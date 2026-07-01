Hóa trang thành "nữ quỷ" vẫn không che được nhan sắc: Hong Soo Joo gây sốt với dáng mảnh mai, thân hình chỉ 42-45kg

Dù xuất hiện với lớp hóa trang ma quái trong bộ phim "Ghost Mystery: East Palace" (tạm dịch: Lời nguyền Đông Cung), nữ diễn viên Hàn Quốc Hong Soo Joo vẫn khiến mạng xã hội bàn tán bởi nhan sắc nổi bật. Gương mặt thanh tú cùng vóc dáng mảnh mai của cô tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là bí quyết duy trì thân hình chỉ với 42-45kg.

Hóa trang thành "nữ quỷ" vẫn không che được nhan sắc

Mới đây, Hồng Tú Châu chia sẻ loạt ảnh hậu trường trên Instagram khi tham gia bộ phim gốc của Netflix Ghost Mystery: East Palace. Trong phim, cô xuất hiện với tạo hình "nữ quỷ" đầy u ám, khuôn mặt được trang điểm theo phong cách kinh dị.

Thế nhưng, ngay cả lớp hóa trang đậm cũng không thể che đi những đường nét sắc sảo và thần thái trong trẻo của nữ diễn viên sinh năm 1994. Nhiều khán giả để lại bình luận như: "Ma mà cũng đẹp thế này sao?", "Suýt không nhận ra Hong Soo Joo", hay "Chỉ xuất hiện vài phân cảnh nhưng quá ấn tượng".

Trong phim, cô vào vai Thượng cung Seung Eun - một nhân vật bị hãm hại và trở thành oan hồn. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, diễn xuất cùng ngoại hình của cô vẫn đủ để thu hút sự chú ý của người xem.

Từ mẫu ảnh đến diễn viên triển vọng

Sinh năm 1994, Hồng Tú Châu bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu ảnh. Năm 2019, cô gây chú ý khi xuất hiện trong MV SSFW (Spring, Summer, Fall, Winter) của Chanyeol (EXO).

Sau đó, nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Lovestruck in the City, Sweet Home 2, Sweet Home 3, The Impossible Heir... Với màn thể hiện ổn định, cô được trao giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2025.

Bí quyết giữ vóc dáng: Ballet là môn tập yêu thích

Cao khoảng 1,65 m, Hồng Tú Châu duy trì cân nặng dao động từ 42-45kg trong nhiều năm. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, cô cho biết ballet là môn thể thao yêu thích nhất hiện nay.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng có ngày cô tập ballet tới hai buổi vì quá yêu thích bộ môn này.

Không chỉ là một loại hình nghệ thuật, ballet còn là bài tập toàn thân giúp tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện tư thế và khả năng giữ thăng bằng. Những động tác kiễng chân, vươn người, kéo giãn và kiểm soát cơ trung tâm giúp tác động đến cơ bụng, mông và chân, đồng thời tăng độ linh hoạt của cơ thể.

Việc tập luyện đều đặn còn giúp cải thiện dáng đứng, mở vai, kéo dài đường nét cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát hơn. Đây cũng là môn vận động được nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc yêu thích.

Pilates - "mảnh ghép" giúp cơ thể săn chắc

Bên cạnh ballet, Hồng Tú Châu còn kết hợp Pilates trong lịch tập để duy trì sức mạnh cơ bắp và vóc dáng cân đối.

Pilates tập trung vào nhóm cơ trung tâm (core), khả năng kiểm soát hơi thở và sự ổn định của cơ thể. Những chuyển động chậm, chính xác giúp cải thiện tư thế, tăng khả năng kiểm soát cơ thể và giảm nguy cơ đau mỏi do cơ yếu.

Nếu ballet thiên về sự uyển chuyển, khả năng kéo giãn và biểu cảm trong chuyển động thì Pilates lại chú trọng xây dựng sức bền cho nhóm cơ sâu. Sự kết hợp giữa hai hình thức tập luyện này không chỉ hỗ trợ giữ vóc dáng thon gọn mà còn giúp cải thiện thăng bằng, tăng độ linh hoạt của khớp và nâng cao chất lượng vận động trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo các chuyên gia, để duy trì vóc dáng khỏe mạnh, việc lựa chọn môn tập phù hợp và luyện tập đều đặn quan trọng hơn việc chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc. Ballet và Pilates đều là những lựa chọn tốt giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện tư thế và nâng cao chất lượng cuộc sống nếu được tập đúng kỹ thuật.