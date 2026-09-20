Cuối tuần thử đổi cách làm món quen này, lớp ngoài giòn thơm mà bên trong vẫn mềm ngọt

Những ngày muốn đổi vị, không nhất thiết phải tìm một nguyên liệu thật lạ. Chỉ cần thay đổi cách chế biến một món cá quen thuộc, bữa cơm gia đình cũng có thể trở nên hấp dẫn hơn. Cá rô phi chiên giòn sốt mắm xoài là một lựa chọn như vậy: phần cá vàng giòn bên ngoài, thịt bên trong mềm ngọt, kết hợp cùng sốt xoài chua ngọt giúp món ăn đỡ ngấy và đưa cơm.

Cá rô phi chiên giòn

Cá rô phi làm sạch, đánh vảy, bỏ mang rồi rửa với muối và gừng để khử mùi. Có thể để nguyên con hoặc khứa vài đường chéo trên thân cá để khi chiên cá chín đều và dễ thấm gia vị.

Ảnh minh họa

Sau khi rửa, dùng giấy thấm thật khô. Đây là bước quan trọng vì cá càng ráo thì khi chiên càng ít bắn dầu và lớp da càng dễ vàng giòn.

Ướp cá với một chút muối, tiêu và bột tỏi trong khoảng 15 phút. Không nên ướp quá đậm vì phần sốt mắm xoài sau đó đã có vị rõ rệt.

Trước khi chiên, áo cá bằng một lớp bột chiên giòn thật mỏng. Lớp bột này giúp phần da vàng giòn hơn mà không làm mất vị ngọt tự nhiên của thịt cá.

Cho dầu vào chảo đủ ngập khoảng một nửa thân cá, đun nóng rồi mới cho cá vào. Chiên ở lửa vừa, không lật cá quá nhiều lần. Khi một mặt đã vàng giòn mới nhẹ nhàng trở mặt còn lại.

Cá chín vớt ra để trên giấy thấm dầu. Thành phẩm nên có phần da vàng đều, hơi giòn, thịt cá trắng và vẫn giữ được độ mềm.

Sốt mắm xoài chua ngọt

Xoài xanh gọt vỏ, thái sợi mỏng. Chọn quả vừa chín tới để có độ giòn và vị chua nhẹ, không nên dùng xoài quá chín vì khi trộn sốt sẽ dễ bị mềm.

Phần nước sốt gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh và một chút nước lọc. Khuấy cho đường tan rồi thêm tỏi băm, ớt thái lát tùy khẩu vị.

Có thể cho thêm một ít xoài băm nhỏ vào phần nước sốt để vị chua ngọt hòa quyện hơn. Cuối cùng trộn xoài xanh thái sợi vào, đảo nhẹ tay.

Không nên trộn xoài quá sớm nếu chưa ăn ngay vì xoài sẽ tiết nước và mất độ giòn.

Ảnh minh họa

Bí quyết để cá giòn lâu

Cá sau khi chiên nên để trên rack hoặc giấy thấm dầu thay vì đậy kín bằng nắp. Hơi nóng bị giữ lại sẽ khiến lớp da nhanh mềm.

Nếu làm cá nguyên con, nên chọn cá có kích thước vừa phải. Cá quá lớn sẽ khó chiên giòn bên ngoài mà vẫn giữ được độ mềm bên trong.

Một mẹo khác là có thể chiên cá lần đầu ở lửa vừa cho chín hoàn toàn, sau đó tăng nhiệt và chiên nhanh thêm một lần trước khi dọn. Cách này giúp phần da giòn hơn mà thịt cá không bị khô.

Ăn cùng cơm nóng càng hợp

Khi ăn, có thể đặt nguyên con cá lên đĩa lớn, rưới một phần sốt mắm xoài lên trên và để phần còn lại trong bát nhỏ để chấm.

Vị cá chiên giòn, béo nhẹ kết hợp với xoài xanh chua giòn, nước mắm mặn ngọt và chút cay của ớt tạo nên sự cân bằng khá rõ. Phần sốt không nên chan quá nhiều từ đầu để giữ được độ giòn của cá.

Món này có thể ăn cùng cơm trắng, thêm một đĩa rau luộc hoặc salad đơn giản là đủ thành một bữa cơm cuối tuần.

Món cá quen nhưng cách ăn mới

Cá rô phi vốn là nguyên liệu bình dân và thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, thay vì kho hoặc chiên theo cách thông thường, kết hợp cá chiên giòn với xoài xanh và nước mắm chua ngọt sẽ tạo cảm giác mới mẻ hơn mà vẫn rất dễ ăn.

Lớp cá vàng giòn, phần thịt mềm ngọt cùng vị chua cay của xoài khiến món ăn vừa bắt mắt vừa hợp khẩu vị. Những ngày cuối tuần muốn đổi món nhưng không muốn mua nguyên liệu quá cầu kỳ, đây là một lựa chọn khá dễ thực hiện.