Đặc sản mùa hè của Việt Nam 'ghi điểm' tại Mỹ: Hàng chưa kịp lên kệ đã có khách đặt mua

Những lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam trong mùa vụ 2026 đã chính thức có mặt tại thị trường Hoa Kỳ, ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều khách hàng đặt mua từ trước thời điểm hàng cập cảng hàng không.

Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (bang Texas), trong những ngày đầu tháng 6, khoảng 2 tấn vải thiều tươi đầu vụ đã được xuất khẩu bằng đường hàng không từ Việt Nam sang thành phố Houston. Hình thức vận chuyển này giúp trái vải giữ được màu sắc, hương vị và chất lượng đặc trưng khi đến tay người tiêu dùng.

Hiện vải thiều cùng nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam đang được phân phối tại các siêu thị và chợ châu Á lớn ở Houston cũng như một số bang khác của Hoa Kỳ. Theo Công ty C&T Produce Wholesale Inc. - đơn vị nhập khẩu và phân phối bán buôn, nhu cầu đối với vải thiều Việt Nam khá khả quan khi nhiều khách hàng đã đặt hàng trước khi lô hàng đầu tiên cập bến.

Bà Diễm Chinh, chủ Công ty C&T Produce Wholesale Inc., cho biết nông sản Việt Nam từ lâu được cộng đồng người gốc Á tại Hoa Kỳ đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, hương vị đặc trưng và chủng loại đa dạng. Đây cũng là nhóm khách hàng quan trọng đối với các sản phẩm trái cây tươi xuất khẩu từ Việt Nam.

Sự hiện diện ngày càng rộng hơn của trái cây Việt Nam tại thị trường Mỹ được hỗ trợ bởi nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp trong những năm gần đây. Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston đã triển khai nhiều chương trình quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác nhằm hỗ trợ hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối tại Hoa Kỳ.

Ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các quy định về thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất nhập khẩu, cơ quan thương vụ còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến như Hội chợ Asian Bazaar tại Houston, các chương trình kết nối doanh nghiệp B2B và sự kiện quảng bá hàng Việt tại thị trường Mỹ.

Theo đánh giá từ các doanh nghiệp nhập khẩu, cộng đồng doanh nhân gốc Việt tại Hoa Kỳ đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đưa nông sản Việt Nam vào các hệ thống phân phối lớn. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp mở rộng cơ hội cho trái cây tươi và các mặt hàng thực phẩm Việt Nam tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Việc vải thiều đầu vụ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các nhà phân phối và người tiêu dùng được xem là tín hiệu tích cực cho mùa xuất khẩu trái cây năm nay, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu.