Tài tử Quân Vương Bất Diệt dương tính với COVID-19, Go Ara, Lee Jae Wook và đoàn phim có nguy cơ bị nhiễm

Theo thông tin mới nhất từ SPOTV, nam tài tử Heo Dong Won được xác nhận dương tính với COVID-19. Được biết, nam diễn viên này đã tiếp xúc với Seo Sung Jong - người đã nhận kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày hôm qua (19/8).

Đáng chú ý, Heo Dong Won đang tham gia ghi hình cho bộ phim mới Do Do Sol Sol La Sol với sự góp mặt của Go Ara, Lee Jae Wook và có tiếp xúc với nhiều nhân viên trong đoàn. Hiện, việc ghi hình đã tạm ngừng và toàn bộ diễn viên cũng như nhân viên sẽ được xét nghiệm.

Heo Dong Won là diễn viên quen mặt khi xuất hiện trong các tác phẩm đình đám như Quân Vương Bất Diệt, Khi Hoa Trà Nở...

Hiện, Heo Dong Won đang tham gia ghi hình cho bộ phim mới Do Do Sol Sol La Sol với sự góp mặt của Go Ara, Lee Jae Wook.

Trước đó, Seo Sung Jong - người tiếp xúc với Heo Dong Won cũng đã được xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi có các triệu chứng bị bệnh. Nam diễn viên này đang đảm nhận vai phụ trong bộ phim To All the Guys Who Loved Me với sự góp mặt của các tên tuổi đình đám như Hwang Jung Eum, Yoon Hyun Min và Seo Ji Hoon. Toàn bộ lịch quay cũng đã được hoãn để đảm bảo an toàn cho diễn viên và nhân viên.

Nam diễn viên Seo Sung Jong là người đã nhiễm COVID-19 trước đó.

Toàn bộ lịch quay của To All the Guys Who Loved Me cũng đã được hoãn để đảm bảo an toàn cho diễn viên và nhân viên.

Nguồn: Koreaboo