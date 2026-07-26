Bệnh viện Đông Đô vừa thực hiện thành công hai ca ghép giác mạc miễn phí cho những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm Đ.H.T. (14 tuổi) và chị N.T.V.H. (43 tuổi). Nguồn giác mạc được hiến tặng từ người cho chết não, mang đến cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai số phận từng nhiều năm sống trong cảnh thị lực mờ nhòe.

Trong đó, Đ.H.T. mắc bệnh giác mạc chóp kèm cơ địa dị ứng. Những cơn ngứa mắt kéo dài khiến em thường xuyên dụi mắt, làm giác mạc biến dạng, thị lực giảm sút nghiêm trọng từ khi còn nhỏ. Không chỉ việc học bị ảnh hưởng, cậu bé còn dần thu mình, mặc cảm vì đôi mắt khác thường.

Trong khi đó, chị H. bị tổn thương mắt sau một tai nạn do cành cây đâm nhiều năm trước. Vết loét giác mạc ngày càng tiến triển nặng, dẫn đến thủng giác mạc và để lại sẹo lớn, khiến mọi thứ trước mắt chị luôn mờ như phủ một lớp sương. Việc sinh hoạt, chăm sóc gia đình cũng vì thế gặp nhiều khó khăn.

Chạy đua thời gian để ghép giác mạc cho hai người bệnh khó khăn (Ảnh: BVCC)

Điểm chung của cả hai là hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, trong khi chi phí ghép giác mạc vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Được ghép giác mạc miễn phí là niềm hạnh phúc lớn của bệnh nhân và gia đình.

Trước giờ vào phòng mổ, chị H. xúc động chia sẻ, chị từng nghĩ sẽ phải chấp nhận sống với đôi mắt mờ suốt phần đời còn lại. Vì vậy, khi biết mình được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép giác mạc, chị như được tiếp thêm hy vọng để có thể nhìn rõ hơn và chăm sóc các con.

Gia đình em T. cũng không giấu được niềm xúc động khi con trai có cơ hội được điều trị bằng phương pháp mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ tới.

Cuộc chạy đua với thời gian để giữ món quà vô giá

Để thực hiện thành công hai ca ghép, các bác sỹ phải chạy đua với thời gian ngay từ khi tiếp nhận nguồn giác mạc hiến tặng. Do thời gian bảo quản giác mạc sau khi lấy rất ngắn, ngay khi Ngân hàng Mô nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về nguồn mô phù hợp, bệnh viện lập tức rà soát danh sách chờ, liên hệ người bệnh và chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Đối với em T., các bác sĩ ghép giác mạc xuyên, với tiên lượng phục hồi thị lực khả quan.

Trong khi đó, ca mổ của chị H. phức tạp hơn do tổn thương cũ gây dính tổ chức nội nhãn và đục trắng thể thủy tinh. Ê-kíp phải kết hợp ghép giác mạc và thay thể thủy tinh nhân tạo ngay trong cùng một cuộc phẫu thuật để tối ưu kết quả điều trị.

ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô cho hay, áp lực lớn nhất với các bác sỹ là làm sao để ca ghép thành công, nguồn mô hiến được sử dụng hiệu quả và mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh. Đến nay, các ca ghép giác mạc thực hiện tại đều đạt kết quả tốt.

Cậu bé T và chị H được kiểm tra sau khi ghép giác mạc.

ThS Thủy cũng bày tỏ sự tri ân đối với những gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng của người thân. Trong thời khắc đau thương nhất, việc gia đình người hiến tạng đưa ra quyết định hiến tặng một phần cơ thể để cứu giúp người khác là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội tìm lại ánh sáng và cuộc sống.

Thành công của hai ca ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai bệnh nhân nghèo mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng, khi một nghĩa cử cao đẹp có thể tiếp tục mang lại hy vọng và thay đổi cuộc sống của nhiều người.