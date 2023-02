Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung, thai nhi chui vào ổ bụng

Sức khỏe của cả bà mẹ và em bé ổn định sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương phẫu thuật thành công.

Theo đó, thai phụ H.A.N (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Long An) nhập viện vào Bệnh viện Hùng Vương ngày 4/2 trong tình trạng đau bụng, thai kỳ ở tuần thứ 32. Các bác sĩ siêu âm xác định, thai nhi nằm trong bọc ối nhưng bọc ối không nằm trong tử cung mà nằm ngoài ổ bụng nghi do vỡ tử cung. Sau khi chẩn đoán hình ảnh và ghi nhận có tim thai (tức thai vẫn còn sống), thai phụ lập tức được đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật tối khẩn được tiến hành để kịp thời cứu cả mẹ lẫn con.

"Tình hình rất nguy cấp. Khi mổ, chúng tôi phát hiện vết thủng ở đáy tử cung dài 15cm. Đây cũng là vị trí bọc ối chứa thai nhi chui ra ổ bụng", bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm cho hay.

Thai phụ được xác định mắc bệnh lý nhau cài răng lược, đây là nguyên nhân khiến tử cung bị thủng. Ca mổ khó bởi nhau cài răng lược gây bám dính phức tạo khiến bệnh nhân mất gần 4 lít máu trong khi mổ. Các bác sĩ phải bơm bù máu, huyết tương trong suốt quá trình phẫu thuật.

Theo bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, đây là trường hợp thai trong ổ bụng do vỡ tử cung mạn tính, bọc ối chứa thai có thể đã thoát vị nhiều tuần trước khi phát hiện. Thai phụ mang thai lần 2, từ tuần thai thứ 12 đã có triệu chứng đau bụng nhưng đi khám ở địa phương không phát hiện bất thường.

"Trường hợp này rất hiếm gặp và may mắn là dây rốn vẫn bám chặt vào nhau thai giúp bé duy trì dinh dưỡng dù đã nằm ngoài tử cung", bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm nhận định.

Đến sáng 7/2, tình hình sức khỏe của cả thai phụ và em bé đã ổn định. Vết mổ của thai phụ tốt, được đặt dẫn lưu dịch ổ bụng, đánh giá tình trạng sức khỏe tạm ổn, tiếp tục chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi tình trạng vết thương. Riêng bé gái chào đời nặng 2,2kg được chăm sóc đặc biệt và ổn định sau 3 ngày.

Theo các bác sĩ, vỡ tử cung là tình huống sản khoa khá hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 325 trên 100.000 ca sinh có tiền sử mổ lấy thai. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, tỷ lệ vỡ tử cung trên toàn thế giới trung bình là 5,3/10.000 ca sinh nở, ở các quốc gia phát triển và đang phát triển, tỷ lệ này khoảng 3/10.000 ca sinh nở, bao gồm có tiền sử mổ lấy thai. Ở những quốc gia kém phát triển, tỷ lệ mắc phải tai biến này cao hơn, có thể do điều kiện mổ lấy thai hạn chế, cuộc sinh bị trì hoãn và kéo dài. Vỡ tử cung nếu không được phát hiện sớm và can thiệp xử trí kịp thời sẽ đe dọa tính mạng cả mẹ bầu lẫn thai nhi.