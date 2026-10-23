Cứu sống bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim

Ngày 23/10, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa cứu sống bé trai 14 tuổi bị sét đánh tại khu vực Phú Riềng, Tp.Đồng Nai.

Trước đó, bệnh nhi Đ.H.N. (14 tuổi, ngụ phường Phú Riềng, Tp.Đồng Nai) bất ngờ bị sét đánh khi đang thu hoạch mủ cao su và hôn mê tại chỗ.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh lập tức ép tim, thổi ngạt trong khoảng 15 phút trước khi đưa bệnh nhi đến Trung tâm Y tế Phú Riềng trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp.

Tại đây, các y bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi. Sau khoảng 15 phút cấp cứu, bệnh nhi có tuần hoàn tự nhiên trở lại, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước để đặt nội khí quản.

Tối cùng ngày, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy và điều trị tích cực.

Nhờ được sơ cứu và cấp cứu kịp thời qua các tuyến y tế, sau 14 giờ thở máy tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi cai máy thở thành công.

Bệnh nhi bị sét đánh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CDC Đồng Nai

Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, tự thở tốt, tay chân vận động bình thường và tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Theo các bác sĩ, việc người dân nhanh chóng ép tim, thổi ngạt khi phát hiện nạn nhân ngưng tim đóng vai trò quan trọng, tạo cơ hội cho quá trình hồi sức và điều trị tiếp theo tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong mùa mưa giông, người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu sấm sét. Sét có thể đánh trước hoặc sau cơn giông, kể cả khi trời chưa mưa. Khi nghe tiếng sấm, mọi người cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, ở khu vực trống trải hoặc gần các vật kim loại.

Nếu phát hiện người bị sét đánh bất tỉnh, cần gọi cấp cứu và tiến hành hồi sinh tim phổi trong khi chờ nhân viên y tế đến hỗ trợ.

(t/h theo VTV, Vietnamnet)