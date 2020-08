Đã đi ngoại tình thì mấu chốt vẫn là gã đàn ông TỒI, đừng bỗng dưng kéo vào công kích đổ lỗi cho người vợ “ăn ở thế nào mà xinh, giỏi thế vẫn bị chê”!

Từ giọt nước mắt ngôn tình đến lời phũ phàng của gã chồng phông bạt

Vụ việc nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My “bắt ghen” chồng ngoại tình sốt xình xịch mấy hôm nay đã khiến nhiều người choáng váng. Trước đó người ta từng ghen tị với cô vì một chuyện tình ngọt ngào tuyệt đẹp chẳng khác trong phim. Người ta từng thổn thức cùng cô khi bạn trai hot boy quỳ gối cầu hôn cô ở Paris hoa lệ. Người ta từng mắt chữ A miệng chữ O khi theo dõi đám cưới cổ tích mà chồng cô đưa cả lâu đài hồng vào lễ đường, để cô được là công chúa.

Người ta từng rơi lệ khi thấy người đàn ông đó khóc rưng rức lúc cô “say yes” (mà thuê hẳn ê kíp theo chân cầu hôn hoành tráng luôn, sau này còn xem lại chứ đùa đâu). Người ta đã từng được khơi lên niềm tin rằng ngôn tình có thật khi đoạn clip chồng cô mắt đỏ hoe xúc động (lại khóc) khi nắm tay Hà My giữa hôn trường mà tâm sự với mẹ vợ: “Con xin hứa với bố mẹ con sẽ yêu thương em, che chở cho em đến hết cuộc đời này”...

Và bây giờ, hóa ra “mãi mãi” kéo dài 11 tháng.

Cũng như “mãi mãi” của cặp đôi nổi tiếng Song - Song xứ Hàn từng làm truyền thông và người hâm mộ nổ tung với những lời đường mật chỉ kéo dài 2 năm. Hay lời hứa “mãi mãi” yêu thương và bảo vệ Angelababy, tâng bốc cô tận mây xanh của Huỳnh Hiểu Minh chỉ đến khi cơn say tình lắng xuống, bỏ ngỏ tin đồn đã "toang".

Người đàn ông xúc động thay phần vợ, người đàn ông mau nước mắt và xúc động không kìm nén nổi khi nhận được câu trả lời đồng ý yêu và cưới, đêm qua bị vợ vạch trần mặt nạ. Vẫn là người đàn ông ấy, vợ sảy thai nhập viện vẫn nhắn tin “khoe” với bồ, phân trần “anh không ở đấy làm gì” để à ơi nhớ nhung với bồ đòi “ăn em”. Vẫn là anh ta, khi vợ đến bắt tại trận đang ở với nhân tình thì ráo hoảnh trả lời “chúng ta kết thúc rồi”.

Thế mới thấy, ngôn tình chỉ có trong phim. Những kẻ nói đạo lý dạy người khác sống đẹp chưa chắc đã tử tế như lời đồn. Chỉ trách là chúng ta và cả những cô gái hảo ngọt quá dại khờ để tin vào nó, tin rằng mình là cả thế giới của ai đó, tin rằng chồng/bạn trai mình thuộc top “quốc dân” mà không có phòng vệ.



Những lời sáo rỗng yêu vợ thèm bồ được tuôn ra như những lời thoại phim, hóa ra chỉ là phông bạt để khỏa lấp sự tham lam, không có tự trọng và vô trách nhiệm của một gã tồi.

Khi đàn ông ngoại tình, thiển cận nhất là phụ nữ tự “vơ” tội về mình và người xung quanh thì kéo vào đặt nghi vấn

Nhưng có một điều lạ hơn, là khi một chuyện tình tưởng hoàn hảo nhường ấy sụp đổ, lẫn trong những thở dài kiểu “lại một chiếc mặt nạ bị gỡ”, kiểu “tình yêu cũng vô thường thật đó, mới nồng nàn nay đã nguội tàn”, kiểu “đàn ông là những niềm đau”, người ta quay sang… chê cười, tấn công nữ chính, bằng đủ thứ ngôn từ tàn nhẫn.

Người ta dò la nhan sắc của chính thất và tiểu tam. Nếu người vợ úi xùi, già cỗi, cô bồ mơn mởn non xanh, người ta sẽ “đấy không biết chăm sóc cho mình, không biết làm đẹp để giữ chồng”. Nếu vợ xinh đẹp, giàu có, tự chủ… như Hà My, và tiểu tam kém sắc hơn chút, người ta sẽ “xinh, giàu thế mà còn bị đá thì chắc có vấn đề rồi”, “chồng gu mặn ghê nhưng chắc vợ sai quấy gì thế, chứ ai có cuộc sống hoàn hảo rồi lại léng phéng bên ngoài”... Những chiếc lưỡi không xương lắm đường lắt léo sẽ tìm được cách chứng minh rằng mình đúng, khi dựng lên một tiêu chuẩn kép mà kiểu gì phụ nữ cũng bị chất vấn.

Đó là tư tưởng sặc mùi nam quyền của những người (ủng hộ) đàn ông chọn vợ theo tiêu chuẩn của đàn ông, ủng hộ đàn ông dạy phụ nữ cách… làm phụ nữ.

Nào là đàn ông tuy mang tiếng là phái mạnh, nhưng thực ra họ cũng yếu đuối và rất cần được yêu thương, sẻ chia. Một người phụ nữ khôn ngoan là người luôn biết lắng nghe, khiêm tốn, yêu thương, thấu hiểu, và luôn tôn trọng chồng.

Nào là phụ nữ không được bỏ bê bản thân, phải chăm sóc cơ thể thơm tho, cửa nhà sạch sẽ để chồng thấy thư giãn khi về nhà.

Nào là tình cảm là điều khó nói, nên phụ nữ phải biết hâm nóng tình cảm mỗi ngày, thành thục chuyện phòng the... để chồng không say nắng người khác.

Nếu tất cả những điều đó đã có mà chồng vẫn ngoại tình, hôn nhân vẫn lung lay, người ta sẽ đặt vấn đề sống sao mà hoàn hảo thế vẫn bị cắm sừng? Hay là có phốt gì? Ngay cả nữ minh tinh như Song Hye Kyo cũng từng bị đay nghiến thế sau tuyên bố ly hôn Song Joong Ki, khi người ta soi lại tình trường của chị, soi chuyện chị “gần như” đính hôn với bạn trai rồi lại chia tay. Vì đã chọn rất kỹ mà vẫn sai thì lỗi tại phụ nữ dại? Ơ kìa luận điểm gì buồn cười thế?

Nhiều phụ nữ cũng tự vơ vào mình phần lỗi nếu có trục trặc trong hôn nhân. Họ sẽ tự chất vấn mình, phải chăng mình không đủ đẹp/tốt/giàu/tinh tế… như chồng mong đợi? Và chuyện bị cắm sừng bỗng dưng “dễ chấp nhận” được, khi họ đo mình bằng thang bậc của đàn ông.

Mọi vấn đề đều có hai chiều, tuy nhiên nếu một ông nào đó có gia đình mà vẫn đèo bòng, tằng tịu thì là lỗi của anh ta, chứ không phải lỗi của bất cứ ai (kể cả vợ hay bồ). Thật nực cười khi ông chồng đi lăng nhăng mà lỗi lại là vợ, bất kể là vợ tốt, đẹp, xấu, lôi thôi... thế nào đi chăng nữa.

Bởi vì, kể cả khi người phụ nữ trong cuộc hôn nhân có lỗi, có khuyết điểm, việc của người bạn đời là đối thoại, chỉ ra và gỡ. Không gỡ được thì thôi dừng, bước đi đàng hoàng. Khi đó yêu ai, ngủ với ai là việc cá nhân, ai dám nói gì anh?



Một gã tồi ngoại tình (dù chỉ là thoáng qua) cũng là lỗi của họ, chẳng có gì đáng bênh. Đó là do anh ta, trăng hoa, ngạo mạn tin rằng vợ không thể bỏ mình, không coi trọng hôn nhân, chứ không phải do vợ kém hay do bị dụ dỗ, mồi chài. Hèn nhất là loại đàn ông núp vào váy bồ mà ngoạc mồm lên chê vợ để mình được đóng vai nạn nhân.

Và phụ nữ, có lẽ nên học cách tự nhìn thấy giá trị của giới tính mình, thứ giá-trị-không-phụ-thuộc-vào-thước-đo-của-đàn-ông. Thay vì hả hê trước tan vỡ của người phụ nữ khác. Thay vì cười to bảo rằng “nghiệp quật” những đứa hay khoe khoang hạnh phúc trên mạng. Thay vì moi móc từng centimet đời tư, hóng chuyện từ các bà hàng xóm, bà dì thạo tin để phân tích xem người ta sai chỗ nào mà bị chồng cắm sừng. Vì nó không phải là căn nguyên vấn đề. Vấn đề mấu chốt là những gã đàn ông sai quấy, thế thôi!

Với những ai đã từng khổ đau, bị dối lừa trong tình yêu và tin rằng vì mình có lỗi nên mới bị làm tổn thương, đừng than đàn ông là những niềm đau. Như ca sĩ Bích Phương dặn chúng ta: “Đàn ông là những niềm vui. Nếu không vui chứng tỏ không phải người đàn ông này”. Đời còn dài trai còn đầy, lo chi!