Sinh ra tại Thiên Tân và lớn lên ở Hồng Kông trong một gia đình khá giả, Lý Tư Kỳ được cha mẹ bao bọc tuyệt đối. Năm 1968, khi chưa tròn 18 tuổi, bà giấu gia đình đi thi sắc đẹp. Dù ban đầu phản đối gay gắt, cha bà cuối cùng cũng thỏa hiệp, thậm chí còn chi tới 450 đô la Hồng Kông một khoản tiền khổng lồ thời bấy giờ để may riêng cho con gái một bộ áo tắm màu bạc.

Tại cuộc thi năm đó, Lý Tư Kỳ giành điểm cao nhất. Dù chưa đủ tuổi nhận vương miện Hoa hậu, ban giám khảo vẫn phá lệ trao cho bà danh hiệu độc nhất vô nhị: "Công chúa Hồng Kông".

Sự bảo bọc của gia đình mang đến cho bà một bệ phóng hoàn hảo, nhưng cũng vô tình khiến bà thiếu đi sự phòng bị trước những sóng gió thực sự của cuộc sống trưởng thành.

Bi kịch từ cuộc hôn nhân chớp nhoáng ở tuổi 20

Năm 1971, khi sự nghiệp vừa chớm nở, Lý Tư Kỳ kết hôn với bác sĩ pháp y Diệp Chí Bằng. Họ quen nhau qua một buổi khiêu vũ và tiến tới hôn nhân chỉ sau vài tháng hẹn hò, khi bà thậm chí chưa đón sinh nhật tuổi 21.

Sự non nớt của tuổi trẻ khiến Lý Tư Kỳ lầm tưởng người bạn đời cũng sẽ bao dung mình vô điều kiện như cha mẹ. Nhưng thực tế hôn nhân lại hoàn toàn khác. Mâu thuẫn bùng nổ sau khi con gái chào đời. Gặp áp lực giữa lịch trình đóng phim và chăm sóc con cái, Lý Tư Kỳ muốn tạm nghỉ ngơi, nhưng chồng bà lập tức bác bỏ. Ông thẳng thừng tuyên bố không thể một mình gánh vác kinh tế và đề nghị áp dụng chế độ chia đôi sinh hoạt phí (AA).

Yêu cầu này khiến bà bất mãn, bởi từ nội thất, đồ dùng hàng ngày đến chi phí nuôi con đều do một tay bà lo liệu; đóng góp duy nhất của chồng chỉ là căn nhà. Dù vậy, Lý Tư Kỳ vẫn chọn cách thỏa hiệp để duy trì tổ ấm.

Năm 1984, bất chấp sự phản đối của chồng, Lý Tư Kỳ một mình sang Canada thực hiện 4 năm "lưu trú giữ thẻ xanh" với mong muốn mang lại tương lai tốt hơn cho gia đình. Bà chỉ về Hồng Kông hai lần mỗi năm. Sự xa cách địa lý cộng với quyết định tự ý mua một căn nhà đắt tiền ở Canada của bà đã trở thành giọt nước tràn ly.

Khi thời hạn lưu trú sắp kết thúc, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chồng: "Cô không cần về nữa đâu, tôi đã quen với việc ở Hồng Kông một mình, cảm thấy vui vẻ hơn lúc ở cạnh cô rất nhiều. Và nhớ cho, tôi tuyệt đối không có người đàn bà khác."

Khi vội vã quay về Hồng Kông, cảnh tượng trong nhà đã đập tan mọi hy vọng của bà. Tủ quần áo treo đồ của người khác, bàn trang điểm xuất hiện nữ trang lạ. Chồng bà đã có người mới và kiên quyết muốn ly hôn. Đau đớn hơn, con gái bà do xa mẹ nhiều năm và chịu ảnh hưởng từ cha, đã hoàn toàn đứng về phía ông.

Trong buổi đàm phán ly hôn, người chồng nói một câu phũ phàng: "Tôi chưa từng yêu cô". Sau khi thủ tục hoàn tất, con gái sang Canada du học, Lý Tư Kỳ bay theo để níu kéo tình cảm nhưng bị cự tuyệt. Mối quan hệ mẹ con bị cắt đứt ròng rã 7 năm. Ở tuổi tứ tuần, bà mất chồng, mất con và mất đi gia đình.

Sai lầm từ sự bốc đồng và 9 tháng hôn nhân ngắn ngủi

Cú sốc từ cuộc hôn nhân đầu tiên khiến Lý Tư Kỳ rơi vào trạng thái hoang mang và mất niềm tin vào bản thân. Đúng lúc này, thương gia Hà Vĩ Cường xuất hiện. Ông cũng vừa trải qua đổ vỡ. Hai người nhanh chóng kết hôn vào năm 1992.

Về sau, bà thẳng thắn thừa nhận quyết định này là một sai lầm: "Vừa ly hôn xong, cảm thấy mình mất đi gia đình, lại sắp già rồi, còn có thể gả cho ai đây? Đúng lúc có một người đàn ông cũng vừa ly hôn, ngoại hình sáng sủa lại muốn cưới mình, thế là tôi gả đi ngay. Cuộc hôn nhân thứ hai, tôi thừa nhận là do bốc đồng."

Sự khác biệt về lối sống nhanh chóng bộc lộ. Chồng bà thường xuyên bận rộn tiệc tùng tiếp khách mỗi tối. Không thể hòa hợp, Lý Tư Kỳ quyết định dọn ra ở riêng chỉ sau 9 tháng chung sống. Họ duy trì trạng thái ly thân cho đến khi chính thức ly hôn vào năm 1999.

Giữa lúc cuộc hôn nhân thứ hai đang đi đến hồi kết, Lý Tư Kỳ nhận tin dữ: Bà mắc bệnh ung thư cổ tử cung vào năm 1996.

Năm 1999, bà bắt đầu chuỗi ngày hóa trị ròng rã. Tác dụng phụ khiến bà gặp biến chứng hoại tử xương, hai chân mất sức, nứt khớp háng và cột sống, buộc phải dùng nạng để di chuyển. Dù vậy, bà vẫn giữ thái độ sống tích cực. Khi bị rụng tóc, bà mỉm cười tự trào: "Rụng thì rụng đi, đỡ tốn tiền uốn tóc."

Trong quá trình điều trị, bà nuôi hai chú chó Schnauzer để bầu bạn. Việc duy trì thói quen dắt chó đi dạo mỗi ngày không chỉ giúp bà giải tỏa tâm lý mà còn hỗ trợ xương khớp vận động. Cơ thể bà dần hồi phục một cách kỳ diệu và cuối cùng đã có thể bỏ lại đôi nạng.

Sức khỏe ổn định cũng là lúc sự nghiệp của Lý Tư Kỳ thăng hoa. Năm 2007, ở tuổi 57, với vai diễn "Đại Khế" trong bộ phim đình đám Sóng Gió Gia Tộc, bà xuất sắc giành giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị hậu) của đài TVB.

Ngay trong đêm trao giải, con gái Diệp Tử Thanh đã bất ngờ xuất hiện và trao cho bà một cái ôm chặt cùng bó hoa chúc mừng. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự đoàn tụ trọn vẹn của hai mẹ con sau nhiều năm xa cách.

Viên mãn tuổi xế chiều

Mối quan hệ mẹ con thực chất đã bắt đầu tan băng từ năm 1997, khi Diệp Tử Thanh chủ động gọi điện cho mẹ. Theo thời gian, họ dần thấu hiểu và gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ.

Nói về sự xa lánh của con gái năm xưa, Lý Tư Kỳ điềm nhiên chia sẻ: "Lúc tôi đi giữ thẻ xanh ở nước ngoài, con gái ở Hồng Kông với ba. Thời gian chúng tôi bên nhau quá ít, cộng thêm việc tôi luôn quản giáo con rất nghiêm ngặt, nên tâm lý một đứa trẻ muốn ở cùng ba là điều hoàn toàn bình thường."

Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, Lý Tư Kỳ đã lùi về sau màn ảnh nhưng vẫn duy trì sức hút của một người phụ nữ độc lập và biết tận hưởng cuộc sống. Thính lực chỉ còn 20%, bà bình thản đón nhận và hóm hỉnh cho rằng: "Lọc đi những lời rác rưởi là vừa đẹp."

Trên trang cá nhân, bà thường xuyên cập nhật những hình ảnh tích cực, từ việc tự tay vào bếp, đi du lịch đến những khoảnh khắc ấm áp bên con gái. Trải qua hai lần đổ vỡ, chiến thắng bạo bệnh và đối diện với sự chia cắt tình thân, Lý Tư Kỳ đã chứng minh rằng: Sự viên mãn của một người phụ nữ trưởng thành không nằm ở việc có một bờ vai để dựa dẫm, mà là khả năng tự chữa lành, tự làm chủ cuộc đời và tận hưởng sự bình yên do chính mình tạo ra.

Trân Ni