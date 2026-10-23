Sau tuổi 40, phụ nữ chỉ cần có 4 thói quen nhỏ này trong cuộc sống là có thể sống nhẹ lòng và bớt lo âu

Càng bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ càng nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc lúc nào cũng phải lạc quan hay cố tỏ ra mạnh mẽ. Những áp lực từ công việc, gia đình, các mối quan hệ và nỗi lo về tuổi tác đôi khi khiến tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng. Thay vì ép mình phải suy nghĩ tích cực, đôi khi chỉ cần những thói quen nhỏ trong cuộc sống cũng đủ giúp tinh thần thư thái hơn, học cách đối xử dịu dàng với bản thân và tận hưởng hiện tại.

Dưới đây là 4 cách đơn giản phụ nữ sau tuổi 40 có thể thử để chăm sóc cảm xúc mỗi ngày.

1. Chụp những bức ảnh dễ thương để nhận ra cuộc sống vẫn có nhiều niềm vui

Đừng đợi đến khi trang điểm chỉn chu, mặc một bộ đồ thật đẹp hay có dịp đặc biệt mới chụp ảnh. Một buổi sáng có nắng đẹp, khoảnh khắc mặc chiếc váy yêu thích hay đơn giản là nụ cười của chính mình cũng đáng được lưu lại.

Bên cạnh việc chụp ảnh bản thân, bạn có thể ghi lại những điều nhỏ bé khiến mình vui vẻ như một nhành hoa ven đường, chú mèo đáng yêu hay tách cà phê trong góc quán quen. Những bức ảnh ấy không chỉ giúp lưu giữ kỷ niệm mà còn khuyến khích bạn chú ý nhiều hơn đến những điều tích cực xung quanh.

Khi cuộc sống bộn bề khiến tâm trí chỉ xoay quanh công việc và trách nhiệm, việc chủ động tìm kiếm những khoảnh khắc dễ chịu có thể giúp bạn tạm rời khỏi guồng quay căng thẳng, nhắc nhở bản thân rằng niềm vui đôi khi đến từ những điều rất đỗi bình thường.

2. Dành 30 giây gõ nhẹ lên trán để tạm dừng dòng suy nghĩ căng thẳng

Khi áp lực dồn dập, nhiều người có xu hướng tìm đến đồ ngọt hoặc ăn vặt để giải tỏa cảm xúc. Thay vì lập tức mở tủ lạnh, bạn có thể thử dừng lại, nhắm mắt và dành một chút thời gian chú ý đến hơi thở, cảm nhận cơ thể.

Một kỹ thuật được nhắc đến trong bài viết gốc là EFT (Emotional Freedom Techniques), thường được gọi là kỹ thuật giải phóng cảm xúc, kết hợp việc gõ nhẹ vào một số điểm trên cơ thể với sự tập trung vào cảm xúc đang trải qua.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bằng chứng khoa học về hiệu quả của EFT vẫn đang được nghiên cứu. Chưa có đủ cơ sở để khẳng định riêng việc gõ nhẹ lên trán trong 30 giây có thể nhanh chóng chấm dứt lo âu hoặc làm giảm cảm giác thèm ăn một cách đáng kể.

Nếu muốn thử một cách thư giãn đơn giản, bạn có thể ngồi yên, thả lỏng vai, hít thở chậm và nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên trán nếu cảm thấy dễ chịu. Hãy xem đây là khoảng nghỉ ngắn để nhận diện cảm xúc và lấy lại bình tĩnh, không phải phương pháp thay thế việc chăm sóc sức khỏe tinh thần khi cần thiết.

3. Chăm sóc móng tay, móng chân như một cách thể hiện tình yêu với bản thân

Sau tuổi 40, phụ nữ thường dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, công việc và những người xung quanh. Trong guồng quay ấy, việc chăm sóc bản thân đôi khi trở thành điều bị trì hoãn. Nhưng yêu thương chính mình không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chuyến du lịch xa hay buổi spa đắt tiền.

Bạn có thể bắt đầu từ việc cắt tỉa móng gọn gàng, thoa kem dưỡng tay, massage nhẹ vùng da quanh móng hoặc sơn một lớp sơn bóng trong suốt nếu yêu thích. Đây là những hoạt động nhỏ, dễ thực hiện ngay tại nhà.

Điều đáng quý không chỉ nằm ở vẻ ngoài chỉn chu mà còn ở khoảng thời gian bạn chủ động dành riêng cho mình. Khi chăm sóc cơ thể bằng sự nâng niu thay vì chỉ chú ý đến những khuyết điểm cần sửa đổi, bạn có thể cảm thấy thư giãn và trân trọng bản thân hơn.

Tất nhiên, chăm sóc móng không phải phương pháp điều trị lo âu hay bảo đảm nâng cao lòng tự trọng. Nhưng nếu đó là hoạt động khiến bạn dễ chịu, hãy xem nó như một nghi thức nhỏ để nhắc mình rằng bản thân cũng xứng đáng được quan tâm.

4. Ôm gối khi nói chuyện điện thoại để cảm thấy dễ chịu hơn

Những cuộc gọi công việc, trao đổi với người chưa quen hoặc các cuộc trò chuyện khó xử đôi khi khiến chúng ta căng thẳng ngay cả khi đang ngồi trong chính ngôi nhà của mình.

Một mẹo đơn giản là ôm chiếc gối mềm hoặc thú bông trong lúc nghe điện thoại. Cảm giác mềm mại, ấm áp khi tiếp xúc với đồ vật quen thuộc có thể giúp một số người cảm thấy thoải mái và an tâm hơn.

Sự tiếp xúc cơ thể như những cái ôm giữa người với người có thể liên quan đến các phản ứng sinh lý và cảm xúc tích cực. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng ôm gối sẽ tạo ra tác dụng tương đương một cái ôm thực sự hoặc chắc chắn kích thích giải phóng oxytocin.

Dẫu vậy, nếu việc ôm một chiếc gối khiến bạn dễ chịu, không có lý do gì để bỏ qua thói quen nhỏ này. Khi cảm thấy căng thẳng trước một cuộc gọi, hãy thử ngồi ở nơi yên tĩnh, thả lỏng cơ thể và cầm một vật mềm mại quen thuộc. Đôi khi, chỉ cần cảm thấy thoải mái hơn một chút cũng giúp cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng.

Sau tuổi 40, bình yên không đến từ việc ép mình lúc nào cũng tích cực

Bước vào tuổi trung niên, phụ nữ không cần phải luôn vui vẻ, mạnh mẽ hay tìm cách nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Mệt mỏi, lo lắng và có những ngày không muốn làm gì cũng là những trải nghiệm bình thường của cuộc sống.

Điều quan trọng là học cách nhận diện cảm xúc, dành thời gian nghỉ ngơi và tìm những hoạt động nhỏ giúp bản thân hồi phục năng lượng. Một bức ảnh đẹp, vài phút thở chậm, một lần chăm sóc đôi tay hay chiếc gối mềm trong lúc trò chuyện đều có thể trở thành những khoảng nghỉ dễ chịu giữa ngày bận rộn.

Nếu lo âu kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ, công việc hoặc các mối quan hệ, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc nhân viên y tế để được hỗ trợ. Chăm sóc sức khỏe tinh thần không phải là cố gắng tự mình vượt qua mọi chuyện, mà còn là biết khi nào mình cần được giúp đỡ.