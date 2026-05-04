Kết quả đại chiến phim Việt 30/4: Kiều Minh Tuấn đánh bại Thái Hòa, cái tên bét bảng khiến dân tình tiếc đứt ruột
Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4 - 1/5 cuối cùng đã đi đến hồi kết và có sự phân hoá rõ rệt.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay chứng kiến cuộc đụng độ hiếm hoi của điện ảnh Việt khi 5 bộ phim gồm Trùm Sò, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Heo Năm Móng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Anh Hùng đồng loạt ra rạp. Tưởng chừng màn đổ bộ này sẽ tạo nên cú hích cho doanh thu phòng vé nội địa, nhưng thực tế lại đi hoàn toàn ngược lại: thị trường bị chia nhỏ khán giả, kéo theo cục diện đường dua phân hóa rõ rệt. Nếu một vài phim tận dụng tốt thời điểm để bứt phá, phần còn lại lại rơi vào tình thế hụt hơi, chật vật tìm cách hòa vốn giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tính đến ngày 4/5, đường đua phim Việt dịp lễ đã có kết quả.
1. Phí Phông
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chiến lược phát hành sớm gần như trở thành yếu tố quyết định thành bại của mỗi dự án. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là trường hợp tiêu biểu khi chủ động ra rạp từ ngày 16/4, đi trước làn sóng phim lễ để “độc chiếm” thị trường trong giai đoạn chưa có nhiều đối thủ. Nhờ khoảng thời gian vàng này, bộ phim không chỉ tích lũy doanh thu ổn định mà còn kịp tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trước khi cuộc đua thực sự bắt đầu. Tính đến hiện tại, phim đã cán mốc gần 177 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại và gần như nắm chắc cơ hội gia nhập câu lạc bộ 200 tỷ.
Bên cạnh lợi thế thời điểm, tác phẩm còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên thực lực gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương, Đoàn Minh Anh... Phim theo đuổi concept kinh dị pha yếu tố tâm linh rừng thiêng, khai thác nỗi sợ mang màu sắc bản địa ở vùng núi Tây Bắc. Bối cảnh chủ yếu diễn ra giữa không gian núi rừng hoang sơ, u ám, nơi những nghi lễ cổ xưa và lời nguyền máu me đan xen, tạo nên một thế giới vừa huyền bí vừa ngột ngạt.
2. Heo 5 Móng
Ngay phía sau, Heo 5 Móng hiện đạt 90,8 tỷ đồng và được dự đoán có thể chạm mốc 100 tỷ khi vẫn duy trì nhịp bán vé ổn định qua từng ngày. Ngay từ ban đầu, tác phẩm đã thu hút khán giả khi là mảnh ghép thứ ba trong “vũ trụ linh dị dân gian” sau thành công của Quỷ Cẩu và Linh Miêu. Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian miền Tây về loài heo có 5 móng, hay còn gọi là “heo ngũ trảo”, vốn bị xem là điềm dữ, thậm chí là quỷ nhập hoặc đầu thai. Từ chất liệu này, ê-kíp phát triển thành một câu chuyện nhuốm màu tâm linh, kết hợp giữa yếu tố kinh dị và đời sống thôn quê, tạo nên không khí vừa gần gũi vừa rợn người.
Một điểm cộng lớn khác nằm ở dàn diễn viên, đặc biệt là sự góp mặt của Trần Ngọc Vàng, sao trẻ đang lên của màn ảnh Việt. Với Heo 5 Móng, nam diễn viên có bước chuyển mình rõ rệt khi rũ bỏ hình ảnh hiền lành trước đó để thử sức với dạng vai yêu cầu nhiều lớp cảm xúc, gai góc hơn.
3. Anh Hùng
Anh Hùng từng được kỳ vọng sẽ ăn nên làm ra tại các cụm rạp khi lựa chọn đề tài gia đình, vốn là thể loại dễ chạm đến cảm xúc số đông. Sự góp mặt của Thái Hòa cũng được xem là bảo chứng về mặt diễn xuất. Tuy nhiên, dù nhận về nhiều phản hồi tích cực về nội dung, phim lại không tạo được hiệu ứng truyền miệng đủ lớn để chuyển hóa thành doanh thu. Sau nhiều ngày công chiếu, tác phẩm mới chỉ dừng ở mức hơn 35 tỷ đồng, con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu.
4. Đại Tiệc Trăng Máu 8
Ở chiều ngược lại, Đại Tiệc Trăng Máu 8 lại gặp vấn đề nằm ở chính cách tiếp cận khán giả. Bộ phim khởi đầu không tệ với lượng vé đặt trước tương đối khả quan, nhưng nhanh chóng hụt hơi khi ra rạp chính thức. Phong cách hài mang tính châm biếm, nhiều lớp ẩn dụ của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được đánh giá là khá kén người xem, không hợp gu số đông khán giả đại chúng. 30 phút đầu rối ren, pha trộn đủ thể loại như một "nồi lẩu thập cẩm" khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu và không thể tập trung được vào mạch truyện chính. Bên cạnh đó, việc không giữ được suất chiếu đẹp cũng khiến phim dần bị đẩy xuống các khung giờ bất lợi, hiện chỉ thu về hơn 29 tỷ đồng và xếp áp chót.
5. Trùm Sò
Đội sổ đường đua là Trùm Sò, cũng như là trường hợp đáng tiếc nhất của mùa phim lễ. Dù ê-kíp, đặc biệt là vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh - Thanh Thúy, đã rất nỗ lực quảng bá thông qua các hoạt động cinetour và tương tác trực tiếp với khán giả, hiệu ứng phòng vé vẫn không có nhiều cải thiện. Phim mang màu sắc hài dân gian nhưng lại không đủ khác biệt để cạnh tranh trong bối cảnh thị trường quá đông đúc. Tính đến ngày 4/5, doanh thu chỉ dừng ở khoảng 13,3 tỷ đồng, xếp cuối trong số 5 phim ra rạp cùng thời điểm.
Mộng Điềm