn ói, mệt lả, chảy máu bất thường, tay chân lạnh hoặc có biểu hiện bất thường sau giai đoạn sốt, cần đến cơ sở y tế ngay.

Người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng tránh muỗi đốt để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh.