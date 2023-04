Đà Nẵng: Xã hội hóa nhà vệ sinh để du khách “thoải mái như ở nhà”

Đây là mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách, giảm tình trạng đi vệ sinh không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị của một thành phố du lịch.

Nhiều khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà dán logo "Thoải mái như ở nhà - Comfort as home" phía trước cổng để người dân và du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí.



Tạo môi trường du lịch thân thiện, tiện ích cho du khách

Chị Nguyễn Mỹ Duyên (34 tuổi) cùng nhóm bạn từ Hà Nội đến Đà Nẵng, lưu trú tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà). Chị Duyên thắc mắc khi thấy decal logo màu trắng - xanh có hình mặt cười ghi "Free Restroom" (nhà vệ sinh miễn phí) và thông điệp "Thoải mái như ở nhà - Comfort as home" được dán ở mặt tiền khách sạn. Nhân viên lễ tân giải thích: Du khách đến địa điểm nào có dán logo này thì có thể sử dụng nhà vệ sinh mà không phải trả phí.

"Thành phố Đà Nẵng thật hiếu khách, văn minh. Cần nhân rộng hơn nữa nhà vệ sinh công cộng "Thoải mái như ở nhà" ở các tuyến đường có đông khách du lịch đi bộ để tạo ra môi trường du lịch thân thiện và tiện ích cho du khách. Nếu có thêm app để du khách dễ dàng tìm kiếm các điểm nhà vệ sinh thì càng tuyệt hơn", chị Duyên bày tỏ.

Ông Lê Bá Quang (54 tuổi)- lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà) cho biết: "Tôi từ TP. Buôn Ma Thuột đến Đà Nẵng 3 ngày rồi. Tôi cảm thấy thú vị với mô hình nhà vệ sinh công cộng "Thoải mái như ở nhà". Thử hình dung du khách đi dạo trên bờ biển, cần nhà vệ sinh mà không có thì thật bất tiện. Việc xây dựng nhiều điểm nhà vệ sinh tưởng là chuyện nhỏ nhưng thể hiện sự chuyên nghiệp của chính quyền Đà Nẵng".

Logo nhận diện nhà vệ sinh miễn phí, khi thấy logo này dán trước nhà hàng, khách sạn...thì du khách có thể vào sử dụng nhà vệ sinh thoải mái như ở nhà.

Trên địa bàn quận Sơn Trà hiện có 66 cơ sở kinh doanh gồm khách sạn, nhà hàng, quán ăn thuộc 5 phường An Hải Tây, An Hải Đông, An Hải Bắc, Mân Thái và Phước Mỹ tham gia mô hình nhà vệ sinh công cộng "Thoải mái như ở nhà - Comfort as home" do UBND quận triển khai từ tháng 4/2023 nhằm chuẩn bị đón du khách đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, mùa du lịch hè và lễ hội pháo hoa quốc tế sắp tới.

Theo đó, các cơ sở đều dán logo mô hình ngay mặt tiền để người dân cũng như du khách nhận biết và sử dụng miễn phí. Chị Hồng Anh (quản lý một khách sạn trên địa bàn phường Phước Mỹ) cho biết, khi chính quyền vận động tham gia mô hình, khách sạn của chị Anh hưởng ứng ngay với mong muốn chung tay xây dựng thành phố hấp dẫn, thân thiện và đáng sống.

"Địa bàn quận Sơn Trà thu hút đông du khách nên mô hình nhà vệ sinh "Thoải mái như ở nhà" rất hữu ích cho cả du khách lẫn người dân. Một địa phương muốn thu hút khách du lịch thì không những chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, sản phẩm, dịch vụ, mà còn cần chăm sóc du khách về những nhu cầu thiết yếu như thế", chị Hồng Anh chia sẻ.

Cần đầu tư nhiều nhà vệ sinh công cộng, có thể thu phí

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Nguyễn Hoàng Việt, địa phương này triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng theo hình thức tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống tham gia. Các cơ sở đều đồng ý cam kết, gắn logo mô hình tại vị trí thuận lợi để người dân và du khách dễ nhìn thấy, sử dụng nhà vệ sinh mà không tốn phí hay bắt buộc sử dụng dịch vụ của cơ sở.

Trong khi đó, UBND quận Hải Châu cũng đang rà soát và vận động các doanh nghiệp tham gia lại mô hình này. UBND quận Hải Châu cũng có văn bản gửi UBND TP. Đà Nẵng đề xuất nâng cấp và thay mới một số nhà vệ sinh trong tổng số 8 nhà vệ sinh công cộng mà quận này được giao quản lý hiện bị hư hỏng, xuống cấp.

Ngày càng nhiều hộ kinh doanh dịch vụ tham gia mô hình "Thoải mái như ở nhà".

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, ông Nguyễn Như Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam TravelMart - đánh giá cao mô hình nhà vệ sinh công cộng "Thoải mái như ở nhà". Tuy nhiên, theo ông Nam, song song với mô hình này, thành phố cần đầu tư nhiều nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực thu hút nhiều du khách tham quan và có thể thu phí sử dụng, điều quan trọng là nhà vệ sinh phải sạch sẽ.

Ông Nam chia sẻ, ở các nước khác trên thế giới, việc thu phí sử dụng nhà vệ sinh công cộng là chuyện bình thường. Ở châu Âu, một lần sử dụng nhà vệ sinh công cộng chỉ tốn khoảng 5.000 - 10.000 đồng/người. Trong khi đó, một số nước châu Á như Nhật Bản, Singapore áp dụng miễn phí.

"Chúng ta có thể xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu phí và lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động hoặc cố định, đặc biệt ở dọc bãi biển và hai bên bờ sông Hàn. Du khách sẽ không tiếc 5.000 đồng hay 10.000 đồng cho một lần sử dụng nhà vệ sinh, miễn là nhà vệ sinh phải sạch sẽ", ông Nam đề xuất.