Cựu Giám đốc Sở Công thương khai về số tiền nhận từ nữ đại gia khai thác "lậu" 3 triệu tấn than

Nữ đại gia hưởng lợi hàng trăm tỷ từ khai thác than, buôn thuốc nổ

Trong vụ án khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Viện KSND tối cao truy tố bị can Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, Giám đốc Công ty CP Yên Phước) về tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định bị can Linh đồng ý cấu kết, ký hợp đồng với các bị can nhóm cổ đông góp vốn của Công ty Đông Bắc Hải Dương, để khai thác trái phép khoáng sản.

Nhằm che giấu vi phạm, Linh chỉ đạo Ngụy Quang Thuyên (là em chồng của Linh) và nhân viên hợp thức hợp đồng khai thác tiêu thụ, hồ sơ hóa đơn chứng từ...

Với thủ đoạn trên, Châu Thị Mỹ Linh cùng các đồng phạm đã khai thác thực tế 3.188.534 tấn than và khoáng sản đi kèm, vượt quá tổng sản lượng khai thác cấp phép là 3.052.278 tấn.

Trong đó, sản lượng đã tiêu thụ 1.180.508 tấn than, 330.714m3 bã sàng và 95.545m3 đá đen, với tổng trị giá hơn 174 tỷ đồng; số than còn lại 1.581.766 tấn, chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, thu giữ.

Bị can Châu Thị Mỹ Linh.

Toàn vụ án, Viện kiểm sát quy kết Châu Thị Mỹ Linh thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng; bị can Ngụy Quang Thuyên giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Linh thực hiện khai thác than lậu, thu lợi cá nhân hơn 9,7 tỷ đồng.

Ở tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, Viện kiểm sát kết luận bà Linh đồng ý bán trái phép 2.976kg thuốc nổ và 10.920 kíp cho hai bị can Đỗ Văn Vĩnh và Lương Văn Tiến để khai thác trái phép tại khu A mỏ than Minh Tiến, qua đó thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng.

Cựu Giám đốc Sở Công thương được cho tiền tổ chức giải bóng bàn

Liên quan đến hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ, cơ quan truy tố cho rằng Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên là đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Ngô Quyết (cựu Giám đốc Sở Công thương Thái Nguyên); Nguyễn Văn Phong (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công thương) và Đỗ Huy Cương (nguyên Phó trưởng phòng) đều khai, đã thẩm định, tham mưu và ký ban hành Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 19/2018/GP-SCT ngày 9/10/2018 với khối lượng 12.856 kg/năm là vượt 9.796 kg/năm so với khối lượng sử dụng khai thác theo thiết kế cơ sở (3.060 kg/năm).

Việc cấp phép như trên tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vật liệu nổ công nghiệp sử dụng khai thác than vượt sản lượng.

Bị can Nguyễn Ngô Quyết.

Riêng bị can Nguyễn Ngô Quyết còn khai, năm 2020, ông ta nhận 100 triệu đồng từ bị can Châu Thị Mỹ Linh để tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên do Quyết làm Chủ tịch Liên đoàn.

“Nguyễn Ngô Quyết, Đỗ Huy Cương và Nguyễn Văn Phong đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ…đã xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tạo điều kiện cho Châu Thị Mỹ Linh và đồng phạm tại Công ty Yên Phước mua bán trái phép và sử dụng vật liệu nổ để khai thác than tại mỏ Minh Tiến”, cáo trạng nêu cả 3 người này đều bị truy tố theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Châu Thị Mỹ Linh không chỉ điều hành Công ty Cổ phần Yên Phước mà còn được biết đến là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư Phúc Phúc Yên (thuộc Tập Đoàn Phúc Yên Prosper, địa chỉ tại quận 7, TP.HCM). Công ty này khá nổi tiếng với nhiều dự án chung cư, biệt thự, nhà phố ở TP.HCM, điển hình như dự án Căn hộ Prosper Plaza, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Chồng bà Linh là ông Ngụy Phúc Yên (SN 1959) sở hữu một hệ sinh thái với nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, khai thác tài nguyên. Trong đó, hạt nhân cốt lõi là CTCP Tập đoàn Phúc Yên Prosper (Phúc Yên Prosper).