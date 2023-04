Rủ nhau du lịch Sơn La để chụp ảnh cùng "ngôi trường hoa giấy"

Là một tỉnh miền núi thuộc vùng cao Tây Bắc, Sơn La sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, nhưng cũng không kém phần lãng mạn, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Mỗi mùa, nơi đây đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng thời điểm thích hợp nhất để tham quan “vùng đất của những loài hoa” là vào tháng 11 đến tháng 5. Đây là thời điểm các loài hoa lần lượt đua nhau khoe sắc, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thơ mộng, trải sắc rợp trời.



Ảnh: Check in Vietnam

Di chuyển

Nếu ở Hà Nội bạn có thể đi ô tô đến Sơn La theo tuyến đường QL6 hoặc QL37, thời gian di chuyển sẽ mất khoảng 6 tiếng 30 phút. Để di chuyển đến Sơn La thoải mái, tiện nghi hơn, bạn cũng có thể chọn đi xe khách. Từ Hà Nội đi xe khách đến Sơn La sẽ mất khoảng 9 tiếng, giá vé dao động trong khoảng từ 220.000 VNĐ/chiều/ khách.

Nếu ở TP.HCM, bạn có thể đi máy bay hoặc xe khách ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội bạn lại tiếp tục đi xe khách đến Sơn La.

Những điểm tham quan tuyệt đẹp

Trường mầm non Lò Văn Giá

Một trong những điểm tham quan gây bão hiện nay, là lí do chính thu hút nhiều bạn trẻ đến Sơn La vui chơi là trường mầm non Lò Văn Giá. Ngôi trường có diện tích khá rộng nên cũng rất dễ tìm, ngụ tại phường Chiềng An, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Lí do chính vì ngôi trường sở hữu giàn hoa giấy siêu “khủng” và hiện tại đang nở bung rực cả một góc trời trông cực kì đẹp. Ai cũng đổ xô đến đây chụp hình và tạo một hiệu ứng "check-in" cực lớn trên các hội, nhóm du lịch cũng như các trang mạng xã hội.

Đến chụp ảnh cùng giàn hoa giấy của Trường Tiểu Học Lò Văn Giá các bạn cần phải lưu tâm đến giờ mở cửa, trường chỉ mở cửa từ 6h sáng - 5h chiều, từ thứ 2 đến thứ 6.

Ảnh: Check in Vietnam

Được biết, dàn hoa giấy phủ sắc toàn ngôi trường này được trồng từ những ngày thành lập trường, năm 2012, tới nay đã hơn 10 năm. Ban đầu nhà trường trồng 3 cây hoa màu hồng, 1 cây xen lẫn trắng hồng với mục đích tạo bóng mát cho các em, tuy nhiên sau đó trường cố định thân cây vào khung cột của các tòa nhà để cây có điểm tựa, tạo độ che phủ dày đặc hơn. Không ngờ cây phát triển tươi tốt và toả rộng ôm lấy ngôi trường như hiện tại.

Ảnh: Check in Vietnam

Mặc dù hoa giấy là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. thế nhưng khung cảnh cả giàn hoa khổng lồ bao quanh trường với màu hồng rực như trường mầm non Lò Văn Giá thì rất hiếm.

Đồi chè trái tim Mộc Châu

Đến Sơn La những ngày tháng 4, bạn nên tham quan đồi chè vì đây là khoảng thời gian đồi chè đẹp nhất năm. Cách thị trấn Mộc Châu khoảng 10km, đồi chè trái tim Mộc Châu là một trong những địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm và chụp ảnh, rất đáng để bạn trải nghiệm.

Đến đây vào thời gian này bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những đồi chè xanh ngắt tràn đầy sức sống được tạo hình trái tim thú vị trải dài khắp những triền đồi vô cùng trữ tình, bình yên lại còn đẹp như tranh.

Ảnh: Cong Chanh Nguyen, Nguyễn Minh Lộc

Thung Lũng Mận Nà Ka Mộc Châu

Thời điểm này Mộc Châu - Sơn La bắt đầu vào mùa mận chín. Một trong những địa điểm hái mận nổi tiếng tại đây là thung lũng mận Nà Ka nằm cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 16km. Bạn có thể đến đây tham quan vào tất cả các ngày trong tuần với giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người.

Ảnh: Lê Xuân

Đến đây, bạn sẽ được nhìn ngắm những chùm mận kết trái đã bắt đầu chín đỏ, tự tay hái mận, thưởng thức những quả mận mọng nước ngay tại chỗ hoặc mua mang về tùy thích. Ngoài ra, bạn còn được check-in với những em bé người dân tộc rất dễ thương, mến khách.

Ảnh: Dũng Trịnh, Lê Xuân

Thác Nàng Tiên

Thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 25km, thác Nàng Tiên hay còn được gọi là thác Mây, thác Chiềng Khoa là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Sơn La gắn liền với truyền thuyết hai nàng thiếu nữ xinh đẹp được tôn làm tiên do đã có công giúp người dân nơi đây lập làng, làm lụng,.... Do còn nguyên sơ, chưa có bàn tay con người tái tạo, nên thác còn rất hoang sơ.

Ảnh: @bichphuong_1509, @bth.12_, @hhxeko_17, @kimanh_x

Thác Nàng Tiên gồm 3 tầng, mỗi tầng mang một vẻ đẹp riêng. Bên những vách đá sừng sững, dòng thác nhẹ nhàng đổ xuống từ độ cao có màu trắng xóa, xuống đến các lòng hồ phía dưới thì hóa thành màu xanh ngọc bích, trong vắt như gương, tạo thành một khung cảnh nên thơ và huyền bí như một khu vườn địa đàng xa xưa.

Tà Xùa

Là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Tà Xùa là điểm đến bạn không nên không nên bỏ lỡ khi đến du lịch Sơn La vào tháng 4. Với tiết trời se se lạnh, tháng 4 là thời điểm lý tưởng trong năm để bạn săn mây và thỏa sức chụp những bức hình ảo diệu lưu giữ kỉ niệm. Một số địa điểm săn mây tại Tà Xùa có thể kể đến là Xím Vàng, Háng Đồng, Sống Lưng Khủng Long…

Đứng trên đỉnh núi cheo leo, ít thở bầu không khí trong lành, phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ nhìn thấy những đợt mây mù phủ kín thung lũng. Tất cả ngập trong một màu trắng xóa, mờ ảo, tạo cho bạn cảm giác như đang ở chốn tiên cảnh.