Kết quả đại chiến phim Việt 30/4: Kiều Minh Tuấn đánh bại Thái Hòa, cái tên bét bảng khiến dân tình tiếc đứt ruột

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay chứng kiến cuộc đụng độ hiếm hoi của điện ảnh Việt khi 5 bộ phim gồm Trùm Sò, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Heo Năm Móng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Anh Hùng đồng loạt ra rạp. Tưởng chừng màn đổ bộ này sẽ tạo nên cú hích cho doanh thu phòng vé nội địa, nhưng thực tế lại đi hoàn toàn ngược lại: thị trường bị chia nhỏ khán giả, kéo theo cục diện đường dua phân hóa rõ rệt. Nếu một vài phim tận dụng tốt thời điểm để bứt phá, phần còn lại lại rơi vào tình thế hụt hơi, chật vật tìm cách hòa vốn giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tính đến ngày 4/5, đường đua phim Việt dịp lễ đã có kết quả.

1. Phí Phông

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chiến lược phát hành sớm gần như trở thành yếu tố quyết định thành bại của mỗi dự án. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là trường hợp tiêu biểu khi chủ động ra rạp từ ngày 16/4, đi trước làn sóng phim lễ để “độc chiếm” thị trường trong giai đoạn chưa có nhiều đối thủ. Nhờ khoảng thời gian vàng này, bộ phim không chỉ tích lũy doanh thu ổn định mà còn kịp tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trước khi cuộc đua thực sự bắt đầu. Tính đến hiện tại, phim đã cán mốc gần 177 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại và gần như nắm chắc cơ hội gia nhập câu lạc bộ 200 tỷ.

Bên cạnh lợi thế thời điểm, tác phẩm còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên thực lực gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương, Đoàn Minh Anh... Phim theo đuổi concept kinh dị pha yếu tố tâm linh rừng thiêng, khai thác nỗi sợ mang màu sắc bản địa ở vùng núi Tây Bắc. Bối cảnh chủ yếu diễn ra giữa không gian núi rừng hoang sơ, u ám, nơi những nghi lễ cổ xưa và lời nguyền máu me đan xen, tạo nên một thế giới vừa huyền bí vừa ngột ngạt.

2. Heo 5 Móng