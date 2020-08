Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của Go Ara, nữ diễn viên “Reply 1994” tiếp tục cách ly tại nhà

Ngày 20/8, thông tin loạt diễn viên Hàn Quốc dương tính với COVID-19 khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Đáng chú ý, nam diễn viên Heo Dong Won nhiễm bệnh khi đang ghi hình cho bộ phim Do Do Sol Sol La Sol cùng Go Ara, Lee Jae Wook. Việc ghi hình bị tạm ngưng và toàn bộ thành viên đoàn làm phim phải tham gia xét nghiệm COVID-19.

Phía công ty quản lý của Go Ara cho biết ngay sau khi nhận được tin tức, nữ diễn viên đã từ Mokpo về Seoul và tham gia xét nghiệm. Đến hôm nay, công ty đã đưa ra thông báo chính thức rằng nữ diễn viên có kết quả âm tính với COVID-19, tuy nhiên cô sẽ tự cách ly để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng.

Go Ara đã nhận kết quả âm tính với COVID-19.

Được biết, Go Ara sẽ nghỉ tại nhà và tuân thủ mọi hướng dẫn cách ly. Công ty luôn tích cực hợp tác để ngăn chặn dịch bệnh và mong người hâm mộ thông cảm vì sự vắng mặt của nữ diễn viên. Mọi hoạt động ghi hình của bộ phim Do Do Sol Sol La Sol đều đã bị hủy bỏ từ ngày 24/8 đến 30/8 và cho đến khi có thông báo mới.

Mới đây, làng giải trí Hàn Quốc ghi nhận đã có 3 diễn viên liên tiếp dương tính với COVID-19 là Seo Sung Jong, tài tử Quân Vương Bất Diệt Heo Dong Won và nam diễn viên Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon Kim Won Hae. Để đảm bảo an toàn, đài KBS đã quyết định hủy bỏ toàn bộ lịch quay của loạt phim mới Do Do Sol Sol La Sol, If You Cheat You Die, New Inspector, Oh! Sam Kwang Villa và Secret Man. Đài JTBC tạm ngưng chiếu phim truyền hình do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nguồn: Allkpop