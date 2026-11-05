Đột quỵ 15 giờ mới nhập viện, bệnh nhân gần 80 tuổi được cứu bằng cách nào?

Bệnh nhân gần 80 tuổi nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người phải, sau khoảng 15 giờ xuất hiện triệu chứng. Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ , chụp CT não và CT mạch máu.

Kết quả khảo sát cho thấy huyết khối nằm ở các nhánh động mạch nhỏ, không phù hợp để can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Trong khi đó, thời gian sử dụng thuốc tiêu sợi huyết theo chỉ định thông thường đã qua.

Trước tình thế các lựa chọn tái thông mạch máu đều hạn chế, các bác sĩ tiếp tục chụp cộng hưởng từ đánh giá tưới máu não. Kết quả cho thấy phần não đã tổn thương không thể đảo ngược còn tương đối nhỏ, trong khi vùng thiếu máu vẫn có khả năng phục hồi nếu được tái lập dòng máu kịp thời.

Sau khi cân nhắc kỹ lợi ích và nguy cơ với gia đình bệnh nhân, ê-kíp quyết định sử dụng Tenecteplase đường tĩnh mạch, ở thời điểm khoảng 16 giờ sau khởi phát đột quỵ.

Sau khi sử dụng thuốc thế hệ mới, bệnh nhân đáp ứng điều trị mang lại tín hiệu tích cực (Ảnh minh họa)

Sau khi sử dụng, bệnh nhân đáp ứng điều trị mang lại tín hiệu tích cực. Bệnh nhân cải thiện rõ rệt về tri giác, khả năng vận động và ngôn ngữ. Đặc biệt, hình ảnh kiểm tra sau điều trị không còn ghi nhận vùng thiếu máu não được phát hiện trước đó.

Kết quả khảo sát lại hình ảnh tưới máu não cho thấy, thể tích vùng não thiếu máu 41 ml trước điều trị đã trở về 0. Trong khi đó, thể tích lõi nhồi máu tăng từ 12 ml lên 17 ml, tức tăng thêm 5 ml. Theo tính toán của nhóm điều trị, phương pháp này giúp bảo tồn khoảng 26 ml nhu mô não có nguy cơ bị nhồi máu, hoại tử.

PGS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam cho biết, Tenecteplase là thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, có tác dụng làm tan cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu. Trường hợp trên được thực hiện trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng. Kết quả bước đầu cho thấy triển vọng ứng dụng Tenecteplase đường tĩnh mạch cho những bệnh nhân tắc động mạch kích thước trung bình ở cửa sổ thời gian muộn, với điều kiện được lựa chọn phù hợp thông qua hình ảnh học tưới máu não.