Nam diễn viên Hàn dương tính với COVID-19, Hwang Jung Eum và hàng loạt tài tử đình đám có nguy cơ bị nhiễm

Theo tin độc quyền mới nhất từ Osen, nam diễn viên Seo Sung Jong được xác nhận dương tính với COVID-19. Đáng nói, nam diễn viên này đang đảm nhận vai phụ trong bộ phim To All the Guys Who Loved Me với sự góp mặt của các tên tuổi đình đám như Hwang Jung Eum, Yoon Hyun Min và Seo Ji Hoon. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho Seo Sung Jong cũng như diễn viên và nhân viên trong đoàn phim vì nguy cơ lây nhiễm ở trường quay không gian kín.

Nam diễn viên Seo Sung Jong

Bộ phim Seo Sung Jong tham gia có sự góp mặt của các tên tuổi đình đám Hwang Jung Eum, Yoon Hyun Min và Seo Ji Hoon.

Theo tiết lộ từ một nhân viên trong đoàn, lần gần nhất Seo Sung Jong đến phim trường là ngày 14/8. Đến ngày 16/8, nam diễn viên này bắt đầu có các triệu chứng và đi kiểm tra tại cơ sở y tế vào 2 ngày sau. Đến hôm nay (19/8), Seo Sung Jong chính thức nhận được kết quả dương tính với COVID-19.

Khán giả hiện đang lo lắng cho toàn bộ đoàn làm phim, đặc biệt là 3 diễn viên chính.

Được biết, bộ phim chỉ còn 2 tập và đang chuẩn bị cho những cảnh quay cuối cùng. Đài KBS - đơn vị sản xuất bộ phim đã chính thức thông báo hoãn toàn bộ lịch quay để đảm bảo an toàn cho diễn viên và nhân viên. Lịch quay mới sẽ được lên kế hoạch khi tình hình được giải quyết.

Nguồn: Osen, Soompi