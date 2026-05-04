Phim Trung Quốc vừa chiếu đã bị yêu cầu "bế đi ngay": Cặp chính visual toàn góc chết, filter không gánh nổi

Tác phẩm cổ trang Lương Trần Mỹ Cẩm do Nhậm Mẫn và Thử Sa đóng chính vừa lên sóng đã nhận được những đánh giá tiêu cực từ khán giả. Các blogger nhận xét dù hiện tại ngành truyền hình đang đóng băng không có tác phẩm nổi bật, với chất lượng phim như Lương Trần Mỹ Cẩm cũng khó có thể bật lên thành hắc mã thu hút người xem.

Lương Trần Mỹ Cẩm có nội dung về đại cô nương nhà họ Cố - Cố Cẩm Triêu (Nhậm Mẫn) từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà ngoại tổ, bị che mẹ ruột thờ ơ. Nhưng nàng được ngoại tổ mẫu yêu thương nên tính cách tự do phóng khoáng, dám đứng lên chống lại bất công. Sau khi trở về nhà họ Cố, Cố Cẩm Triêu luôn mạnh mẽ bảo vệ bản thân, cá tính của nàng thu hút sự chú ý của các nhân vật quyền thế như nam chính Trần Ngạn Doãn/Trần Tam Gia (Thử Sa) - một quan quyền trong nội các, thế tử gia Diệp Hạn (Đổng Tử Thành) và công tử Trần Huyền Thanh (Tả Diệp).

Cố Cẩm Triêu chọn Trần Tam Gia người vẫn luôn tôn trọng cô và để cô được làm chính mình. Sau kết hôn, cô dần trở thành một người vợ mẫu mực, giúp đỡ Trần Tam Gia từng bước đi lên, chạm tới quyền lực tối cao và cùng Trần Ngạn Doãn thực thi các chính sách có lợi cho đất nước, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho dân chúng, góp phần tạo nên thời kỳ thịnh thế.

Trang 163 nhận xét Lương Trần Mỹ Cẩm có nội dung đan xen những tranh chấp trong gia đình với những âm mưu chốn quan trường. Tuy nhiên, những tình tiết mưu lược lại bị đánh giá hời hợt nông cạn, thiếu sự sâu sắc cuốn hút, giống như "kịch bản đánh nhau của trẻ con mẫu giáo". Nội dung của phim thiếu sự mới lạ, các nhân vật luôn cố tỏ ra nguy hiểm, tiết tấu phim chậm khiến người xem buồn ngủ. Với kịch bản thiếu sự sắc sảo và điểm mới như vậy, khán giả cho rằng không nên sản xuất, đặc biệt phim cũng đã chỉnh sửa loại bỏ nhiều chi tiết từ tiểu thuyết gốc, "biến vàng thành đá" khiến những người yêu thích truyện gốc tức giận.

Bên cạnh đó diễn xuất và nhan sắc của hai diễn viên chính đều bị chê thậm tệ. Nhậm Mẫn có ngoại hình bình thường, cần sử dụng bộ lọc dày để cà mịn da và thu gọn mặt. Tuy nhiên, lớp filter cũng có lúc không thể bắt kịp chuyển động của nữ diễn viên, vì vậy gương mặt của cô khi tròn khi gọn, thậm chí còn bị méo. Trong một vài góc, nhìn Nhậm Mẫn còn thô to tròn trịa khiến nhan sắc của cô bị kéo xuống trầm trọng.

Nam diễn viên Thử Sa sinh năm 1997 chỉ hơn Nhậm Mẫn 2 tuổi, nhưng ngoại hình của cả hai rất khác biệt. Thử Sa là kiểu dạn dày phong sương nam tính mạnh mẽ nhưng cũng già trước tuổi. Trong khi đó, Nhậm Mẫn vẫn giữ nét trẻ thơ trên gương mặt. Vì vậy, khi đứng cạnh nhau, họ không tạo cảm giác cặp đôi mà giống như cha con.

Thử Sa không hợp tạo hình cổ trang vì gương mặt quá dài và chiếc cằm nhọn. Nam diễn viên bị chê "filter cũng không cứu nổi anh ta". Diễn xuất của Thử Sa cũng bị đánh giá gượng gạo, không thể tạo chemistry với bạn diễn.

Diễn viên thể hiện vai cha của Cố Cẩm Triêu bị đánh giá diễn quá lố, mắt trợn người, nhưng không khiến người xem cảm thấy nguy hiểm. Trong khi đó, nữ chính Nhậm Mẫn thiếu đi khí thế mạnh mẽ, giọng nói chua, lời thoại không khớp với hình.

Trên Douban, một khán giả bình luận: "Thật khó hiểu khi họ có thể chuyển thể một tiểu thuyết xuất sắc thành như thế này. Phim là một sản phẩm thất bại thảm hại, và ngay từ khi chọn hai diễn viên chính đã làm thảm họa rồi. Cả hai đều không sở hữu vẻ đẹp cổ điển cần thiết. Họ cũng không phù hợp để diễn những nhân vật tài giỏi xuất chúng như miêu tả từ trong sách. Một người thiếu đi vẻ dịu dàng tinh tế, lại cố gắng thể hiện mỹ nhân tuyệt sắc cùng lúc làm mê đắm nhiều công tử quyền thần. Người kia thiếu đi khí chất sâu sắc, thâm trầm kín đáo của một vị quan quyền lực, diễn xuất cứng nhắc. Sự tương tác giữa họ vô cùng gượng gạo. Ngoại hình ném vào đám đông thì hòa lẫn luôn, ai còn nhận ra nam nữ chính ngôn tình từng được miêu tả tuyệt mỹ trong tiểu thuyết nữa. Đến trang phục, trang điểm, đạo cụ cũng thiếu chất lượng. Khán giả đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng bộ phim dở tệ này. Xem phim này là sự lãng phí thời gian".

Ngoài ra, có khán giả khẳng định mình là người hâm mộ tiểu thuyết gốc sau khi xem 4 tập đầu đã tức đến mức váng đầu đau ngực phải nằm ra giường bất động thời gian dài. Một khán giả khác đặt câu hỏi: "Không ai trong đoàn phim xem lại bản cắt ghép và thấy nó không ổn sao?", "Diễn xuất thua cả phim ngắn AI bây giờ", "Thôi phim này bế đi được rồi", "Mong chờ càng nhiều thất vọng càng lớn".

Nguồn: Sina, 163